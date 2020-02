FULL FYR: Brannvesenet jobber med slukking og skjerming av rekkehusene på hver side av rekken om brenner. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Full fyr i rekkehus i Tønsberg – blåser sort giftig røyk

Det brenner i et rekkehus med seks leiligheter i Barkåker. Politi og brannvesen er fremme på stedet.

– Vi er i gang med slukking. Bygningen er fullstendig overtent, sier vaktleder Harald Kleppo ved 09.45-tiden mandag.

Alle personene som bor på stedet er ved 10-tiden gjort rede for. Ingen skal være skadet, men en person skal ha fått i seg røyk.

Det skal ifølge vaktlederen ikke være fare for spredning til nærliggende bygninger.

– Vi har grovsøkt leilighetene, men gjør nå finsøk i hver enkelt leilighet der det ikke er fare for ras, sier vakthavende brannsjef Einar Flogeland på Twitter.

Flogeland fortalte tidligere mandag morgen til Tønsbergs Blad at taket over fem av enhetene har rast.

Leilighetene er totalskadet. Politiet informerer at elleve personer er evakuert.

– Det er full fyr i alle seks enhetene. Publikum må holde avstand til brannen. Det er sort giftig røyk på stedet. Det blåser retning Horten, skriver politiet på Twitter.

Brannvesenet opplyser at det ikke er fare for spredning til de to rekkehusene på hver side av brannstedet.

