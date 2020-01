Politiet trodde høy musikk var fest – så ble det andre toner

Da det viste seg at «festen» var en bandøvelse, grep politibetjenten mikrofonen.

Den impulsive duetten oppsto i forbindelse med at politipatruljen Lima-30 var ute og patruljerte på Tiller i Trondheim natt til søndag, og hørte høy musikk fra en container.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken, etter at politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu selv la ut videoen på sin Facebook-side.

Trodde det var fest med mye liv

– Mellom oppdragene kjører vi gjerne på steder vi tenker ungdommen henger om natten, for å drive forebyggende arbeid og bygge relasjoner. Natt til søndag kjørte vi innom skolegården i området, og hørte masse musikkstøy fra en container. Vi tenkte at dette måtte vi sjekke ut, fordi vi tenkte at det var en fest med mye liv, der det kanskje var mindreårige og fri flyt av alkohol, forteller politibetjenten Lena til VG.

Av hensyn til jobben sin ønsker hun at VG bare bruker fornavnet hennes.

Lena forteller at politiet måtte banke ganske hardt og lenge på døren, før det kom en ung gutt og åpnet.

– Vi sa vi var fra politiet, og lurte på hva som skjedde. Da vi kom inn så vi at det bare var fem ungdommer i lokalet, som drev med bandøving. Da de så oss, var de raske med å spørre om vi ville være med på en konkurranse. Jeg fikk et blikk fra kollegene mine som sa at «dette er ditt ansvar». Jeg tenkte hvorfor ikke, det er jo gøy å synge. Også er det viktig for politiet å skape gode relasjoner, særlig med ungdommen.

Rekord i «likes»

Ungdomsbandet, som kaller seg The Last Decision, foreslo låten «Shallow», kjent fra filmen «A star is born» med Lady Gaga og Bradley Cooper.

– Da ble det veldig god stemning. Etter sangen fikk vi høre en låt bandet vanligvis spiller, som var litt hardere rock, forteller Lena.

Politibetjenten forteller at facebookposten med duetten har skapt ny rekord i «likes» på siden deres.

Selv har hun fått mye skryt for stemmen og innsatsen sin i kommentarfeltet.

– Synger du mye til vanlig?

– Jeg synger vanligvis mest i dusjen og i patruljebilen, ler hun.

Vokalist i The Last Decision, Mads Eric Moen Jegtvik (16), forteller at det var veldig morsomt å synge duett med politiet.

– Det var veldig artig. Jeg kikket bare på henne, og lurte på om hun hadde tid til å ta en duett. Jeg har ikke hatt så mye kontakt med politiet tidligere, og jeg synes det var en veldig fin måte for politiet å skape tillit på, sier han.

– Vi spiller egentlig punkrock, men jeg tenkte jeg måtte velge en annen sang, ler han.

Publisert: 19.01.20 kl. 22:17 Oppdatert: 19.01.20 kl. 22:34

