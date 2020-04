BARNAS MINISTRE: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad flankerer statsminister Erna Solberg. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Regjeringen: Vil åpne skoler og barnehager for utsatte barn i påsken

Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og partene i arbeidslivet oppfordrer grunnskoler og barnehager til å holde åpent i påsken, også på helligdagene. Hensikten er å gi et tilbud til sårbare barn og barn av foreldre med samfunnskritiske jobber.

Oppdatert nå nettopp

– Dette blir en annerledes påske, og for mange blir det en tøffere tid. Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner mens andre tar fri, skal være trygge på at barna deres tas vare på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Hun tilføyer:

– Andre barn som har det vanskelig skal også vite at de kan få støtte utenfor hjemmet. Derfor oppfordrer vi barnehager og skoler til å holde åpent i påsken der det er behov.

les også Corona-stengte skoler og barnehager: Dette er barneombudets krav til regjeringen

Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og helse- og omsorgsminister Bent Høie går sammen med organisasjonene KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere.

– Men dette er vel mer enn en oppfordring, Melby?

– Vi kan ikke tvinge kommunene til å gjøre dette. Vi er avhengig av å få til hva som er praktisk mulig. Men noen kommuner har allerede varslet om at de går i gang med dette. Vi tror at dette vil være aktuelt for flere. Samtidig kan vi ikke love at det blir åpne barnehager og skoler i alle kommuner, svarer kunnskapsministeren.

Sett denne? Dette burde du passe på når du skal ut å handle:

les også Melby ser på flere muligheter for hvordan skolene gradvis kan åpne

Den sterke oppfordringen fra regjeringen og blant andre kommunesektorens organisasjon KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) innebærer at skoler og barnehager for noen barn skal holdes åpne både i mellom-påsken fra mandag til og med onsdag i kommende uke, samt fra og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

TIDLIGERE BARNEHAGEBESØK: Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad møtte lille Teo under et tidligere barnehagebesøk sammen med finansminister Jan Tore Sanner i Skillebekk barnehage i Oslo. Foto: Trond Solberg, VG

Både kunnskapsministeren og barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) peker på den helt spesielle situasjonen det norske samfunnet er i, for å begrunne behovet for påskeåpne skoler og barnehager for noen barn.

Ropstad tror det skal gå greit av vurdere hvem som har det største behovet for tilbudet.

– Barnehageeierne og kommunene har god kunnskap om situasjonen lokalt. De vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken. Vi ser at flere kommuner, som for eksempel Færder kommune og Oslo kommune, allerede har tatt grep og sikret et tilbud i påsken. Nå håper vi alle andre følger etter, sier Ropstad.

les også Skal gi råd om skoleåpning: Kartlegger smittespredning blant barn

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for to grupper barn:

Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner som må jobbe og ikke har andre muligheter for barnepass ( mer om denne gruppen her ).

Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon.

Barnehage- og skoleeiere rådes til å innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Sett denne? Sliter du med å sjonglere barn og hjemmekontor? Da er du ikke alene:

les også Smitteeksperter: Dette må til for å åpne barnehager og skoler

– Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken, heter det i pressemeldingen som regjeringen sender ut torsdag formiddag.

Anne Finborud i Skolenes landsforbund er glad for oppfordringen:

– Flott og nødvendig at vi klarer å gi trygge og gode omsorgstilbud til barn som trenger det i påsken, sier forbundslederen.

Det vil også bli gitt råd om innretning av tilbudet og momenter som bør hensyntas ved etablering av tilbudet i forbindelse med koronasituasjonen påsken 2020, ifølge fagdepartementene.

Når det gjelder spørsmålet om skoler og barnehager skal åpnes helt eller delvis - eller fortsatt holdes stengt, skal en egen ekspertgruppe gi sitt råd til Helsedirektoratet og regjeringen om dette fredag 3. april.

Men tilrådingen fra ekspertutvalget med medlemmer fra både Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og familiedirektoratet, skal etter planen ikke offentliggjøres før regjeringen kommer med sine oppdaterte coronatiltak den 8. april.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det de samme retningslinjene som gjelder for påskeskolen som ellers: Barna må være under 12 år og ha to foreldre som begge har kritiske samfunnsfunksjoner.

Publisert: 02.04.20 kl. 09:56 Oppdatert: 02.04.20 kl. 10:42

Fra andre aviser