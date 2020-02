SNØEN KOMMER: Et forbipasserende lavtrykk kan gi en del snø i Sør-Norge. Foto: Skjermdump fra Yr.no

Nå kommer snøværet til Sør-Norge

I Sør-Norge har det vært vårtendenser i noen uker allerede, men natt til tirsdag kommer snøen.

Vinteren i Sør-Norge har vært unormalt varm og snøfattig. I januar ble det satt over 88 nye varmerekorder over hele landet.

I instituttets månedsrapport var januar 6,1 grader varmere enn normalen, og den nest varmeste siden 1900.

Natt til tirsdag kommer det derimot snø.

– Det kommer et ganske kraftig lavtrykk forbi Sør-Norge i løpet av natten. I tillegg til 10–20 cm snø vurderer vi å sende ut farevarsel for vind også, da det kan blåse opptil kuling i kastene, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

Meteorologen anbefaler å være forberedt på at ting kan ta tid dersom man skal ut og kjøre, da det kan bli kolonnekjøring og kø noen steder.

– Det vil hovedsakelig merkes i områdene vi har meldt om, men det kan også kjennes i Oslo-området og nordover inn i Innlandet, fortsetter meteorologen.

VINTERFERIEVÆRET BLIR BRA: For de som har vinterferie denne uken kan de se slik ut noen steder. Foto: Stella Bugge

Vinterferieværet bedrer seg

For mange er vinterferien over allerede, mens for andre starter den offisielt mandag.

– Det har stort sett vært nedbør på Vestlandet i hele år. Vinterferien blir i hvert fall en opptur i forhold til hva man har hatt i det siste. Det blir kaldere og stort sett opphold, sa vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Lillian Bergheim, til VG på søndag.

I Nord-Norge vil det være varierende vind med enkelte snøbyger.

I resten av landet skal det stort sett være kaldt, men skiftende mellom både opphold og nedbør.

– Kan være greit å sjekke værvarselet før man planlegger vinterferieaktiviteter, skriver Meteorologene på Twitter.

Publisert: 24.02.20 kl. 11:43

