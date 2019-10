SNAKKET SAMMEN: Tiltalte Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke møtte hverandre i lokalene til Advokatfirmaet Elden. Hva som skjedde under møtene blir en sentral del av rettssaken i Oslo tingrett i neste uke. Foto: Mattis Sandblad / Helge Mikalsen / VG

Politiet om hemmelige møter: Sentrale i utpressingssaken

Etter at torpedoen Jan Erik Iversen begynte å oppsøke Kjell Inge Røkke, ble det arrangert møter hvor de to kunne snakke ut – og forsøke å løse uenigheten mellom dem.

Møtene fant sted i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo sentrum høsten 2017.

På dette tidspunktet var Jan Erik Iversen (62) og Kjell Inge Røkke (60) tilknyttet hver sin advokat i det anerkjente advokatfirmaet.

Ifølge VGs opplysninger ble det arrangert to eller tre møter, og det ble i forkant av møtene gitt formaninger om at samtalene måtte skje under skikkelige former.

De som var til stede skal også ha måttet legge fra seg mobiltelefonene utenfor møterommet.

Kilder opplyser til VG at minst ett av møtene fant sted etter at torpedoen hadde begynt å oppsøke milliardæren i garasjeanlegget til Røkke-selskapet Aker på Fornebu utenfor Oslo.

Ville unngå torpedo: Røkke kjørt bort i skjul

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

AKTOR: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt er aktor i rettssaken som starter opp i Oslo tingrett i neste uke. Foto: Tore Kristiansen

Snakket under fire øyne

Møtene varierte i form. Enkelte ganger var det tredjepersoner til stede, men VG får også opplyst fra flere kilder at torpedoen og en av Norges rikeste menn også snakket sammen under fire øyne.

Hva de to snakket om da de var alene på møterommet, er ikke kjent for offentligheten.

– De møtene har vært en del av etterforskningen. Vi kan ikke gå inn på hva disse møtene har omhandlet, men de møtene vil bli sentrale under hovedforhandlingen, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt til VG.

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

8. JUNI 2017: I hjemmet til Jan Erik Iversen tok politiet beslag i et eksemplar av denne avisen. Ifølge VGs opplysninger skal torpedoen ha ment at Kjell Inge Røkke burde ha klart å hindre at dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» kom på trykk. Foto: VG

Advokat arrangerte møter

Torpedoen, kjent under kallenavnet «Jannik», står tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren dersom han ikke fikk utbetalt et tosifret millionbeløp.

Politiet mener at utpressingsforsøket pågikk i en periode over tre måneder, fra november 2017 til januar 2018.

les også Torpedo løslatt – har forbud mot å kontakte Kjell Inge Røkke

Det var partner i Advokatfirmaet Elden, advokat Arild Holden, som satte i stand møtene. Han skal selv ha vært til stede under ett av møtene. På dette tidspunktet ga han advokathjelp til den nå tiltalte torpedoen.

Holden er avhørt av politiet og stevnet som vitne i rettssaken til uken. Iversen har opphevet taushetsplikten til sin tidligere advokat, og han kan derfor prate fritt når han møter opp i retten.

VITNER I RETTSSAKEN: Advokat Arild Holden i Advokatfirmaet Elden fikk i stand møtene mellom Jan Erik Iversen og Kjell Inge Røkke. Foto: Tore Kristiansen

Holden ønsker ikke å kommentere noe rundt møtevirksomheten overfor VG.

– Det blir uriktig å gå inn i dette, skriver Holden i en e-post.

VG har tidligere skrevet at Iversen mente han hadde et uoppgjort krav mot Røkke. Høsten 2017 oppsøkte den straffedømte 62-åringen hovedkontoret til Røkke-selskapet Aker på Fornebu utenfor Oslo for å snakke med milliardæren.

Der skal han ved ett tilfelle ha ventet ved Røkkes bil i selskapets garasjeanlegg. VG er kjent med at politiet har sikret en SMS hvor Iversen skriver at han har ventet ved bilen til milliardæren i seks timer.

FLERE TEKSTMELDINGER: I Oslo tingrett kommer det til å bli lagt frem flere SMS-er som politiet mener er sentrale i saken. Foto: VG

Annen SMS-kontakt som politiet har sikret i etterforskningen, skal vise at torpedoen presser på for å få møter med milliardæren.

Iversen skriver også SMS-er hvor det står at han vurderer å gå til mediene og fortelle det han mener er den sanne historien om sin kontakt med Røkke gjennom flere år, får VG opplyst.

les også Politiet om siktet torpedo: – Truet med å begå fysiske handlinger mot Røkke

Torpedoen hevder han har hatt et «profesjonelt forhold» til milliardæren siden tidlig på 2000-tallet, ifølge forsvarer Benedict de Vibe.

– Han hevder å ha utført ulike oppdrag for Røkke. Og noe av kontakten mellom de to har dreid seg om penger knyttet til dette, uttalte forsvareren til VG tidligere denne uken.

FORSVARER: Advokat Benedict de Vibe avbildet under fengslingsmøtet mot Jan Erik Iversen vinteren 2018. Foto: Frode Hansen

– Ikke skjønt hvilken advokat han har hatt

VG er kjent med at Iversen overfor flere personer har uttrykt misnøye ved hvordan han ble behandlet ved Advokatfirmaet Elden mens konflikten med Røkke pågikk.

Politiet har også sikret SMS-kontakt hvor Iversen uttrykker sin misnøye.

Tidligere er det kommet frem at Iversen skal ha trodd at det var advokat John Christian Elden som var advokaten hans – ikke advokat Holden. Torpedoens forsvarer har tidligere uttalt at det kan «minne om uheldig rolleblanding».

– Han har periodevis ikke skjønt hvilken advokat han egentlig har hatt, forklarer de Vibe når VG ber ham utdype sin tidligere uttalelse.

Elden, som har vært Røkkes advokat gjennom flere år, svarer torpedoens forsvarer som følger:

– Her tror jeg det mer er de Vibe enn Iversen som uttaler seg, og de Vibe er nok feilorientert eller ønsker å være det. Iversen tok kontakt med meg i denne saken fordi jeg var Røkkes advokat, som jeg har vært siden årtusenskiftet. Han spurte om jeg kunne få Røkke til å få VG til å slutte å spre omtale om ham i 2017 i forbindelse med en rettstvist knyttet til en tredjemann, hvilket ikke var mulig for Røkke å gå inn på, skriver Elden i en e-post.

I 2017 publiserte VG dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene».

– Uproblematisk

Elden var ikke selv med på noen av møtene mellom Iversen og Røkke.

VITNE: John Christian Elden har vært Kjell Inge Røkkes advokat gjennom flere år. Også han er stevnet som vitne i rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Helge Mikalsen

– Hvordan ser du på det å ha to klienter ved Advokatfirmaet Elden som åpenbart har en ganske betent uenighet/konflikt med hverandre?

– At et kontor har to klienter der den ene prøver å komme i dialog med den andre er uproblematisk etter de advokatetiske retningslinjer punkt 3.2.5, men da kan man heller ikke ta noen rettssak om temaet for eller mot den ene parten etterpå. Vi har derfor ingen formell rolle i denne straffesaken for tingretten, svarer Elden.

Punktet som Elden viser til i retningslinjene, handler om klienter med motstridende interesser og at en advokat ved de ulike klientenes «uttrykkelige samtykke» kan opptre som «megler».

Publisert: 04.10.19 kl. 08:52







