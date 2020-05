FLERE UNGE SER PORNO: Flere ungdommer forteller i undersøkelsen at de ser porno, enn for to år siden. Hver fjerde ungdom har fått reklame for porno på nett.

Jenter i pornorapport: – De kaller oss «cunt», «slut», «jævla hore»

Flere ungdommer melder om å ha opplevd seksuelle krenkelser som en følge av hva de eller partnere har sett i porno, viser en ny rapport fra Redd Barna.

Nå nettopp

Flere jenter mener at pornoen påvirker språket som brukes, og på gutters syn på jenter og hvordan de skal oppføre seg seksuelt.

I en undersøkelse om unge og porno ser Redd Barna flere eksempler på at jenter har deltatt i seksuelle handlinger de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende.







– Ungdommene jeg har snakket med, mener selv at røff og aggressiv sex er blitt normalisert. Det er noe vi må ta på alvor. Kvelning, slag og lugging er blitt vanlig. Det er som regel jentene det gjøres mot. Jentene sier at de opplever at det forventes av dem, selv om de synes det er ubehagelig og ydmykende, sier Silje Berggrav.

Hun har skrevet rapporten for Redd Barna. Tittelen og sitatene i denne artikkelen er fra ungdommene selv.

– De kaller oss «cunt», «slut», «jævla hore». De må ha lært det et sted.

– TECH MÅ INVOLVERES: Silje Berggrav har intervjuet ungdommene til Redd Barnas rapport om ungdommers pornovaner. Hun mener at teknologiselskapene må involveres for å løse dette.– Det er de som gjennom reklame sørger for at barn tidlig blir eksponert for porno, sier Berggrav. Foto: Privat

Både gutter og jenter opplever at de blir pådyttet pornografisk innhold fra reklame eller lenker på sosiale medier. Hver fjerde unge har fått reklame for porno på nett, viser Medietilsynets nyeste undersøkelse Barn og medier 2020, som også publiseres i dag.

Andelen unge som har sett porno, har økt siden sist undersøkelse i 2020. Blant gutter i 13–14-årsalderen øker andelen med fem prosentpoeng. Nesten en tredjedel så porno første gang da de var 11–12 år gamle.

Se resultatene fra undersøkelsen i galleriet nedenfor:











FLERE ENN FØR: Flere ungdommer, både gutter og jenter, oppgir at de har sett porno.

Nå ber Redd Barna myndighetene om å gi barn et bedre vern mot uønsket pornografisk innhold på nett.

– Vi bør finne en måte å skjerme barn mot den massive tilgangen på sosiale medier. Og vi må lære barna å håndtere det de ser slik at det senker fare for at de tar skade av det. Når det griper så tett inn i livene deres som de forteller, er det ikke bare en privatsak for barn og unge, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Seks ganger så mange gutter som jenter

I rapporten har Redd Barna intervjuet 52 ungdommer mellom 14 og 19 år om deres erfaringer og synspunkter på porno. I tillegg har de også sett på hvilke spørsmål ungdommer sender til informasjonskanaler som ung.no og Kors på halsen.

– Porno er vanligvis ikke et tema Redd Barna jobber mye med, men når ungdommene selv forteller at dette påvirker dem, må vi se nærmere på det, sier Skybak.

Vi har tilgang til porno hele tiden. Jeg føler jeg blir bombardert.

Halvparten av norske ungdommer mellom 13–18 år har sett porno på nettet. Av disse så 57 prosent porno før de fylte 13 år.

SAMFUNNETS ANSVAR: – Når det griper så tett inn i livene deres som ungdommene forteller, er det ikke bare en privatsak, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna. Foto: Nora Lie

Gutter ser langt mer enn jenter. Nesten 60 prosent av tenåringsguttene ser porno månedlig eller oftere, mens 10 prosent av jentene gjør det samme. Jentene snakker også langt mindre om porno, ifølge rapporten.

Mye av det både gutter og jenter ser, handler om kvinner som bli kontrollert eller på annet vis dominert av en mann. Ifølge svarene fra spørreundersøkelsen hadde få ungdommer sett kjærlighet eller følelser mellom de som hadde sex. De hadde sjelden eller aldri sett kondombruk.

Mennene bestemmer. Mannen har liksom makt. Det er jo flest menn som ser på porno.

De fleste som så porno ofte, meldte om porno som inneholdt vold eller aggresjon mot kvinnen. Jentene uttrykte i større grad negative følelser rundt dette, enn guttene.

Ungdom og porno – dette fant Redd Barna Dette er hovedfunnene i undersøkelsen til Redd Barna: 1. Barn og unge har svært lett tilgang til porno Rundt halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nettet. Av disse så 57 prosent porno første gang før de fylte 13 år, viser Medietilsynets undersøkelse av barn og unges medievaner. 2. Unge bruker porno for å lære om sex Unge bruker porno for å lære om sex og prøve ut det de ser. Dette opplever de både som positivt og negativt. 3. Det er lett å komme over porno som inneholder krenkelser og vold Ungdommene forteller at det er lett å finne pornografisk innhold med aggressive, krenkende eller voldelige elementer særlig overfor kvinner. 4. Usikkert om gutter forstår at nytelse i porno ofte er skuespill Flere av guttene innrømmet at de hadde blitt overrasket over at virkeligheten ikke alltid stemte med det de hadde sett i porno. 5. Unge mener porno bidrar til seksuelle krenkelser Redd Barna ser flere eksempler på at jenter har deltatt i seksuelle handlinger de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende. 6. Ungdom har delte følelser knyttet til porno Flere gutter uttrykte bekymring for at porno i første rekke er laget for menn, og at de derfor ikke lærer hva jenter liker. 7. Unge tror porno øker interessen for nakenbilder av noen man kjenner Flere ungdommer i undersøkelsen mente at porno kan inspirere ungdom til å produsere eget seksuelt materiale. 8. Tror grensene tøyes for hva man vil se Både jentene og guttene gir uttrykk for at det å se mye porno, kan øke interessen for enda grovere seksuelt innhold. 9. Ungdom mener yngre barn bør beskyttes mot porno Både jenter og gutter (14-19 år) mener i stor grad at det er greit at unge på deres egen alder har tilgang til porno, men at det bør begrenses på en eller annen måte for yngre barn. 10. Unge ønsker bedre forståelse av porno Ungdommene mente at voksne har et ansvar for å snakke med dem om porno på en ikke-dømmende måte, og at skolen gjennom seksualitetsundervisningen bør hjelpe dem med å utvikle en kritisk forståelse av porno. (Kilde: Redd Barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er») Vis mer

Både jenter og gutter mente at det er lett å se at porno er en form for skuespill, og at det ikke er ekte. Noen av guttene i undersøkelsen var likevel overrasket over at virkeligheten ikke var slik de hadde sett i porno.

Lite samtykke

Flere jenter mente at guttene ble påvirket av hva de ser i porno. Noen av guttenes utsagn i undersøkelsen bekrefter dette:

Hvis du ser noen som blir kvælt, er det mest sannsynlig fordi jenta liker det. Hun liker å bli dominert.

Også unge jenter melder at pornoen påvirker deres syn på egen kjønn. Redd Barna stilte spørsmål om til ungdommer via Snapkollektivet, og fikk svar fra flere unge kvinner som fortalte om seksuelle krenkelser:

Virker som de som ser mye porno tror at absolutt alle jenter elsker å bli kvelt og dratt og slått i alle mulige retninger og plasser.

I Redd Barnas undersøkelse spurte de ungdommene om de hadde bedt om samtykke, dersom de hadde ønsket å prøve ut noe de hadde sett i porno. En stor andel svarte at de ikke hadde spurt om det først.

– Hvis pornoen endrer atferd og tanker om kjønnsroller, blir det en samfunnsutfordring, sier Redd Barnas Skybak.

– Det viktigste er derfor å gjøre dem bevisste på hva de ser, og er kritiske til det de blir eksponert for. Håpet er at både foreldre og skoler snakker med barna sine om porno.

les også «25 under 25»: NEI til porno, JA til bedre seksualundervisning!

KURSER UNGDOM OM SEX: Det er naivt å tro at porno ikke påvirker ungdoms holdninger, mener sykepleier og forfatter Line Bø Leren. Foto: Sturlason / Kagge forlag

Mange av ungdommene som de har intervjuet i undersøkelsen, har allerede et bevisst forhold til hva porno er, forteller hun.

– De forteller at de ser det frivillig eller for å lære, men at de understreker de problematiske sidene ved det. Vi må først og fremst lære barna å håndtere det de ser slik at det senker fare for at de tar skade av det. Og vi bør finne en måte å skjerme barn mot den massive tilgangen på sosiale medier.

– Naivt

Line B. Leren, sykepleier ved senteret Sex og samfunn og medforfatter av boken «Det du lurer på», underviser ungdomsskoleelever om seksualitet. Hun tror at ungdommers syn på kjønn og kjønnsroller kan påvirkes av hva de ser på i porno.

– Det er naivt å tro noe annet. Unge trenger å bli minnet på at samtykke er helt vesentlig i det virkelige liv, selv om det ikke er det i porno. De må få vite at mye porno ikke beskriver verden slik den faktisk er, sier hun.

Hun sier at både jenter og gutter blir påvirket.

– Det er flere jenter som ser porno der kvinnen blir dominert og tenker at det er slik det skal være.

Hun får mange spørsmål fra ungdommer når hun er på besøk på skoler.

– Mange er veldig opptatt av hva som er den «riktige» måten å gjøre det på, og ikke hva som er bra for deg eller kjæresten.

Publisert: 26.05.20 kl. 06:43

Les også

Fra andre aviser