ÅTVARING: Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet seier at det ikkje er nye klemmeråd. Foto: Krister Sørbø / VG

Nakstad meir restriktiv enn FHI – åtvarar mot klemming

Torsdag sa FHI til VG at ein kunne klemma nære vennar. Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad åtvarar nå mot å klemma fleire enn éin person i tillegg til dei du bur med.

I ein e-post til VG torsdag kveld skriv assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad:

– Dei felles råda til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets er framleis at klemming bør bli avgrensa til dei ein bur saman med.

Nakstad skriv vidare at det er greitt å klemma, men berre éin person:

– I tillegg kan ein klemma sin beste venn eller kjærasten sin, men ingen andre.

Nakstad understrekar i e-posten at det framleis er slik at ein bør halda avstand på minst ein meter til andre.

Han skriv også at ein ikkje bør vera meir enn 20 personar på same stad i sosiale samanhengar.

Kom med presisering

Tidleg torsdag ettermiddag sa overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet at han tenkte det er greitt å klemma nære vennar nå som smittetalet er så lågt.

Folkehelseinstituttet kom seinare på dagen med ei presisering av rådet, der dei blant anna skreiv:

«Ei viktig presisering! Dette er ikkje noko nytt råd frå FHI. Me meiner ikkje det er greitt at me klemmer alle – ei heller alle vennar.

Are Stuwitz Berg har ikkje sagt eller meint at det blir opna for klemming med alle vennar.»

Folkehelseinstituttet presiserer også i ein e-post til VG at dette er råda som gjeld.

Publisert: 03.07.20 kl. 18:50 Oppdatert: 03.07.20 kl. 19:11

