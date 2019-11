Skylder Norge millioner: Investerte i luksusprosjekt med dyrehage

Selvangivelsen består av to dokumenter på flere sider hver: En oversikt over formue og en oversikt over inntekter.

Dokumentene stammer fra «Federal Board of Revenue» (FBR), som tilsvarer Skatteetaten i Norge og viser at Ahmad innrapporterte verdier for totalt 537.240.197 rupi, tilsvarende 36 millioner kroner.

Skatteåret i Pakistan går fra 1. juli til 30. juni. VG har lagt til grunn kursen for pakistanske rupi 30. juni i fjor.

Ansatte i FBR opplyser til VG at det er personen som eier verdiene, som selv er ansvarlig for å melde dem inn på selvangivelsen sin.

Dokumentene om CITI Housing VG har, inneholder informasjon om byggefelt, tomt, kundenummer og Ahmads pakistanske identitetsnummer.

For de enkelte avdragene i Citi Housing nevnt i denne artikkelen er gjeldende kurs for rupi ved innbetaling lagt til grunn for den oppgitte verdien i norske kroner.

VG har funnet igjen Ahmads tomter i et kart over utbyggingen på prosjektets hjemmeside. Satellittbilder viser de står tomme. Det bekreftes av en megler som selger prosjektet, som sier hver tomt har en grunnflate på 418 kvadratmeter og at det bygges normalt hus på tre etasjer.