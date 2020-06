UT MOT FRP: Eva Kristin Hansen i Stortingets presidentskap er svært kritisk til Frp. Foto: Heiko Junge

Vil ikke avbryte Stortingets ferie

Stortingets presidentskap stemte i dag nei til at Stortinget skal avbryte ferien sin for å stemme over en utvidelse av permitteringsordningen. Aps Eva Kristin Hansen er opprørt over Frps opptreden.

For mindre enn 10 minutter siden

Hun er første visepresident i Stortingets presidentskap.

Hansen sier at Ap og Sp var for å kalle Stortinget tilbake, mens Høyre og Frp var mot. Resultatet ble 3-3.

Da brukte Stortingspresidenten sin avgjørende stemme og forslaget om å gjeninnkalle Stortinget falt.

– Jeg mener at Stortinget burde blitt samlet raskt, for å behandle spørsmålet om utvidet permitteringsregler. Nå kommer folk til å miste jobben sin i løpet av juli. Det haster med å få gjort noe, sier hun til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, i likhet med leder i Rødt Bjørnar Moxnes, sendte forrige uke brev til presidentskapet hvor de ba om at presidentskapet kaller Stortinget tilbake igjen for å stemme over en forlengelse av permitteringsordningen.

PRESIDENT: Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre er Stortingspresident. Foto: Thomas Andreassen

– Et uredelig spill

Hansen går rett i strupen på Frp.

– Frp har drevet et uredelig spill. De har signalisert at de har vært villig til å være med på en utvidet permitteringsordning, men når det er snakk om å samle Stortinget er de i mot det, sier Hansen til VG.

– Det er å holde velgerne for narr, sier hun videre.

De folkevalgte har nå gått ut i ferie, men presidentskapet kan velge å kalle Stortinget tilbake igjen.

Hansen viser til at Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg forrige uke åpnet for en forlengelse av ordningen til 52 uker, selv om partiet stemte nei på Stortinget.

STORTINGET: Erlend Wiborg i Frp leder arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Ola Vatn / VG

Hun sier at man må ta seg tid til å avklare hvor partiene står.

– Frp har signalisert to ting. Arbeidstagerne fortjener ikke dette. Jeg er ganske opprørt. Det er folk sine liv det handler om, sier hun.

– Vi får ikke testet viljen deres i Stortinget. De vil bare ha ferie, legger hun til.

Audun Lysbakken (SV) er også frustrert over hvordan presidentskapet stemte.

– Jeg synes det er skuffende. Her driver Frp ren dobbeltkommunikasjon. Det ene øyeblikket sier de til de permitterte at de vil gi de trygghet ved å forlenge ordningen, og i det neste øyeblikket er de altså mot å avbryte egen ferie for å gjøre noe. Budskapet til arbeidstakerne er tydeligvis at ingenting kan skje fordi Frp er på ferie, sier han.

KRITISK: SV-leder Audun Lysbakken kritiserer Frp som ikke vil kalle tilbake Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Frp: Avklarte med statsministeren

Både NHO og LO har etterlyst en forlengelse av ordningen til 52 uker, slik at bedrifter slipper å si opp ansatte som det kan bli behov for igjen snart.

Frps Erlend Wiborg er leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Svaret her er veldig enkelt. Nå har statsministeren endelig kommet på banen. Hun har lovet Frp at hun kaller inn partene i arbeidslivet til et møte helt i starten i august. Hun er da beredt på å gjøre endringene som trengs, hvis situasjonen fortsatt krever det, sier Wiborg.

– Da når vi målet vårt, hvis det er det som trengs på det tidspunktet, sier han.

– Useriøs kritikk

Wiborg mener at kritikken fra Arbeiderpartiet blir useriøs.

– Det blir helt håpløst. Partene skal møtes, slik Ap selv ba om for en uke. Jeg synes det er litt synd at Ap driver et politisk spill. Det gjør de dag for dag, istedenfor å trygge norske arbeidsplasser, sier han.

Han viser til at Ap kritiserte Frp for å prioritere senking av sukkeravgiften, som han mener trygger norske arbeidsplasser mot grensehandel.

– Det er ikke slik at du bare er glad i ferie da, som Hansen sier?

– For å si det sånn. Jeg har halvannen ukes sommerferie, mens jeg jobber resten av ferien. Det er bare sprøyt, sier han.

Publisert: 29.06.20 kl. 11:20

