PRESSET: Siv Jensen på vei ut av NRK etter møtet med andre statsråder i Statsministerboligen onsdag. Foto: Fredrik Solstad

Flere krav fra fylkeslederne til Siv Jensen – én vil ha Frp-exit uansett

Fremskrittspartiets fylkesledere har klare forventninger til kravlisten som trolig presenteres for Erna Solberg torsdag. Men Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark mener Frp må ut av regjering uansett.

Partileder Siv Jensen ville torsdag ikke kommentere innholdet i listen, som skal inneholde krav om gjennomslag for partiet.

Bakgrunnen for listen er de tre andre regjeringspartienes beslutning om å hente hjem den norsk-pakistanske IS-kvinnen (29) og hennes to barn fra Syria.

Beslutningen har skapt kraftige reaksjoner i partiet, med enkelte som mener at Frp nå må ut av regjering. Jensen er klar på at det kan bli utfallet av IS-striden dersom Solberg ikke vil ta kravene på alvor, og krever svar innen slutten av måneden.

Frp-fylkesleder kjenner ikke igjen Frp

Frp-fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark, mener partiet ikke skal utvise mer tålmodighet.

– Jeg har sagt mitt. Fått nok av idiotien som foregår. Å styre Norge sammen med Venstre unner jeg ikke min verste fiende. Jeg kjenner ikke igjen mitt hjertegode Frp. (...)Ut av regjering nå og start jobben med å bli det Frp som Carl I. Hagen laget, skriver Persen i en sms til VG torsdag formiddag.

FRITTALENDE: Odd Eilert Persen er leder i Troms og Finnmark Fremskrittsparti. Finnmarkingen er kjent for å snakke rett fra levra. Foto: Privat

På sin egen Facebook-side skrev Persen onsdag at Frp kan takke seg selv for lav oppslutning.

– Vi kan takke oss selv, ledelse, stortingsgruppe og en del fylkesledere som ikke tørr motsi ledelse. Disse er skyld i at et solid og voksende Frp straks er under sperregrensen. Frp mangler dem som sier fra, taler folkets ord og setter trykk på ordene som blir forståelig for alle, skrev fylkeslederen.

Persen skapte også oppstyr med sin ordbruk etter at Venstres Abid Raja onsdag uttalte at alle norske barn og dere mødre som befinner seg i flyktningleirer bør hentes hjem til Norge.

«Her snakker man om parti og folk Frp styrer landet med. Raja kan ta med seg resten av Venstre og IS-barna og reise og ryke,» skrev Persen – og fikk Venstre-politikere på nakken.

– Frp-avtrykk

Fylkesleder Viken Frp (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold Frp), Liv Gustavsen, sier til VG at hun var på gruppemøtet i går og har oppfordret til et landsstyremøte.

Hun ønsker å være tett på kravene som skal stilles til regjeringen.

– Vi er tydelige og har hele tiden vært opptatt av at vi skal ha et godt Frp-avtrykk, som går på våre kjernesaker. Jeg forventer krav som går på innvandring, samferdsel, skatter og avgifter, sier hun.

– Må komme noen skikkelig tydelige krav

Gustavsen sier videre at hun stoler på partileder Siv Jensen.

– Hun var veldig tydelig i går. Dette synes vi ikke er greit. Derfor må det noen skikkelig tydelig krav fram til Erna. Det er helt sikkert.

– Har dere diskutert hvordan partiet vil reagere på beslutningen?

– Dette har ikke vært diskutert i partiet. Partiet har hatt en holdning om at dette ikke er aktuelt, sier Gustavsen.

– Vi må bli tatt på alvor

Fylkesleder Tone Ims-Larssen i Oslo Frp mener det i lys av beslutningen om å hente hjem IS-kvinnen, blir feil å kreve gjennomslag på områder som bompenger og eiendomsskatt.

– Når vi nå velger å ta tilbake folk på den måten, er vi nødt til å ha mye strengere tiltak for bosetting av flyktninger, mer politi og nulltoleranse for kriminalitet. Ikke minst er vi nødt til å slå ned på den økende volden vi har sett i Oslo, med tanke på at vi har tenkt til å bringe tilbake flere terrorister fra kalifatet, sier Larssen.

TILTAK MOT VOLD: Tone Ims Larssen i Oslo Frp vil ha mer politi og tiltak mot vold og terrorisme inn på kravlisten som trolig leveres statsministeren fra Frp-leder Siv Jensen i dag. Foto: Frank Ertesvåg, VG

– Mener du at Frp bør gå ut av regjering dersom partiet ikke får tilstrekkelige gjennomslag etter kravlisten som presenteres for Solberg?

– Vi må bli tatt på alvor, og er det ikke rom fremover for å samarbeide innad i regjeringen, må noen trekke seg.

Har kommet med innspill

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, forteller at han har kommet med innspill til hvilke krav Frp bør stille til regjeringen. Men han ønsker ikke å gå inn på hva disse er.

– Partiledelsen sitter med dette, og kravene utformes nå, sier han.

Leder Johan Aas i Innlandet Frp (tidligere Oppland og Hedmark) sa onsdag at det er uakseptabelt at de ikke får gjennomslag i en sak som er så viktig for partiet.

På spørsmål om eventuelle gjennomslag etter kravlisten til Solberg kan kompensere for nederlaget, svarer han:

– Det kommer helt an på hva som skjer. Å forskuttere noe går ikke an, her må man egentlig bare se hva resultatet blir, så får man ta vurderingene deretter.

– Hvilke krav mener du bør stå på listen som legges frem for statsministeren?

– De punktene jeg eventuelt har, tar jeg med partiledelsen, sier Aas.

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen ønsker heller ikke å dele sine tanker rundt hva kravene til regjeringen bør være.

– Det skal partiledelsen få lov til å håndtere. Men jeg har selvfølgelig innspill på det, sier han til VG.

Publisert: 16.01.20 kl. 11:24

