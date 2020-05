SPERRET AV: Politiet mener at huset i Sloraveien 4 er åsted for et drap. De siste ukene har de gjort nye undersøkelser både inne og utenfor. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nye detaljer: Strid om telefonsamtale

Politiet mener en telefonsamtale og Tom Hagens forklaring om hans første minutter i huset er mistenkelig. – Svært lite overbevisende, sier hans forsvarer.

I løpet av den over 18 måneder lange etterforskningen har politiet forsøkt å kartlegge dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant ned på sekundet, men det er fortsatt uklart når hun skal ha blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt. En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, men også han er løslatt og kaller anklagene «absurde».







Et sentralt spørsmål for politiet er hva som skjedde i huset på Lørenskog fra Tom Hagen kom hjem – og til han varslet politiet om at kona var borte.

VG kan her presentere det politiet mener er sentrale tidspunkter, telefonsamtaler og forklaringer på hva som skjedde i disse drøye 30 minuttene denne oktoberdagen i 2018.

Gjennomsøkte huset

Tom Hagen forlot arbeidsplassen ved Futurum næringspark i Lørenskog omtrent klokken 13.30 i bil. Kjøreturen hjem tar normalt rundt syv-åtte minutter.

I politiavhør har han forklart at han gjennomsøkte huset da han kom hjem. Han skal derimot først ha blitt oppmerksom på trusselbrevet og det sentrale åstedet i første etasje, etter å ha lett andre steder i huset, har han forklart.

Nye detaljer: Slik var kontakten med «motparten»

Ifølge VGs opplysninger stusser politiet over forklaringen siden badet ligger i umiddelbar nærhet til inngangspartiet. Hvorfor la han ikke merke til slepesporene og klærne til kona som lå igjen der?

Tom Hagen har forklart at døren til badet var lukket, at det ikke var naturlig for ham å tenke at noe hadde skjedd der og at han først lette på steder det var naturlig at Anne-Elisabeth kunne være, får VG opplyst. I tillegg skal han ha hørt ekteparets hund pipe inne på et lukket rom.

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

Foto: Privat

Snakket med familiemedlem

VG får opplyst at politiet også har stilt spørsmål ved en telefonsamtale fra et familiemedlem til fasttelefonen i huset klokken 13.40 – altså omtrent ti minutter etter at han skal ha dratt fra jobb.

I telefonsamtalen skal familiemedlemmet ha spurt Tom Hagen om han visste hvor Anne-Elisabeth var. Familiemedlemmet har i avhør forklart at han da skal ha svart nei – og stilt samme spørsmål i retur, får VG opplyst.

Videre har familiemedlemmet forklart at Tom Hagen ikke nevnte noe i telefonsamtalen om situasjonen i huset: Slepesporene, det mye omtalte trusselbrevet og konas klær på toalettet. VG får opplyst at politiet har stusset over dette, og argumentert med at dette er mistenkelig overfor domstolen.

Men selv har den drapssiktede milliardæren en tilsynelatende enkel forklaring: Han hadde ikke sett dette før telefonsamtalen. VG får opplyst at han angivelig bare hadde vært noen minutter i huset før fasttelefonen ringte.

Venneparet forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

– Svært lite overbevisende

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har fått tilsendt flere spørsmål om denne saken. Han svarer følgende:

– Tom Hagen dro tilbake til Sloraveien 4 fordi han var urolig for om det hadde skjedd noe med Anne-Elisabeth Hagen. Dette var tema i alle samtaler han hadde denne formiddagen.

– Politiet mener at Tom Hagens atferd og forklaringer på forsvinningsdagen er mistenkelige. Hva tenker du om dette, og politiets argumentasjon?

– I likhet med Eidsivating lagmannsrett, mener jeg politiets argumentasjon om grunnlaget for deres mistanke er svært lite overbevisende.

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ringte mange ganger

Tom Hagen forsøkte minst åtte ganger i løpet av arbeidsdagen å ringe Anne-Elisabeth, uten å få svar. Han har også fortalt en ansatt på Futurum og et annet familiemedlem at han var bekymret og at han ville hjem for å sjekke.

Noen minutter etter at han kom hjem og samtalen med familiemedlemmet, ringte Tom Hagen selv til mobilen til Anne-Elisabeth klokken 13.46, får VG opplyst.

Deretter gikk det 14 minutter før han på ny tok en telefonsamtale.

Klokken 14.00 ringte han til et familiemedlem, som senere kom til huset i Sloraveien. Like etterpå – klokken 14.01 – ringte han til det samme familiemedlemmet som ringte på fasttelefonen like etter at han kom inn døren.

Hagen-søsken: Overbevist om at Tom er uskyldig

Omtrent klokken 14.10 varslet Tom Hagen politiet om at kona var forsvunnet. Et kvarter senere traff han en patrulje ved en bensinstasjon i nærheten. Samtalen som fant sted der var starten på en omfattende etterforskning, som fortsatt pågår.

Politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til etterforskningen og faren for bevisforspillelse.

Les også: Hadde med seg trusselbrevet da han møtte politiet

Publisert: 20.05.20 kl. 20:05

