Hege filmet seg selv mens hun ventet på å bli reddet ned fra fjellhyllen Foto: Privat

Hege (26) satt fast på fjellhylle: – Ble bekymret for at jeg ikke skulle klare å holde meg rolig

På vei opp Bitihorn ble Hege Davidsen (26) sittende fast på en fjellhylle i over to timer. Mens hun ventet på hjelp filmet hun seg selv med mobilen for å holde seg rolig.

Det var tirsdag ettermiddag at Bodø-væringen var på vei opp fjelltoppen i Jotunheimen, men etter en time gikk hun seg fast.

– Jeg gikk i mine egne tanker, og plutselig hadde jeg gått ut av stien, forteller hun til VG.

Hun trodde først at hun hadde havnet på en alternativ sti, men det ble etter hvert tydelig at ruten hennes ikke var mye brukt. Hun syntes det ble langt å snu og fortsatte selv om hun etter hvert måtte ta i bruk klatreegenskapene sine.

– Jeg tenkte at her kommer jeg meg ikke ned igjen, men planen var å gå over toppen og bli hentet av tanten min på andre siden.

Her satt Hege i to–tre timer mens hun ventet på redningshelikopteret. Foto: Privat

Da hun kom til en liten hylle hvor det var mulig å stoppe opp, innså hun hvor bratt det var både oppover og nedover. I tillegg var det vått og glatt.

– Jeg testet skoene mine på fjellet, men hadde ikke feste. Da skjønte jeg at jeg ikke kunne klatre lenger opp, men måtte ned.

Redningsaksjon

Davidsen sendte melding til tanten sin, som tok kontakt med politiet.

– De ville ikke skremme meg, så de sa bare at hjelpen var på vei. Jeg tenkte at noen skulle klatre og hente meg, men senere fikk jeg vite at helikopteret var på vei, sier Davidsen.

Redningshelikopteret heiste ned en mann som fikk satt på Davidsen seler. De to ble hengende under helikopteret og plassert på bakken.

– Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg var ganske redd så jeg klarte ikke å nyte det, men det var en helt fantastisk utsikt, forteller Davidsen.

Hege tar bilde av redningshelikopteret som er på vei. Foto: Privat

Filmet seg selv for å beholde roen

Før redningsaksjonen var hun alene på fjellhyllen i to-tre timer. I begynnelsen lo hun litt av seg selv og syntes hele situasjonen var flau.

– Men så gikk tiden, og det var både kaldt og vått. Så jeg begynte å skjelve veldig og begynte å bli bekymret for at jeg ikke skulle klare å holde meg rolig, forteller hun.

På fjellhyllen ble mobiltelefonen en slags redning.

– Jeg er en veldig pratsom person, så jeg satt og pratet med meg selv mens jeg filmet. Det er en måte å holde roen på og slippe å sitte der alene. Jeg måtte snakke og føle at jeg ikke var alene, forteller Davidsen.

Hege har vært på flere topper tidligere. Her er hun på tur til Børtind i Bodø Foto: Privat

– Folk sa jeg fortjente å dø

Først publiserte hun en av videoene på TikTok, men den ble fjernet, uten at Davidsen vet hvorfor. Da hun var trygt nede igjen, publiserte hun en ny video på videodelingstjenesten.

– På noen få timer hadde den 10.000 visninger, og folk tok helt av. Folk sa jeg burde hoppet ned og at jeg fortjente å dø, forteller Davidsen, som har slettet de verste kommentarene.

Hun synes det er dumt at folk kommenterer slik fordi det kan skremme andre til å ikke tørre å be om hjelp. Hun forteller også at det ikke kom tydelig nok frem i videoen hvor alvorlig situasjonen var.

Davidsen sier at hun anbefaler andre å gå med noen som kjenner fjellet dersom man skal gå en bratt fjelltur for første gang. Dersom man likevel skulle havne i en kinkig situasjon, mener hun det er viktig at man ikke tar noen sjanser.

– Heller be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

Dagen etter redningsaksjonen gikk hun turen på nytt sammen med fetteren som har gått turen flere ganger. Da så hun tydelig hvor hun hadde gått feil, men denne gangen ble det riktig.

– Vi fikk en fantastisk fin utsikt og opplevelse, så dette skremte ikke meg fra å ville gå mer på tur i hvert fall.

Utsikten på toppen av Birihorn. Hege og fetteren kom seg til topps dagen etterpå. Foto: privat

Så langt i år har Hovedredningssentralen i sør fått inn rundt 2740 henvendelser, sier redningsleder Cecilie Øversveen

– Henvendelsene varierer fra om det dreier seg om én eller flere personer. Til sammenligning kan vi få en henvendelse som involverer 1000 personer, slik som ved bergingen av «Viking Sky» skipet, sier hun.

Ofte er det folk som har gått seg vill i fjellet eller som befinner seg i et område hvor de ikke kan ta seg opp eller ned. Andre ganger er det snakk om at personer ikke har kommet frem til avtalt tid.

Øversveen sier de har en følelse av at flere oppholder seg både i fjellet og på sjøen i år.

– Vi oppfordrer alle til å være forberedt både før og under turen.

– Hva burde man gjøre i forkant av turen for å unngå å havne i en situasjon hvor man må bli reddet?

– Du må planlegge etter egne forutsetninger. Fjellvettreglene er til for å hjelpe. Du må bruke dem og være ærlig med deg selv.

– Hvis man må sitte og vente på hjelp, har dere noen tips til hvordan man kan beholde roen?

– Det viktigste er at man får ringt etter hjelp. Så må man roe ned og ikke stresse. Redningstjenesten gjør det de kan for å komme fortest mulig.

