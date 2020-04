Vårt nye liv i blokka

Birger Johan (90) har ikke sett sin demenssyke kone på over en måned. Trond (37) passer på at datasystemene på sykehuset fungerer som de skal. Nils (77) i fjerde handler mat for KOLS-syke fru Berntzen (79). Bjørg (67) savner barnabarna.

Les hvordan coronaviruset har snudd hverdagen opp ned for folk i Liaflaten borettslag i Bergen.

Oppdatert nå nettopp

Jeg er vant til å reise hjem til Kvinnherad i helgene, så det er veldig nytt for meg å måtte være så mye i leiligheten her i Bergen.

Det er heller ikke mulig å dra på familiehytta.

Jeg savner familie og venner. Jeg har samboer, og det er veldig fint å være to.

Man får bare tenke at det er viktig å følge tiltakene og restriksjonene som er innført.

Jo flinkere folk er til å gjøre som de blir bedt om, jo tidligere kommer samfunnet tilbake til normalen.

På jobben er det lite som er normalt for tiden. Det er veldig mange forholdsregler og nye rutiner. Det tror jeg vi som jobber i helsevesenet merker bedre enn de fleste.

Men jeg tar dag for dag. Prøver å tenke positivt.

Dette kommer vi oss gjennom.

Det er klart man kjenner på ansvaret når man jobber med å holde systemene på et sykehus i gang.

Jobben min er den samme som før, men situasjonen nå er jo spesiell.

På IT-avdelingen på Haukeland universitetssykehus merker vi godt at folk er mer «på». Det gjelder også ledelsen. Ting blir tatt tak i tidligere enn før, og det er innført tiltak for å sikre stabil drift.

Folk kjenner på alvoret. På min avdeling er det drift døgnet rundt. Når jeg har driftsvakt, er jeg fysisk på sykehuset. Ellers jobber jeg hjemmefra nå.

Jeg holder meg mye inne på dagtid. Det er mange som ikke tenker seg om når det gjelder å holde avstand til andre. Det ser man blant annet i butikkene.

Derfor går jeg som regel ut på kvelden, sammen med hunden min.

Det meste er egentlig som før. Vi får ikke reise, og det må vi jo finne oss i.

Så lenge butikkene er åpne, og man får tak i det man trenger, kan man ikke klage.

Denne påsken skulle vi vært på hytta, slik vi alltid pleier. Men det går jo ikke. Det får vi også finne oss i. Det er ikke verdens undergang akkurat nå.

Vi kunne kanskje reist ut med båten, men jeg er litt usikker på om det er ok. Så båten ligger på land foreløpig. Vi får se hva som skjer.

Livet går sin gang, og jeg tror dette vil gå bra på en måte.

Vi får bare ta tiden til hjelp.

Etter 25 år på sjøen har jeg aldri vært permittert, før nå.

Vi har fått permitteringsvarsler tidligere, i forbindelse med lønnsforhandlinger, men det har alltid løst seg.

Dette er jo noe annet.

Det verste er at man føler seg uvirksom, at man ikke er til nytte.

Det er jo det man gjerne vil være – til nytte. Nå blir det mye hjemmetid.

Samboeren min er psykiatrisk sykepleier, og jobber i helsevesenet. Derfor må jeg holde mest mulig avstand til andre og være forsiktig.

Foreløpig går det greit økonomisk, men blir dette langvarig, vil inntekten min bli nærmest halvert. Det er klart at det kan bli utfordrende på sikt.

Jeg tenker en del på at jeg kanskje blir blant de aller siste som kommer i jobb igjen, siden jeg jobber på en båt som frakter folk til og fra Norge.

Vi blir nok noe av det siste som kommer i normal drift igjen.

Jeg vil rette en særlig takk til Sjømannsforbundet,som jobber for oss i denne vanskelige tiden og gjør at vi holder motet oppe.

Vi savner besøk fra barn og barnebarn, men det tar vi igjen gjennom telefonen.

Ellers går livet stort sett som normalt. Jeg går ut som jeg pleier.

Mannen min og jeg var på Gran Canaria i mars. Vi skulle være der i tre uker, men ble sendt hjem etter en uke. Det er vi veldig glade for. Vi er i karantene, og tar en dag om gangen.

Jeg er bekymret for alle som mister jobben nå. Det er mange det ikke er enkelt for. Det bekymrer meg at mange går oppå hverandre hjemme.

For dem som sliter psykisk, er situasjonen vanskelig. Det er også mange barn som ikke har det så bra.

Det er viktig at de får den hjelpen de trenger.

Jeg er en av de heldige som fortsatt er i jobb.

På hvitevareavdelingen på Elkjøp har vi hatt nok å gjøre de siste ukene.

I starten av mars var det en vanvittig etterspørsel etter frysere og fryseskap. Det var helt tydelig at mange hamstret mat.

Vi har også solgt veldig mange hårklippere og spillkonsoll til barn, i tillegg til luftrensere.

På en måte har vi kunnet speile utviklingen i samfunnet i butikken vår.

Jeg er frisk og har egentlig ikke noe å klage over. Men situasjonen føles utrolig spesiell.

Kontakten med familie og venner må skje på FaceTime og telefon, så egentlig blir det bare jobb og hjem nå.

Datteren min på 18 år går på videregående skole, og hun har ikke så mye å gjøre på for tiden.

I dag skulle vi vært i London og feiret min mors 62-års dag, sammen med foreldrene mine og min søster.

Det er litt kjipt, men det kan tas igjen.

Å lede reporterne hjemmefra, uten å møtes, er ikke optimalt.

Vi har videomøter hver dag. Det fungerer, men det er utfordrende ikke å være tett på hverandre.

Journalistene er ute og lager reportasjer som før. De må naturligvis være mer forsiktige, og de må være mer kreative. Men det går bra.

Ektemannen min driver dagligvarebutikk og har lange dager for tiden.

Jeg er mer alene enn vanlig, og mer hjemme, men prøver å opprettholde rutinene og gjøre alt som før.

Jeg tar en dag av gangen, og prøver å være flink til å holde avstand til andre.

Det er et savn ikke å kunne møte familie og venner. Det blir mye videochatting og quiz.

Folk finner nye måter å møte hverandre på i disse tider.

Jeg ble permittert tre dager i påskeuken, men er tilbake i full jobb. Jeg trodde det skulle vare lenger.

I bilbransjen går det sin vante gang, har jeg inntrykk av. Nå har vi mye jobb med dekkskift.

Min tanke om coronakrisen er at vi må få samfunnet i gang igjen, så raskt som mulig. Vi må behandle alle som blir syke, men vi kan ikke vente med å åpne samfunnet til alle er friske.

Jeg fyller fritiden min med å trene. Jeg løper hver dag, og sykler.

Det er bare å avfinne seg med situasjonen og ta ting etter hvert.

Hverdagen er snudd helt opp ned.

Jeg savner å gå på treningssenteret, og jeg savner turgruppen som jeg er med i. Fellesskapet der er viktig for meg.

Jeg bruker mer tid på matlaging nå. Det blir jo bedre måltider, når man har god tid, men egentlig vil jeg bruke tiden til noe annet.

Det er rart ikke å få treffe barnebarna på samme måte som før.

For noen dager var jeg på besøk hos sønnen min. Da måtte jeg står utenfor huset og snakke med dem på avstand.

I påsken skulle vi reist til Arendal og deltatt i bursdagsfeiring for et annet barnebarn. Det ble det ingenting av.

Men vi bruker mye FaceTime, og holder kontakten på den måten.

Det er en skremmende tid vi lever i nå. Jeg tror det er lenge til samfunnet er oppe og står igjen.

Ikke alle vil klare seg godt gjennom krisen. Mange vil miste jobben.

Det er en skummel tid. Jeg har hatt hjerteinfarkt og vært mye syk, så jeg må stort sett holde meg inne.

Det er ikke noe kjekt.

I dag er faktisk første dag på flere uker jeg har vært på butikken, sammen med mannen min.

Jeg savner å ha besøk av barnebarna mine. Da de var her sist, måtte de stå ute i gangen.

Vi bruker en del FaceTime, men det blir jo ikke det samme. Jeg savner å klemme dem, det er ikke noe kjekt i det hele tatt, slik det er nå.

At en hel verden er rammet av coronapandemi, er forferdelig.

Ingen vet jo hvordan dette vil gå. Men jeg håper på det beste.

I 30 år har jeg reist til min bror i Sogn for å feire påsken sammen med ham. Slik ble det ikke i år.

I alle år har det vært tradisjon å sette poteter og gulrøtter på eiendommen hans, som jeg har høstet til sommerbruk. Det ble det heller ikke noe av.

I fjor gikk det ikke så bra med gulrøttene. Hjorten hadde vært på ferde i gulrotåkeren. Bare en eneste én sto igjen.

Det er spesielle dager nå, men jeg prøver å holde på rutinene.

Jeg går tur hver dag, helst tidlig om morgenen, og bruker minst en time hver dag i bedene utenfor her.

Jeg liker å stelle med blomster, å få jord på fingrene. Jeg må ha farger rundt meg.

Nyhetene er veldig deprimerende. Det er grusomt å høre om alle som dør, både i Norge og ellers i verden. Det er en forferdelig smitte som har rammet.

Innimellom lurer jeg på om man klarer å få bukt med det.

Det som plager meg mest, er at jeg ikke får besøkt kona min, som er dement og innlagt på sykehjem.

Annenhver dag har jeg pleid å dra dit og se til henne. Nå får jeg ikke lov.

Sykehjemmet er stengt for besøkende, og jeg forstår jo at det må være slik.

Det er over en måned siden jeg så henne sist. Hun blir alltid så glad når hun ser meg.

Jeg tror det betyr mye for henne at jeg kommer. Personalet har foreslått at jeg kan ringe, men det er jo ikke det samme.

Vi giftet oss i 1954, for 66 år siden.

Jeg kjører fortsatt bil og er på butikken annenhver dag. Man skal jo ikke hamstre, så da må man jo i butikken relativt ofte.

Helsen kommer og går. Jeg har fått operert inn pacemaker, og den fungerer fint. Jeg må si at vi har et fint helsevesen i dette landet.

Kommunen har spurt om jeg trenger hjelp i leiligheten.

Men jeg steller meg selv og klarer meg godt.

Både samboeren min og jeg spiller i Krohnengen Brass Band. Der er aktivitetsnivået vanligvis veldig høy, med øvelse to ganger i uken.

Men så ble alt plutselig stengt ned.

Jeg sitter i styret i korpset. Nå har vi store utfordringer med økonomien.

På denne tiden av året har vi dugnader som skaffer oss to tredjedeler av årsinntekten. Flere spilleoppdrag er blitt kansellerte de siste ukene.

Den faste dugnaden på et cruiseskip som har anløp i Bergen, er blir det heller ikke noe av. Vi håndterer bagasjen og sørger for at cruisepassasjerene får koffertene sine.

Jeg håper ikke krisen vi opplever blir langvarig. Selv er jeg ikke redd for å bli permittert, slik samboeren min er blitt.

Jeg tror det er lenge før alt er tilbake til normalen.

Det blir mer innesitting nå, og jeg kjenner at dørstokkmila er blitt lengre.

Det som skjer nå, bringer frem minner fra 40-årene.

Jeg var bare fem år da krigen tok slutt, men jeg husker godt at folk dekket seg til med skjerf og dro opp kragen i frykt for å bli smittet av difteri.

Det er rart å se på nyhetene at folk på nytt dekker til ansiktet for å unngå smitte. Det er ekkelt, og nå er hele verden rammet.

For noen dager siden var jeg hos legen, og der var venterommet nesten helt tomt. Det var bare satt inn to-tre stoler der.

Å være innendørs er ikke noen ny opplevelse for meg. Jeg har hjerteproblemer og KOLS.

Jeg vet hva det vil si å føle at man puster gjennom et sugerør. Det har jeg vært gjennom flere ganger.

Heldigvis har jeg Nils som bor i fjerde etasje i oppgangen her. Han har handlet matvarer for meg i fem år nå, slik at jeg skal slippe å gå på butikken selv. Tenk å ha en sånn nabo. Han er fantastisk. Det skulle vært flere som ham.

Må jeg på kjøpesenteret, tar jeg drosje. Vi får jo ikke fylt på busskortet lenger, når bussjåførene sitter skjermet fra passasjerene.

Jeg har både barn, barnebarn og oldebarn som jeg ikke får treffe nå. Men det finnes jo telefon.

Jeg synes det som skjer i samfunnet, er forferdelig.

Det virker som det er helt av ute kontroll.

Publisert: 19.04.20 kl. 13:27 Oppdatert: 19.04.20 kl. 13:50

Fra andre aviser