DØDE ETTER FEILBEHANDLING: En mann i 50-årene døde på Haukeland sykehus denne uken etter å ha fått en overdose med cellegift. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/VG

Mann døde etter feilbehandling – fikk ti ganger for høy cellegiftdose

En mann i midten av 50-årene døde på Haukeland universitetssykehus mandag, som følge av komplikasjoner etter at han fikk for høy dose med cellegift.

Det opplyser sykehuset i en pressemelding.

Pasienten fikk behandling for kreftsykdom og skulle mandag forrige uke få cellegiftbehandling.

Dosen han fikk var ti ganger høyere enn den han skulle ha hatt.

Selv om feilen ble oppdaget før han hadde fått hele dosen, var skadene så alvorlige at livet ikke sto til å redde.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, sier fungerende direktør Terje Nordberg ved kreftavdelingen.

Tilsynssak

Nordberg opplyser videre at saken er meldt til Helsetilsynet og politiet, og det er satt i gang en intern granskning.

– Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skal skje igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset, sier han.

Pressemeldingen er sendt ut i samråd med pasientens nærmeste pårørende, opplyser sykehuset, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere så lenge det er en tilsynssak.

Tok feil av to sprøyter

For tre år siden døde kreftsyke Djabrahil Sulejmanov (6) etter at han ble feilbehandlet på samme sykehus, da legen tok feil av to sprøyter med legemidler.

Feilbehandlingen førte til at gutten fikk store skader, og døde noen uker senere.

Haukeland har i ettertid fått sterk kritikk fra Helsetilsynet for feilbehandlingen og manglende rutiner, og Helse Bergen fikk i 2018 en bot på 1,5 millioner etter dødsfallet.

Publisert: 29.06.20 kl. 11:46 Oppdatert: 29.06.20 kl. 12:06

