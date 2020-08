CRUISESKIP: Hurtigruteskipet MS Roald Amundsen ligger fremdeles til kai i Tromsø. Foto: Terje Pedersen

Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten: – De som er om bord har det jævlig tøft

134 personer fra mannskapet er fremdeles inne på det coronarammede skipet i Tromsø, opplyser Hurtigruten. De har vært om bord på MS «Roald Amundsen» siden avreisen mot Svalbard 17. juli.

– Den norske besetningen er bekymret for sin egen helse. De er redde for å bli smittet, for deretter å ta det med seg videre til sine egne familier hjemme, sier Jørn Lorentzen.

Han er Sjømannsforbundets hovedtillitsvalgt i Hurtigruten, og opplyser at han har vært i kontakt med enkelte av det norske mannskapet som fremdeles er om bord på skipet.

Av de 62 personene som har blitt smittet i utbruddet på Hurtigruten, er 41 av dem en del av besetningen på skipet, ifølge FHI.

– De som er om bord har det jævlig tøft nå, det er ikke noe tvil om det, sier Lorentzen.

Pressesjef i Hurtigruten, Øystein Knoph, sier at de har forståelse for at besetningsmedlemmene på MS «Roald Amundsen» over tid har befunnet seg i en stressende situasjon.

– Det er svært viktig for oss å ivareta kollegene våre, og vi opplever at de får god oppfølging av helsemyndighetene i Tromsø kommune, sier han.

TILlITSVALGT: Jørn Lorentzen forteller at mannskapet han har snakket med opplever at de er i en krevende situasjon. Foto: privat

Noe av det norske mannskapet som er bosatt i Tromsø har fått lov til å forlate skipet og dra i hjemmekarantene, opplyser Lorentzen. Likevel er det fremdeles en stor andel av mannskapet som fremdeles er om bord, spesielt blant den filippinske besetningen.

Den tillitsvalgte legger til at flere i mannskapet er frustrerte over hvordan ledelsen i Hurtigruten har håndtert situasjonen, spesielt fordi det har vært mangel på informasjon:

– Det var en stor del av besetningen som overhodet ikke visste at de hadde filippinsk mannskap i karantene.

UTBRUDD: 41 personer blant besetningen på skipet har blitt bekreftet smittet Foto: Terje Mortensen

Blir oppfordret til taushet

Lorentzen sier han har fått tilbakemeldinger på at ledelsen om bord på skipet har gjentatt at det vil få konsekvenser dersom mannskapet uttaler seg til mediene.

– Det står i kontrakten deres at de ikke skal uttale seg illojalt eller negativt om selskapet, men det er flere som har reagert på dette budskapet fra ledelsen, sier han.

I tillegg mener den tillitsvalgte at mannskapet sannsynligvis er redde for å uttale seg i frykt for å miste jobbene sine.

– Folk er redde for at det kan slå negativt ut for dem, og at de kanskje blir sagt opp fra stillingene sine, sier Lorentzen.

Pressesjef Knoph sier at Hurtigruten ikke kan kommentere hendelsesforløpet, av hensyn til den pågående politietterforskningen:

– Det er viktig for oss å diskutere dette med alle våre ansatte, også for å beskytte dem for enda en stressbelastning i en allerede presset situasjon.

KOMMUNEOVERLEGE: Kathrine Kristoffersen under en pressekonferanse i Rådhuset i Tromsø kommune. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Manglet oversikt

Kommuneoverlege i Tromsø kommune, Kathrine Kristoffersen, sier at de hadde vansker med å kommunisere med mannskapet på MS «Roald Amundsen» etter at smitteutbruddet ble kjent:

– Vi forsøkte først og få til et samarbeid med helsepersonellet på skipet, men det var vanskelig å bli enige om hva slags oppfølging som skulle bli gis til mannskapet om bord. Det gjorde at vi ikke klarte å få tak i den informasjonen vi trengte for å ha oversikt over helsetilstanden deres, sier hun.

Først på onsdag fikk Tromsø kommune mulighet til å sende egne leger og sykepleier om bord på skipet, seks dager etter at skipet la seg inn til havn, ifølge kommuneoverlegen.

– Vi har bedre oversikt nå som vi er inne med egne leger og sykepleiere, sier Kristoffersen.

