HAUKELIFJELL: E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av uvær, flere andre fjelloverganger i Sør-Norge er også stengt. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

Uvær i Sør-Norge: Bergensbanen stengt etter snøras

Et svært lavtrykk nord for Skottland har gitt kraftig vind og nedbør inn mot Sør-Norge. Overganger over fjellet i Sør-Norge er stengt, snøras har stoppet togene på Bergensbanen og det har vært høy vannstand ved kysten langs Sør- og Østlandet.

For dem som har vinterferie i fjellet i Sør-Norge ser det ut til at det blir mindre vind ut over kvelden og natt til i morgen.

– Fortsatt vil det blåse fra sørvestlig retning, men den er nok på det sterkeste nå i ettermiddag. Da har vi målt liten storm utsatte steder, men utover kvelden og natten ser det ut til at vinden ligger på liten og kanskje stiv kuling utsatte steder, og det blir snøbyger i de vestlige områder, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga:

– Vi tror dermed det kan bli utfordrende kjøreforhold i fjellet i kveld og ut over natten og i første del av morgendagen.

Flere av gjestene ved Haukeliseter fjellstue i Vinje kommune forsøkte å ta seg hjem søndag, men ble møtt av et plutselig og voldsomt uvær. 50 personer er nå innesnødd og det foreløpig ikke mulig å komme seg av gårde hverken øst eller vest.

– Det har blåst en del og det har samlet seg opp fra null centimeter snø til mellom to til tre meter på østsiden av hytta, sier daglig leder ved Haukeliseter fjellstue, Håkon Aarthun, til VG.











SNØSTORM: Daglig leder ved Hakeliseter Fjellstue sier det fortsatt snør og blåser voldsomt.

Bane NOR oppplyste mandag ettermiddag at et snøras fører til at Bergensbanen er stengt for trafikk mellom Finse og Reimegrend. Strekningen holdes stengt frem til en ny oppdatering tirsdag klokken 12.

– Det innebærer at ingen tog kommer forbi. Følg med på trafikkselskapenes nettsider for informasjon om alternativ transport, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane NOR til VG.

Toget som var på vei fra Oslo snudde, og et annet tog har stoppet på Voss, skriver Bergens Tidende.

Ifølge avisen settes det opp alternativ transport.

Stengte fjelloverganger

E16 over Filefjell er åpen, men kolonnekjøring kan innføres på kort varsel. Det er kolonnekjøring over Riksvei 15 over Strynefjellet og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Ellers er mange av fjellovergangene i Sør-Norge stengt:

E134 Haukelifjell er stengt og blir ikke åpnet i dag.

Rv7 Hardangervidda er stengt og blir ikke åpnet i dag.

Fv50 Hol-Aurland er stengt og blir ikke åpnet i dag.

Rv13 over Vikafjellet er stengt.

Fv27 over Venabygdsfjellet er stengt.

– Det er ruskevær i fjellet, med snøfokk som gir redusert sikt, sier trafikkoperatør Ove Amundsen ved Vegvesenets trafikksentral i vest.

HØY VANNSTAND: Slik ser parkeringsplassen foran NAV-kontoret i Sandefjord ut mandag formiddag. Foto: Privat

Høy vannstand i Sandefjord

Det har også vært kraftig vind og høy vannstand langs kysten av Sør- og Østlandet.

– Vestoppland har rapportert om at trær har blåst over ende, og så har vi den høye vannstanden som kanskje har vært den største utfordringen for enkelte frå østsiden av Oslofjorden og kanskje vestsiden, hvor det har vært svært høy vannstand, sier meteorolog Haga.

Vannstanden var blant andre steder høy på kysten av Vestfold i formiddag, og en gummibåt krysset parkeringsplassen på nedsiden av Nav-bygget i Sandefjord.

– Vi kommer ikke ut uten å vasse, sa jobbspesialist i Nav Knut Andre Frenvik.

Havnesjef i Sandedjord Karl Oskar Jørgensen sa ved 11-tiden av vannet står omtrent en meter over normalen.

Meteorolog Haga forteller til VG i ettermidag at vannstanden er på vei nedover:

– Årsaken er jo at lavtrykket er i ferd med å svekke og at vinden begynner å gi seg, sånn sett ser det ut til å bli langsom bedring i forholdene, og de neste dagene venter vi ikke høy vannstand på noen deler av kysten.

– Torsdag blir det ny lavtrykksaktivitet med ny vind og ny nedbør og da er det fare for høy vannstand, og Sør-Norge kan det da bli høy vannstand langs kysten, men det må vi se an, det er stor usikkerhet, sier meteorolog Haga.









HØYVANN: Også i Oslo er vannstanden veldig høy, slik så det ut ved Rådhusbrygga mandag.

Natt til mandag ga regn som fryser på bakken, krevende kjøreforhold i Telemark:

En saltbil kjørte av veien og veltet i Nome i natt. Brannbilen som skulle hjelpe, skled også av veien.

– Sjåføren av saltbilen er tatt hånd om av helsepersonell, opplyser politiet i Sør-øst.

SPEILGLATT: En saltbil kjørte av veien - og brannbilen som skulle bistå (i bakgrunnen), skled også ned i grøften i Nome i Telemark i natt. Foto: PRIVAT

Storm ved Stad

Her er mandagens værvarsel fra Meteorologisk institutt:

Fjellet i Sør-Norge får sørvestlig sterk kuling utsatte steder og snøbyger i vest. Det blåser opp til forbigående liten storm nord i fjellet i Sør-Norge i ettermiddag.

På Nordvestlandet øker sterk kuling til liten storm, mens det ventes kortvarig full storm rundt Stad i ettermiddag. Regn og regnbyger, vinden minker mot kvelden.

Rogaland og Hordaland får sørvest sterk kuling utsatt steder, men vinden minker på ettermiddagen, Regn og regnbyger her også, kanskje torden.

Agder får også regnbyger og sterk vind i perioder som avtar mot kvelden. Vest i Telemark og nord på Østlandet kan det enkelte sludd- eller snøbyger.







UVÆR: Snødrev, vind og tåke preget søndagen på Finse stasjon på Bergensbanen.

Ellers får Østlandet det beste været, med opphold og perioder med sol.

Også i Trøndelag blir det stort sett opphold, men regnet kommer sørfra utpå dagen. Over 200–500 meter blir det snø. Vinden øker til sterk kuling utsatte steder.

Nordland kan vente økende vind, opptil stiv kuling sør på Helgeland, og perioder med regn og snø. Troms får bris og enkelte snø- eller sluddbyger.

I Finnmark øker vinden utover dagen, til nordvestlig stiv kuling sent i kveld. Det blir snø og snøbyger, mest i kyst- og fjordstrøkene.

