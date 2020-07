VIL GI RIVALEN MER MAKT: Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg bør være den som har den formelle makten til å stenge ned landet. Foto: Vidar Ruud

Støre vil endre regelverket som stengte Norge

Jonas Gahr Støre vil flytte makten til å stenge Norge bort fra Helsedirektoratet og over til regjeringen ved en eventuell ny pandemi.

For mindre enn 10 minutter siden

For da Norge ble coronastengt 12. mars, var det helsedirektør Bjørn Guldvog som fattet det endelige vedtaket. Den makten var det smittevernloven som ga ham.

Først da coronaloven trådte i kraft 27. mars tok politikerne tilbake den formelle makten over smitteverntiltak.

VG kunne i helgen fortelle at helsedirektør Guldvog først bestemte seg for å stenge landet da han visste at han hadde helseminister Bent Høies støtte.

Time for time: Slik var spillet i kulissene da Norge ble stengt ned

Men selv om regjeringen ga Helsedirektoratet støtte i mars, vil Støre at lovverket skal gjøre det helt klart at det er regjeringen som har styringen, ikke en byråkrat.

– I fremtiden bør det være slik at det er regjeringen, ikke Helsedirektoratet, som må ha ansvaret og fronte når man skal gjøre så inngripende tiltak, som gjør at man i realiteten stanser store deler av Norge, sier Arbeiderparti-lederen til VG.

Han er dermed enig med folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, som i en artikkel søndag sa til VG at så store beslutninger må fattes av regjeringen, siden den har sin makt gjennom folket.

BETENKT: – I coronakrisen har veldig mye makt og veldig viktige beslutninger havnet på for få hender, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Det samme mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Beslutninger som påvirker folks grunnleggende rettigheter og friheter må tas av regjeringen. Dette har gått greit nå, siden det var stor oppslutning rundt tiltakene som ble innført 12. mars. Men særlig hvis det er større uenighet rundt tiltakene, ville det vært viktig med en demokratisk forankring, sier Lysbakken.

les også FHI-direktør kritisk til prosessen da Norge ble stengt ned

Statsminister Erna Solberg forsvarte søndag dagens modell der Helsedirektoratet fatter avgjørelsene med at det gir mulighet til å ta raske beslutninger i en krisesituasjon. Det argumentet kjøper ikke Lysbakken.

– Helgens sak i VG viser jo at regjeringen var involvert uansett. Når de først var det, ville det vært mye ryddigere om ansvaret var plassert hos dem, sier han.

GA SIN VELSIGNELSE: Selv om det formelt ikke var helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg som fattet vedtakene 12. mars, hadde de gitt beskjed til Helsedirektoratet om at de støttet mer inngripende tiltak mot coronaviruset. Foto: Frode Hansen, VG

I tillegg mener Lysbakken at Stortinget bør kunne overstyre regjeringens smittevernvedtak den dagen det skulle komme en ny pandemi.

Han har derfor fremmet et forslag i Stortinget som går ut på at regjeringen skal kunne bestemme inngripende tiltak, men at tiltakene så sendes til Stortinget og eventuelt kan oppheves av et flertall der.

– På denne måten kan regjeringen fortsatt handle raskt, men det vil samtidig sikre åpenhet, legitimitet og tillit, sier SV-lederen.

les også Danmark og Norge helt uenige i om det gir mening å masseteste

Også Ap-leder Støre sier det vil komme en debatt om hva regjeringen kan gjøre uten Stortingets støtte. Han kaller SVs forslag «interessant», og sier at Arbeiderpartiet vil vurdere det nøye.

Blant tiltakene som har blitt innført uten at Stortinget har kunnet påvirke dem er de ulike karantenebestemmelsene for reisende. Her er status for disse i slutten av juni:

Publisert: 02.07.20 kl. 06:03

Les også

Fra andre aviser