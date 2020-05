OFFENSIV: USAs president Donald Trump har i en rekke tweets de siste dagene gått til angrep på sin forgjenger Barack Obama. Her er de to sammen i Det hvite hus i november 2016. Foto: Pablo Martinez Monsivais /AP

Eksperter om «Obamagate»: – Dette er ren tåkelegging

USAs president har lansert en ny offensiv mot sin forgjenger Barack Obama. Det gjør han for å avlede fra debatten om sin egen håndtering av coronaviruset, mener eksperter VG har snakket med.

– OBAMAGATE!

– Det største politiske lovbruddet i USAs historie. Det får Watergate til å virke som småtteri!

Ordene stammer fra Twitterkontoen til USAs president, Donald Trump, mandag 11. mai.

Presidenten ble på pressekonferanse senere samme dag spurt om å utdype hvilket lovbrudd Barack Obama hadde begått.

– Det har pågått lenge. Det har pågått helt siden før jeg ble valgt, og det er en skam at det skjedde. Og hvis du ser på det som har foregått og ser på det nå, all informasjonen som kommer frem, ut fra det forstår jeg at dette bare er begynnelsen. Noen grusomme ting skjedde, og det burde aldri kunne skje i vårt land igjen, sa Trump.

En reporter fra Washington Post ba ham igjen om å spesifisere anklagene mot Obama.

– Du vet hva lovbruddet han gjorde er. Lovbruddet er åpenbart for alle. Alt du trenger å gjøre er å lese avisene. Unntatt din.

– Konspirasjon

– Dette er ren tåkelegging. En avledningsmanøver, sier Asbjørn Dyrendal, forsker på konspirasjonsteorier ved NTNU, til VG om «Obamagate».

Angrepene mot USAs ekspresident startet dagen etter at opptak fra en samtale Obama hadde med tidligere medlemmer av sin administrasjon lekket til Yahoo News.

I opptakene kaller Obama USAs håndtering av coronavirus-krisen en «absolutt kaotisk katastrofe». Han sa også at «rettsstaten er i fare» etter beslutningen om å henlegge tiltalen mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Angrepene er blitt fulgt opp av Trumps tilhengere i Kongressen og i konservative medier gjennom helgen og uken.

Onsdag brukte blant annet Fox News en stor del av sin beste sendetid på det de kaller den siste utviklingen i «Obamagate»: En liste republikanske senatorer har offentliggjort over Obama-tjenestemenn som ville vite navnet på en på en uidentifisert amerikaner fanget opp i etterretningsrapporter, som viste seg å være Michael Flynn.

Disse forespørslene kom i overgangsperioden mellom Obama og Trump, rundt samme tid som da Flynns samtaler med Russlands ambassadør ble plukket opp av etterretningstjenesten og senere lekket.

I forrige uke ble saken mot Flynn henlagt av USAs justisdepartement.

– Bred appell

Narrativet, som ikke er bevist, er at Obama, sammen med hans daværende visepresident Joe Biden, FBI-direktør James Comey, flere etterretningstjenester i USA og i utlandet, tidligere etterretningssjef James Clapper og en håndfull ukrainske oligarker, plantet en falsk teori om en Trump-sammensvergelse med Russland for å vinne valget i 2016.

Da den først ble plantet, skal denne teorien ha blitt plukket opp av medlemmer av den såkalte «anti-Trump deep state» i USA og blitt brukt til å spionere på medlemmer av Trumps indre sirkel.

– Du kan kalle det en konspirasjonsteori, men det er mer en slags påkalling av alle anklager som noensinne har vært rettet mot Obama. Den appellerer både til de som er langt ute i tralala-land og tror Obama og Hillary Clinton kidnapper barn og holder dem fanget i militærleirer under jorden, og mer mainstream konservative som mener den forrige administrasjonen gjorde kritikkverdige ting knyttet til overvåkning og rettsprosedyre, sier forsker Asbjørn Dyredal til VG.

– Poenget er at det er uspesifikt. Det øyeblikket du blir veldig spesifikk lar det seg også tilbakevise eller gjendrive, sier forskeren.

Avledningsmanøver

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen kaller «Obamagate» en av Trumps «greatest hits» og sier det ikke er noe nytt i seg selv.

Han sin forskerkollega støtte i at Trumps nye offensiv mot ekspresidenten tolkes ulikt ut ifra hvem som hører på.

Han sier det er tre nivåer av anklager mot Obama:

– Først har man konspirasjonsteoretikerne. De mener noen innad i staten handler i hemmelighet for å oppnå destruktive mål. Nemlig å få fjernet Trump for enhver pris, sier Mjelde.

– Deretter har man de som mener Obama og staben kynisk ville motarbeide og ødelegge for Trump. Dette er et ganske utbredt syn i konservative medier og blant Trumps støttespillere.

– Og så har man de som kritiserer FBIs etterforskningstaktikker, slik som i Flynn-saken. Dette kan rimelige folk være uenige om. FBI har iblant brutt protokollen.

Han mener dog ikke å ha sett bevis for at den utgående administrasjonen gjorde noe ulovlig, slik republikanerne mener.

– Hvorfor kommer Trump med dette nå?

– Det er nok delvis en avledningsmanøver for Trump, gitt all motbøren i coronahåndteringen. Men det er også reell harme. Trump har rast mot den dype staten i tre år, sier Mjelde.

Han tror ikke det vil påvirke utfallet av valget i særlig grad.

– Det vil ikke endre på noe. Folk er for eller mot Trump. Jeg ser kun at coronahåndteringen har potensial til å flytte noen velgere, ingenting annet.

