NY E18: Den nye motorveiløsningen mellom Lysaker og Høvik i Bærum er planlagt i stor grad med tunnel- og lokk-løsninger. Den blå bussveien på illustrasjonen er tatt ut av prosjektet. E18 er vedtatt i Stortinget, men betinger lokal økonomisk garanti som ennå ikke er på plass. Foto: Statens vegvesen

Notat om E18-striden: Kan miste 11 milliarder ved nei til motorvei

Oslo og Viken vil gå glipp av 11,4 milliarder kroner til kollektivtiltak, gang- og sykkelveier dersom de dropper økonomisk garanti for ny E18 og ikke inngår byvekstavtale og bompengeavtale.

Det går frem av et notat som sist uke ble fremlagt for de involverte partene i den hete striden om bygging av ny E18 i Bærum.

I notatet, som heter «økonomiske konsekvenser dersom byvekstavtalen og Regjeringens bompengeavtale ikke inngås», går det frem at Oslopakke 3-partene vil gå glipp av blant annet milliarder til gang- og sykkelveier, kollektivtrafikk, billigere kollektivbilletter og høyere statlig finansieringsandel til prosjekter i samferdselspakken.

Noe av det siste Stortinget gjorde før sommerferien sist fredag, var med et solid flertall, inkludert Ap, å vedta bygging av den nye motorveistrekningen mellom Lysaker på grensen mellom Oslo og Bærum – og til Ramstadsletta på Høvik i Bærum.

Men de rødgrønne byrådspartiene i Oslo og fylkesråd-partiene i Viken (tidligere Akershus) har nektet å gi den nødvendige lokale økonomi-garantien som kreves for å delfinansiere og bygge vei- og tunnelprosjektet som fullt utbygget er kostnadsregnet til rundt 40 milliarder kroner.

Torsdag formiddag har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innkalt partene til møte om byvekstavtalen, om Fornebubanen og videre fremdrift for ny E18.

– Det er viktig å komme videre i arbeidet med Fornebubanen og den fremforhandlede byvekstavtalen. Derfor ønsker jeg så snart som mulig å møte Oslo, Viken og omegnskommunene, sa Hareide i forbindelse med innkallingen til møtet.

MØTER LOKALPOLITIKERE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har innkalt til enda et møte om floken om E18 og fremtidige samferdselsløsninger i Stor-Oslo. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Bakteppet for E18-komplekset er at prosjektet henger sammen med en rekke andre prosjekter i et gigantisk økonomisk spleiselag mellom staten, Oslo, Viken og omegnskommunene.

Det betyr blant annet at ny Fornebubane og flere andre kollektivprosjekter er planlagt delfinansiert av grunneierbidrag og bompenger fra trafikanter på en ny motorvei.

– Uten en enighet om E18 Vestkorridoren ville grunneierbidrag på flere milliarder kroner til utbygging av Fornebubanen forsvunnet, advarte Venstres Solveig Schytts under stortingsdebatten om E18 sist uke.

NOTATET: Denne tabellen viser de mulige økonomiske følgene av en manglende byvekstavtale og bompengeavtale som inkluderer ny E18.

Høyres gruppeleder i Viken fylkesting, Anette Solli, følger opp:

– Uten en byvekstavtale som inkluderer ny E18, så vil hele regionen som omfattes av nye kollektiv og gang- og sykkelprosjekter gå glipp av store midler. Det er nå regjeringen stiller opp for oss. Hvis vi ikke stiller opp nå og står ved den avtalen vi var enige om i 2016, da forsvinner mange milliarder for oss, sier Solli til VG.

Sikker på at E18 bygges

Hun var fylkesordfører i Akershus forrige periode, og er brennsikker på at ny E18 kommer uansett, eventuelt ved at Bærum kommune tar den nødvendige økonomiske garantien som kreves – hvis Viken ikke vil ta den.

Hun reagerer på at spesielt MDGs samferdselsbyråd og Oslos byråd forsøker å ta ut E18 av en helhetlig samferdselspakke som det har vært enighet om tidligere.

SJOKKERT: Arild Hermstad (MDG) sier der er sjokkerende at regjeringspartiene vil ta milliarder bort fra kollektivtiltak i Oslo-området fordi Oslo-byrådet og Viken-fylkesrådet ikke vil bygge motorvei. Foto: Mattis Sandblad, VG

Oslos samferdselsbyråd, Arild Hermstad (MDG) har helt annet syn på saken.

– Det er sjokkerende at Høyre, Venstre og KrF seriøst vurderer å ta milliarder av kroner fra miljøvennlig kollektivtrafikk i Oslo-området fordi vi ikke vil bygge motorvei. Jeg skjønner at de har behov for å late som at det er vår feil, men vi har altså skrevet under avtalen og oppfylt alle våre forpliktelser. Det er de som løper fra det vi avtalte for ett år siden, kontrer Hermstad.

Ikke sikker på at E18 bygges

Han anklager regjeringspartiene for å lekke «oppkonstruerte notater» for å forsvare bygging av ny E18.

– Det er langt fra sikkert at E18 bygges. Prosjektet vedtatt av Stortinget er i strid med Oslopakke 3 avtalen fra 2016. Det foreligger fortsatt ingen garanti, og som kjent trakk Viken garantien for E18 tidligere i år, skriver Hermstad i en e-post til VG.

Publisert: 25.06.20 kl. 07:42

