ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: På søndagens pressekonferanse bekreftet kvinnens advokat at hun er blitt avhørt av PST og vil gi dem opplysninger.

Terrorekspert om IS-kvinnen (29): – Det spiller ingen rolle hva hun har gjort

– Alle som har hatt kontakt med IS er farlige, sier den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp.

For mindre enn 10 minutter siden

Sent fredag kveld kom Oslo-kvinnen og hennes to små barn hjem til Norge fra Syria, fulgt av politi og representanter for myndighetene.

Den 29 år gamle Oslo-kvinnen er siktet for medvirkning til terror.

Hun og de to barna hennes har de siste årene levd under ekstreme forhold i den beryktede al Hol-leiren i Syria.

På en pressekonferanse søndag opplyste kvinnens advokat Nils Christian Nordhus at kvinnen er blitt avhørt av PST, og at hun ikke erkjenner straffskyld.

– Et av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at de kan hindre at dette vil skje igjen, sa Nordhus.

Han sa også at kvinnen tar sterkt avstand fra terrororganisasjonen IS.

– Hun har vært i Syria både før kalifatet ble opprettet, underveis da kalifatet levde og etterpå. Hun sitter på informasjon og har ingen grenser for å dele informasjonen med PST, sa Nordhus til VG.

Les også: PST: Dette bildet knytter Syria-kvinnen til IS

Magnus Ranstorp er forskningsleder og terrorekspert ved Forsvarshögskolan i Sverige og kvalitetssjef i EUs Radicalisation Awareness Network (RAN).Han mener kvinnen vil bli tiltalt og dømt i saken:

– Alle som har hatt kontakt med IS er farlige. Kvinnen kommer til å bli tiltalt for deltagelse i en terrororganisasjon, og barna vil bli tatt fra henne og tatt vare på. Norge har et velfungerende rettssystem, med dyktige og erfarne aktorer. Hun vil få en relativt streng fengselsstraff, som er et sterkt og viktig signal å sende, mener Ranstorp.

TERRORFORSKER: Magnus Ranstorp har fulgt utviklingen i de islamistiske miljøene i Sverige, Norge, Europa og resten av verden i en årrekke. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Advokat Nils Christian Nordhus understrekte på dagens pressekonferanse at kvinnen ikke er siktet for å være aktivt stridende i Syria, eller for å ha hatt en militær rolle:

– Sakens kjerne blir om det faktum at hun befant seg i Syria og har hatt relasjoner til personer som kan knyttes til terrororganisasjoner, og derunder spilt en rolle som husmor, regnes som deltagelse i en terrororganisasjon, sa han.

Moren har lenge vært svært bekymret for sønnens helsetilstand. Han fylte fem år i november.

I et telefonintervju med VG i høst, fortalte Oslo-kvinnen at gutten bare veide rundt 11 kilo.

– Han har diaré, som kan vare konstant i en måned, han kaster opp og er underernært. Han vokser veldig lite, fortalte IS-kvinnen til VG.

På spørsmål om hvorfor hun ikke samtykket til at sønnen og hans lillesøster kunne bli hentet hjem uten moren, svarte hun at sønnen ikke vil klare å leve uten henne. Kvinnen har hele tiden vist at hun risikerer fengselsstraff i Norge.

– Jeg vil bare følge barna mine tilbake til et trygt sted, etterpå kan de fengsle meg og straffeforfølge meg, sa hun til VG i september.

KLAR TALE: Terrorforsker Magnus Ranstorp mener IS-kvinnen vil bli tiltalt og få fengselsstraff. Foto: Jan Petter Lynau

Terrorforsker Ranstorp, som har fulgt utviklingen i de islamistiske miljøene i Sverige, Norge, Europa og resten av verden i en årrekke, mener det ikke har noen betydning at kvinnen selv har forklart at hun bare vasket og lagde mat i IS-leiren.

– Det spiller ingen rolle hva hun har gjort. Hun har reist frivillig inn i Syria, hun har blitt registrert av IS, og da er du en del av det såkalte kalifatet. Hun har hjulpet IS-krigere, og det finnes det tydelige strafferegler for. Terrorlovgivningen skal brukes med full kraft mot alle som har tilhørt IS.

Les mer: På innsiden av i IS-leiren: – De mest ekstreme bestemmer

– Hva tenker du om at hun nektet å sende barna til Norge uten at hun selv fikk bli med?

– Problemet med disse kvinnene er at de har vendt det vestlige samfunnet ryggen, og tror fullt og helt på egen ideologi. Det ironiske er at hun nå påberoper seg å bli beskyttet av systemet som hun egentlig forakter. Men, vi har et rettferdig system, der alle skal behandles likt. Det viser det moralske kartet som det demokratiske rettssamfunnet er tuftet på.

Les også: IS-kvinnenes ofre forteller: De torturerte og drepte. Nå lyver de.

Ranstorp mener debatten som har oppstått i Norge har blitt helt feil.

– Jeg har fulgt den politiske dramatikken, og sett at det har blitt politisk turbulent som følge av denne saken. Men siden rettssystemet i Norge er så velfungerende er ikke denne saken et kjempestort problem for Norge, så jeg synes det er litt «unfair» kritikk mot Erna Solberg og hennes beslutning.

– Hadde dette skjedd i Sverige hadde jeg vært enig i at det var et problem, fordi der har vi ikke lov til å straffeforfølge dem som returnerer fra IS-deltagelse. Der er det til sammenligning 150 personer som har returnert, så det som skjer i Norge er «small potatoes».

Ranstorp kaller debatten en «pseudodebatt».

– Jeg mener at visse politiske partier utnytter situasjonen. I og med at Norge har en av de strengeste terrorstraffene i Skandinavia, blir det et platt politisk poeng, som er helt unødvendig. Å hente kvinnen og barna hjem er en god praktisk løsning.

FORSKER: Asgeir Falch-Eriksen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Foto: StudioVest / NOVA

Asgeir Falch-Eriksen, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet understreker at barna har vokst opp under veldig spesielle forhold.

– Kanskje har moren klart å skjerme dem, men mest sannsynlig er barna utsatt for høy grad av stress over lang tid, og de har sannsynligvis utviklet store traumer. Tar man beskrivelsene av leiren i betraktning, er det også sannsynlig at barna har vært mye redde og i en form for konstant beredskap. Det er helt ekstreme oppvekstforhold. Det er å forvente at norsk hjelpeapparat er rigget for å håndtere en slik utfordring, sier Falch-Eriksen til VG.

Falch-Eriksen sier at det er vanlig at barn utredes i en institusjon og at søsken ikke skilles.

– Hvert barn i søskenflokker har en rett til familieliv og skal være sammen med mindre dette ikke er til det beste for dem. Siden det er varslet at moren skal pågripes, og ikke lengre kan være ansvarlig for daglig omsorg, så skal barnevernet fortrinnsvis lete fram omsorgspersoner i nær familie om barna etter hvert har gode nok forutsetninger for å leve et tilnærmet normalt familieliv, sier Falch-Eriksen.

Han legger til at dette kan ta noe tid da den ene sønnen er syk, og man ikke vet hvordan det går med dem.

Les også: IS-kvinnens far til VG: – Tillit til at min datter får rettferdig dom

Ifølge Ranstorp vil kvinnen bli fulgt tett med på også etter at hun har sonet ferdig en fengselsstraff.

– Under soningen vil myndighetene overvåke hvem som besøker henne og hvem hun har kontakt med. Senere kommer de til å legge en plan for å resosialisere henne og reintegrere henne i det norske samfunnet. De vil også følge med på om hun reiser utenlands.

Han mener den største faren etter at hun kommer ut fra fengsel er om hun vil prøve å påvirke miljøer til å slutte seg til IS:

– I enkelte medier blir hun fremstilt som en levende håndgranat, og det er feil. Det er veldig få kvinner som selv har blitt terrorister. Jeg vet om så få at jeg kan telle dem på en hånd, sier han.

Publisert: 19.01.20 kl. 16:07

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser