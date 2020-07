POLITI-TILLIT: Kristin Aga er leder i Oslo politiforening. Foto: Tore Kristiansen

Frykter svekket tillit til politiet

En hel rapport full av nye forventninger til politiet etter moské-angrepet i Bærum, kan gå ut over politiets evne til å løse lavterskel-oppdrag og svekke publikums tillit til politiet, ifølge Kristin Aga, leder i Oslo politiforening.

Rapporten om politiets respons på terrorangrepet mot Al-Noor moskeen kom torsdag, med en rekke anbefalinger om hvordan polititjenesten kan styrkes for å møte lignende situasjoner.

– Politiledelsen har bedt om å få et skarpt lys på seg. Og det har de fått. Det er en god rapport. Det er fint å lese at det ikke var noe i veien med viljen til å aksjonere hos dem som kom først til åstedet, sier Kristin Aga til VG.

Respons-krav

Men lederen av foreningen som organiserer store deler av politistyrken i hovedstaden, frykter likevel at hardere prioriteringer av vakthold og sikring av terrorutsatte objekter, sammen med knallharde målkrav om responstid, vil gå ut over vanlig politiarbeid rettet mot publikum:

– Jeg er enig med utvalget i at 20 minutters responstid til moskeen i Bærum var for lenge. Det er nesten det dobbelte av responskravet, erkjenner Aga.

– Hvis vi ikke leverer på det vi måles på, kommer det innstramminger. Og de rammer som regel den operative tjenesten, for det er alltid slik at noen prioriteringer går foran. Liv og helse skal alltid være pri en, og det er vi gode på. Men risikoen er stor for en enda hardere flåtestyring: At patruljer må holdes tilbake for å sikre responstid for det neste oppdraget, sier hun.

50 moskeer

– Det er 50 moskeer i Oslo politidistrikt. Hvis vi skal prioritere sikring av alle samtidig, blir det ikke veldig mange ressurser igjen til andre oppgaver, legger Aga til.

I varme sommernetter i juni, opplevde politiet at meldinger om bråk var skarpere enn det som var tilfellet. En teori innad i politiet er at noen av dem som ringte politiets vanlige telefonnummer uten å få svar, la på og ringte nødnummeret med en dramatisert historie for å få politiets respons:

«Folk drar på litt for å få oss til å komme og løse situasjoner», sa en operasjonsleder til VG i juni.

– Det er selvsagt ikke akseptabelt, sier Kristin Aga.

– Men mange kan oppleve at det å kontakte politiet, er som å rope inn i et sort hull. Det kan være et uttrykk for at folk ikke føler at de får politiets bistand i sin hverdag. Det må politiet ta inn over seg. Samtidig må publikum merke seg at det ikke er et uttrykk for uvilje til å aksjonere, men at vi er for få til å løse alle oppdrag alltid, legger hun til.

– Kan ramme tilliten

Oslo politidistrikt har nylig blitt utvidet til også å omfatte de gamle kommunene Røyken og Hurum, som er innlemmet i Asker.

– Våre medlemmer ønsker å være ute og drive forebygging og ha kontakt med nærmiljøer, stikke innom ungdomsklubber og være et synlig politi. Men sitronen skvises og vi frykter at politi som i enda større grad må stå i beredskap, kan ramme publikums tillit til politiet, sier Kristin Aga.

SKAL VURDERE: Politimester i Oslo, Beate Gangås, sier de vurdere alle anbefalingene som fremkommer i rapporten. Foto: Ola Vatn / VG

Politimester i Oslo politidistrikt, Beate Gangås, sier til VG at de kommer til å vurdere alle anbefalingene som kommer frem i rapporten.

– Det er ikke aktuelt å bruke økte ressurser på at vi har folk i hjemmeberedskap i tilfelle store hendelser, på bekostning av forebyggende arbeid og politipatruljer ute. Der er vi helt enige, sier hun.

Hun legger til at rapporten blant annet trekker frem betydningen av nettopp politiets forebyggende arbeid.

– Men vi skal tilstrebe å finne den rette balansen sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten i politidistriktet.

– Budsjettvinnere

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener utvalget har levert en grundig rapport, og at det er naturlig for henne som minister å forholde seg til det utvalget selv fremhever som de viktigste læringspunktene.

På spørsmål om anbefalingene er realistiske med tanke på bemanningssituasjonen i spesielt Oslo politidistrikt i dag, svarer Mæland:

– Politiet har vært budsjettvinnere under denne regjeringen. Siden 2013 har antall ansatte i politiet økt med om lag 2 800 årsverk. Om lag 1 700 av disse er politiårsverk. 1500 av disse har kommet i politidistriktene. Oslo politidistrikt har fått nesten 350 flere stillinger.

