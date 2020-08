OVER KRAVET: Oslo kommune har mer smitte per 100.000 innbyggere enn FHIs krav til regioner og land EU/EØS-området. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Smittetallene i Oslo: Høyere enn FHIs smittekrav til andre land

Oslo har de siste to ukene registrert 22,49 smittede per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt. Dermed går smittetallene i kommunen over det gjeldende kravet Folkehelseinstituttet har for at andre land og regioner i EU/EØS-området skal være «grønne».

For at et land eller område skal bli «grønt» og karantenekravet oppheves, er FHIs krav at det må være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Det er registrert 156 smittetilfeller i Oslo kommune de siste 14 dagene, ifølge VGs tall.

Lørdag kveld, samtidig som politiet stanset flere private fester, var 40 personer bekreftet smittet etter festene som fant sted i månedsskiftet juli/august.

– Det har vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene i sommer. Det er viktig at man forsøker å stramme inn igjen nå som ferien er over og man kommer tilbake til vanlige rutiner igjen, sier smittevernoverlege Frode Hagen i en pressemelding fra Oslo kommune.

Antall smittede i Oslo i uke 31 var 41. I de tre første dagene i uke 32 er det registrert 40 smittede. Antallet har ligget på omkring 20 per uke siden uke 27, skriver de videre.

– Hvis vi senker skuldrene for mye vil smitten øke. Vi må lære å leve med corona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sier helsebyråd Robert Steen.

Seks kommuner har økende smittetrend

Oslo kommune er en av seks kommuner med økende smittetrend i Norge nå. De andre kommunene er Indre Østfold, Lørenskog, Bodø, Lillestrøm og Trondheim.

Indre Østfold meldte søndag at de stenger alle skolefritidsordninger (SFO) og barnehager i uke 33, på grunn av det de kaller en «ukontrollert smittesituasjon». Lørdag var det bekreftet 22 nye smittetilfeller i kommunen.

Publisert: 09.08.20 kl. 21:19

