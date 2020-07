MER LEK: KrFs programkomite vil erstatte dagens 1. trinn med en førskoleklasse preget av mer lek, fleksibilitet og mindre kartlegging. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

KrF-forslag: Vil endre dagens førsteklasse til førskoleklasse

KrFs programkomite mener overgangen fra barnehage til skole blir for stor, og vil erstatte 1. trinn med en førskoleklasse. Det er en dårlig idé, mener stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

– Innføring av førskoleklasse vil gi de minste barna et nytt, tryggere og annerledes første år på skolen, sier leder av KrFs programkomite Erik Lunde.

Han mener de siste store reformene i norsk skole har gjort at lekens betydning i skolen er blitt tonet ned.

– Stadig nye krav fra politisk hold, som kompetansemål, gjennomorganisering og overfylte timeplaner, har gjort det vanskeligere å gi barna mulighetene for lek tidlig i skoleløpet, sier Lunde til VG.

Med innføringen av seksårsreformen i norsk skole i 1997 ble førskolen fjernet, og i stedet for å starte på skolen som syvåringer, inntok seksåringene skolebenken.

– Da reformen ble innført var det et klart premiss at det første skoleåret skulle være preget av læring gjennom lek og fysisk aktivitet, men vi ser at det ikke helt er blitt sånn, sier komitelederen.

– Kan få konsekvenser

Den såkalte Reform 97 var en grunnskolereform som ble iverksatt av Brundtlands tredje regjeringen skoleåret 1997–1998.

Intensjonen med reformen var blant annet å ta det beste fra barnehagen inn i skolen, men mange mener de minste ble glemt da Kunnskapsløftet kom i 2006.

MER LEK: Leder av KrFs programkomite Erik Lunde vil erstatte dagens førsteklasse med førskoleklasser med mer lek. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrFs programkomite vil nå erstatte dagens 1. trinn med en førskoleklasse, som de mener gjør skolestarten tryggere for de minste. Det skal være mer fokus på læring gjennom lek og utforskning, mindre kartlegging og mer fleksibilitet rundt oppstarten.

Programkomiteen mener overgangen fra barnehagen til skolebenken i dag blir for stor for mange, og at ikke alle takler mye stillesitting og tavleundervisning.

– Et slikt dårlig møte kan få konsekvenser resten av skoleløpet, sier Lunde.

Han understreker viktigheten av leken, og mener lek ikke er et hinder for læring, men tvert imot en forutsetning.

– Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leken legger derfor grunnlaget for et godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhørighet i klasserommet – som er to helt avgjørende forutsetninger for læring.

Dette er forslaget fra programkomiteen:

Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse». Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, og læringen skal primært foregå gjennom lek, og utendørs utforskning skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

Flytte kartleggingsprøver fra 1. til 2. trinn.

Tillate fridager også utenom sykdom det første året – slik at barna kan gjøre aktiviteter med foreldre og familie på dager hvor det ligger til rette for dette.

Gode muligheter for fleksibel skolestart.

Vil sette i gang tidlig

Høyres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen Mathilde Tybring-Gjedde mener KrFs forslag om førskoleklasser er en dårlig idé.

– Tidlig innsats er viktig. Barn elsker å lære, og mange har gledet seg til å lære å lese og skrive, og kommer første skoledag med stor læringslyst, sier Tybring-Gjedde.

Hun er enig med KrF i at lek og aktivitet er helt sentralt for elevene de første årene.

– Men det er en feilslutning å tro at det er en motsetning mellom å lære å lese og regne, og å være i aktivitet og leke.

NEGATIV: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) er negativ til KrFs forslag om førskoleklasser, og ønsker i stedet en tidlig igangsetting av læring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Dersom man ikke setter i gang tidlig med læring i lesing og regning vil de allerede eksisterende forskjellene mellom barna bare øke, mener Tybring-Gjedde.

– Vi må ikke glemme at Kunnskapsløftet kom fordi så mange barn ikke lærte seg grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Elevenes sosiale bakgrunn har for mye å si i skolen i dag, og det må vi utjevne.

En evaluering av SSB i 2012 viste at ett år tidligere skolestart med førskolepreg ikke har gitt noen tydelig forbedring i norske elevers lese- og realfagskompetanse.

– Evalueringen av Reform 97 viste at mangel på systematisk lese- og skriveopplæring gjorde at mange elever hang etter og slet med grunnleggende ferdigheter. Da er det en dårlig idé å gå tilbake til det man konkluderte med ikke fungerte, sier stortingsrepresentanten.

Hun peker på PIRLS 2016-undersøkelsen som viser en klar fremgang i leseferdigheter til norske 4- og 5- klassinger. Det er grunn til å tro at det er fordi norsk skole har blitt bedre på god lese- og skriveopplæring tidlig, sier Tybring-Gjedde.

– Før var barn enda mer prisgitt at foreldrene hadde bøker i bokhylla hjemme. La oss ikke svinge pendelen tilbake til det.

Kartlegging

Generalsekretær i Dysleksi Norge Caroline Solem er skeptisk til KrFs forslag om å blant annet utsette kartleggingprøver til 2. trinn.

– Å utsette kartlegging med ett år, kan føre til at barn med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker blir fanget opp senere og at tiltak blir satt i gang senere, sier Solem.

– Det er fullt mulig å kartlegge i en førsteklasse som er mer lekbasert, sier hun.

Tybring-Gjedde understreker at kartleggingsprøven kun skal avdekke elever som er under kritisk grense, og at den er viktig for å fange opp elever som sliter med dysleksi og dyskalkuli tidlig.

– Det er for øvrig kun én statlig kartleggingsprøve som er obligatorisk i førsteklasse, og det er den som er i lesing.

– Til stor skade

Kjønnsforsker og professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo er svært positiv til KrFs forslag om førskoleklasser.

– Jeg synes det er et veldig godt forslag. Det har vært til stor skade at man ikke har fått leke så mye, som er den viktigste måten barn tilnærmer seg virkeligheten, sier Bjerrum Nielsen.

– Det er den måten barn lærer på og slik hjernen vokser når de er så små. Hvis man bare setter seg ned og terper vil ikke det holde.

Bjerrum Nielsen er kritisk til at seksårsreformen mistet førskolepreget, slik det opprinnelig var tenkt.

POSITIV: Kjønnsforsker og professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo er positiv til KrFs forslag om førskoleklasser. Foto: Magnar Kirknes, VG

– Det skulle være en overgangsordning. Så kom Kunnskapsløftet i 2006, og da glemte man helt aspektet med lek. Nå skal førsteklassinger være effektive og kartlegges, og for noen er det vanskelig når man bare er fem år.

Professoren mener konsekvensen av dette er at mange flere har behov for spesialundervisning.

– Man har laget en skole som ikke alle passer inn i. Hvis man kunne fått en mer fleksibel førskole, ville det vært veldig bra for mange.

Hun trekker frem at gutter ofte er senere utviklet enn jenter, og mener seksårsreformen har rammet dem spesielt.

– Det er viktig å huske på at det er store individuelle variasjoner, men som gruppe er det flere gutter som har problemer. Ved fylte 20 kan alle ende samme sted, men veien dit er forskjellig.

