OPPRETTHOLDER STRENGE REGLER: Kommunelegen i Ås legger fortsatt føringer for hvor lenge og ofte pårørende kan besøke kommunens sykehjem, Moer. Foto: Mattis Sandblad, VG

Datteren får besøke Ella (90) en halvtime i uken: – Jeg er helt fortvilet

Mens nabokommunene har lempet på de strengeste smittevernreglene, holder Ås kommune igjen. Det får konsekvenser for beboere på sykehjemmet i Ås og deres pårørende.

Oppdatert nå nettopp

– Det er det første jeg tenker på når jeg våkner om morgenen, og det siste jeg tenker på når jeg legger meg om kvelden; at det kan være så strengt at mor ikke får ha fysisk kontakt med familien, når hun er i en så prekær situasjon, sier Siri Evensen til VG.

Hun er datter av 90 år gamle Ella Colberg, som for rundt to uker siden fikk slag – helt ut av det blå. Den ellers så friske eldre damen måtte til Ahus for behandling, og deretter til Moer sykehjem i hjemkommunen Ås.

Det var der familien fikk sjokkbeskjeden: 90-åringen skulle settes i karantene i ti dager. Og når karanteneperioden var over, ville familien bare få besøke henne en halvtime i uken.

– Hvorfor bare 30 minutter? Med eldre mennesker så er det jo først etter 30 minutter at man har begynt å komme i gang, fått trøstet og pratet litt. Jeg er helt fortvilet, sier Evensen.

Det er kommunene selv som avgjør smittevernregler, og det er derfor ulik besøkspraksis på sykehjem rundt om i landet.

Helsedirektoratet oppfordrer likevel til å så langt som mulig legge til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

FORTVILET: Ella Colbergs datter, Siri Evensen. Foto: Privat

– Følger ikke med i timen

Evensen forhørte seg med personalet om hvorfor de hadde så strenge regler ved sykehjemmet, til tross for gradvis gjenåpning i resten av samfunnet. Av dem fikk hun vite at det er kommuneoverlegen som avgjør hvilke smittevernregler de må følge.

Dette bekrefter enhetsleder Gro Svendstad ved Moer sykehjem.

– Vi gjør det vi kan for å holde corona utenfor sykehjemmet, det er det som er hovedpoenget vårt. Resten får komme fra dem som er faglig ansvarlige for smittevern i kommunen, sier hun til VG.

– Jeg hadde ikke hatt noe problem med å forstå dette for én eller to måneder siden, men nå har jo Norge åpnet ganske mye opp. Det virker som om kommuneoverlegen ikke følger helt med i timen, sier Evensen.

VG har vært i kontakt med kommuneoverleger i nabokommunene Nordre Follo, Frogn og Indre Østfold. De forteller at de har lempet på reglene, og at de ikke lenger legger føringer for hvor lenge eller ofte pårørende kan besøke sykehjem.

Derfor kan man ved flere sykehjem i disse kommunene besøke alle hverdager, innenfor visse besøkstider, så lenge man forholder seg til øvrige regler for smittevern.

Familien har vurdert om de skal flytte 90 år gamle Ella Colberg til nabokommunen Vestby.

– Men jeg synes det blir så feil, for vi er veldig fornøyde mer personalet her. De gjør det de kan, og de lider også litt under dette, sier Evensen.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med kommuneoverlegen i Vestby, men ifølge nettsidene har også Vestby sykehjem åpnet for besøk alle hverdager.

les også Dette Oslo-sykehjemmet ble først rammet av coronaviruset – nå er det friskmeldt

Flere fortvilede

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug i Ås sier hun har fått henvendelser fra flere fortvilte pårørende ved sykehjemmet.

– Dette har jeg hørt veldig mange ganger, sier hun, og legger til at hun har svart på alle henvendelser før hun gikk ut i ferie denne uken.

Storhaug har forståelse for at pårørende er opprørte, men avviser at hun har sovet i timen. Hun forteller at de forløpende vurderer smittevernreglene, og at kommunen per i dag har valgt å opprettholde besøksrestriksjonene siden de er redde for å få smitte inn på sykehjemmet.

– Sånn er det nå, og det er de nødt til å respektere. For det er ikke bare deres pårørende jeg er redd for, jeg er redd for alle som bor på dette sykehjemmet, og det er ganske mange gamle, syke mennesker, sier Storhaug.

– Jeg har medfølelse med disse pårørende, men samtidig så tenker jeg at de kan møtes ute, de kan snakke gjennom vinduet, og de kan snakke på Skype.

– En vanskelig situasjon

– Andre kommuner har åpnet for utvidet besøkstid. Tenker du at de har forhastet seg?

– Jeg synes det er vanskelig å kommentere hva mine kolleger gjør. Men vi gjør det på vår måte, fordi vi er engstelige for smitte. Det har vært smitte på en del sykehjem i Oslo-området, og mange har dødd på sykehjem av dette.

På spørsmål om den begrensede besøkstiden er et resultat av manglende ressurser, svarer Storhaug blankt nei.

les også Roy (84) forlanger munnbind på hjemmesykepleierne: – Jeg vil leve litt lenger

– Dere er åpenbart veldig opptatt av smittevern, men hva med psykisk helsevern for de eldre?

– Det snakker vi selvfølgelig om hele tiden, og vi gjør så godt vi kan for å gi de som er på sykehjemmet god pleie. Jeg skjønner at familien synes det er en vanskelig situasjon. Det gjør jeg også. Men man må veie for og imot, hva som er viktigst, sier Storhaug.

Familien til Colberg forsøker å forholde seg positive, men er samtidig urolige for hva som vil skje fremover.

– Hun kan jo få et nytt slag når som helst. Vi vet ikke hvor lenge vi får ha henne. Vi håper at det skal være et rehabiliteringspotensial, men vi vet ikke, sier Evensen.

Publisert: 12.07.20 kl. 23:03 Oppdatert: 12.07.20 kl. 23:29

Les også

Mer om Koronaviruset Ås Karantene Sykehjem Smittevern

Fra andre aviser