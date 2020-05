Siv Jensen med ultimatum til regjeringen: Vil ikke samarbeide uten flyktningkutt

Christian Tybring-Gjedde:

– President. For første gang har jeg opplevd at en minister skryter av å ta imot flest mulig flyktninger til Norge. Det er mulig det kom i tidligere sosialistiske regjeringer, men det er første gang fra en Høyrestatsråd. Så mitt spørsmål er om utenriksministeren faktisk er stolt av å ta imot 3000 kvoteflyktninger, totalt 6000 flyktninger pluss asylsøkere til Norge, og hvorvidt statsråden i sitt eget nabolag, med de omgangsvennene hun har, omgås disse flyktningene til daglig og opplever de utfordringene som finnes blant folk flest? Eller er det slik at det er egentlig bare festtaler her i stortingssalen og andre steder, hvor man ønsker å være inkluderende, og kanskje også få noen internasjonale stillinger ute som nordmenn bekler med glede over hele verden.

Ine Eriksen Søreide:

– Ja, president, her var det som vanlig mye forskjellig. Men la meg begynne der representanten Tybring-Gjedde begynte. Jeg omtalte i min redegjørelse et faktum, nemlig at Norge tar imot cirka 3000 kvoteflyktninger i året. Det er en politikk også Fremskrittspartiet har vært på med i regjering, og jeg har ikke opplevd at det har vært et problem for Fremskrittspartiet før nå. Men det er også delte meninger i Fremskrittspartiet om dette, har jeg etter hvert forstått. Så, president, mener jeg at det er viktig at et land som Norge bidrar til å hjelpe når vi kan, og det kan vi. Men vi setter samtidig klare begrensninger på antallet, og vi er opptatt av en aktiv returpolitikk så det er de som har behov for beskyttelse som får komme til Norge. Og så kan jeg ikke annet enn å registrere, president, at representanten Tybring-Gjedde og jeg bor i helt forskjellige bydeler. Jeg bor i bydel Gamle Oslo, som er en av de bydelene som har størst grad av minoritetsbefolkning. Jeg har ingen problemer med å bo i den bydelen, jeg har bodd der i over 20 år, og jeg trives veldig godt med det nærmiljøet jeg har. Representanten Tybring-Gjedde bor jo vest i byen og har sannsynlig ikke like mange med minoritetsbakgrunn rundt seg.

Christian Tybring-Gjedde:

– President, jeg kan forsikre utenriksministeren om at jeg har mange i Fremskrittspartiet som sliter med å bo i nabolag hvor det faktisk ikke er mulighet til å ha en normal utdannelse på barneskoler eller videregående skoler, som sliter med veldig mange språk i klasserommet, som sliter med å skape et fellesskap. Å sitte på kafé går sikkert bra for utenriksministeren, men det er ikke det problemstillingen dreier seg om. Utenriksministeren sier videre at hun i redegjørelsen fortalte 3000, nei, hun sa ikke det. I redegjørelsen sa hun at vi tar imot flest kvoteflyktninger per innbyggertall i Europa, så det antar jeg da at er å skryte av det regjeringen foretar seg. Når det gjelder Fremskrittspartiets innsats i regjeringen, er det et av punktene vi måtte gi oss på, og som skapte stor uro i Fremskrittspartiet og som ikke kommer til å gjenta seg. Det kan jeg garantere hvis Fremskrittspartiet skal holde sammen. Det er ikke noe som Fremskrittspartiet er stolte av, vi beklager at vi tar imot så mange kvoteflyktninger.

Ine Eriksen Søreide:

– President, Fremskrittspartiet satt jo i regjering i seks år, og tok imot det samme antallet kvoteflyktninger, men det er en debatt jeg skal la ligge. Den kan Fremskrittspartiet ta internt. Det at Norge tar imot flest kvoteflyktninger per innbygger er et faktum, det synes jeg det er greit å opplyse om i redegjørelsen. Så er det ikke sånn at jeg opplever min bydel først og fremst ved at jeg sitter på kafé. Det er sånn at jeg går rundt i mitt nærmiljø, jeg snakker med mine naboer, jeg har kontakt med mennesker som bor i bydelen. Jeg har også mange med minoritetsbakgrunn i den skolen som ligger rett over gata for der jeg bor, og det går faktisk helt fint. Men det kan være fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten Tybring-Gjedde nå legger for dagen. Det fokuset representanten Tybring-Gjedde har er problemfokus.

Christian Tybring-Gjedde går ned fra talerstolen i protest.

Ine Eriksen Søreide:

– Jeg foreslår vel kanskje at representanten blir stående til jeg er ferdig med å svare. Det problemfokuset representanten har, det synes jeg kom tydelig frem i det han sa i sitt andre spørsmål. Det er et fokus jeg ikke har. Jeg underkjenner ikke at det finnes utfordringer, men jeg mener samtidig at det er viktig at Norge bidrar til å hjelpe der det er mulig.

Morten Wold (Frp), andre visepresident i Stortingets presidentskap:

– Presidenten vil anmode representanten til å bli stående til statsråden er ferdig med å gi sitt svar.