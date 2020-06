forrige









fullskjerm neste HØYSIKKERHET: Det er plass til 100 høysikkerhetsfanger i Agder fengsel i Mandal.

1320 i soningskø – nå åpner dette nye høysikkerhetsfengselet

MANDAL (VG) I nye Agder fengsel skal de innsatte gjøre det meste selv. Justisminister Monica Mæland håper det nye fengselet vil ta unna noe av soningskøen.

– Dette er et veldig flott fengsel. Det er et kraftig løft for Kriminalomsorgen. De tenker på en helt annen måte. Som innsatt skal du avtjene en straff, men du skal samtidig rehabiliteres tilbake. Det at de må ta ansvar for innkjøp, matlaging, rydding, å drifte butikk og for å ta utdanning, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Hun ble vist rundt i det nye høysikkerhetsfengselet i Mandal etter åpningen mandag. Fengselet skal huse opp mot 100 mannlige innsatte. En annen avdeling på Froland skal huse 200 innsatte.

Prislappen for begge fengslene er cirka 1,2 milliarder kroner.

HELT NYTT: Slik ser cellen i det nye høysikkerhetsfengselet ut. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Får egen PC

Justisministeren ble lovet et heldigitalt fengsel, hvor de innsatte får tilgang til en spesiallaget PC på rommene sine. På den kan de holde kontakt med NAV, ordne med tannlege- og legetimer, samt holde oversikt over hvilke ting de har.

– Dette må jo komme til å bli Norges beste fengsel på kriminalomsorg. Hvis vi ikke klarer det her, har vi ikke gjort jobben vår, sier Mæland.

I tillegg tilbyr fengselet skolering innenfor flere linjer, et større uteområde hvor de innsatte kan trene. Det finnes også en egen butikk med selvskanner og et større bibliotek. En egen besøksleilighet med lekeutstyr til barn skal sikre at de innsatte kan ha kontakt med familiene sine.

fullskjerm neste OFFISIELT ÅPNET: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) klippet stolt snoren for å innvie det nye fengselet.

les også Vil la fengselsbetjenter bruke spyttemasker på innsatte

Gladnyheten om et nytt høysikkerhetsfengsel i Agder kommer etter noen tunge måneder for Kriminalomsorgen. De måtte stenge ned alle landets fengsel av smittevernhensyn.

Nå står 1320 mennesker i soningskø. Mæland håper at Agder fengsel vil kunne ta unna noe av køen.

– Kriminalomsorgen har vært spesielt hardt utsatt i coronasituasjonen. Man har måttet ta smittevernhensyn både av hensyn til innsatte og ansatte. Det betyr at de ikke har hatt dobbeltrom. Det har vært færre innsatte og de har ikke kunnet få besøk. Det har blitt tatt en rekke grep veldig fort. Det har gjort at soningskøene har økt dramatisk. Det må vi nå jobbe for å bygge ned. Det jobbes det på spreng med å få til, sier hun.

Frykter mindre fysisk kontakt

Maria Aasen-Svensrud (Ap) sitter i justiskomiteen. Hun er enig med statsråden om at potensialet for rehabilitering er der med et såpass digitalt fengsel.

– Men jeg håper virkelig ikke at dette digitaliseringsprosjektet blir et innsparingsprosjekt hvor man digitaliserer i stedet for å ha fysisk kontakt mellom mennesker. Det kommer vi til å følge nøye med på fremover, sier hun til VG.

fullskjerm neste STORT: Det nye høysikkerhetsfengselet i Mandal skal huse opp mot 100 menn. Fengselet strekker seg utover 11.500 kvadratmeter.

Frank Tveiten Johansen leder Agder fengsel.

– Vi har ikke lenger fengsel for forhindrer samvær mellom de innsatte, slik det er i gamle fengslene. Vi har digitale hjelpemidler for de innsatte og ansatte. De har også selvforpleining, noe betyr innsatte handler maten sin her og tilbereder all maten sin selv, sier han til VG.

– Dette kan bli verdens beste fengsel. Vi skal lete, finne og praktisere balanse mellom rehabilitering og kontroll, fortsetter han.

Publisert: 29.06.20 kl. 20:29 Oppdatert: 29.06.20 kl. 20:55

