AP-POLITIKER: Ragnhild Vassvik ble bekymret da hun hørte at mange hadde vært samlet til fest i Mehamn i Gamvik kommune ved inngangen til påskeuken. Foto: Terje Mortensen

Ap-politiker slo alarm: Hevder at politi og helsepersonell festet

Ragnhild Vassvik spurte om formannskapet i Gamvik kjente til en fest der 15–17 personer i samfunnskritiske funksjoner skal ha vært til stede: – Det var ikke min hensikt å drive personforfølgelse, sier Ap-politikeren.

Hun ønsket at rådmannen skulle henstille alle ansatte i finnmarkskommunen om å overholde smittevernreglene, men hevder at spørsmålet ble avvist med at hun bedriver ryktespredning.

– Formannskapet er ingen arena for personalpolitikk. Yrkesgruppene som ble nevnt; politi, sykepleiere, leger og ambulansesjåfører, har ingen anledning til å forsvare seg, sier rådmann Øyvind Korsberg til VG.

Etter festen som angivelig fant sted utendørs i Mehamn kvelden før palmesøndag, har bølgene gått høyt i Gamvik. Norges nordligste fastlandskommune har i overkant av tusen innbyggere ut mot Barentshavet.

– Jeg var bekymret

– Jeg har ikke selv sett videoen som ble lagt ut fra festen. Men jeg vet hvem som har den og har tillit til dem som har sett videoen, sier Ragnhild Vassvik, som leder Arbeiderpartiets gruppe i Gamvik kommunestyre.

Hun er tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og fylkesordfører i Finnmark.

Da formannskapet møttes onsdag i påskeuken, spurte hun om de andre politikerne kjente til festen.

– Jeg var bekymret over at såpass mange hadde vært samlet i strid med smittevernreglene og kanskje utsatt seg for smitte, som de gjennom sine jobber innenfor helsevesen og politi kunne bringe videre til sårbare grupper, forteller Vassvik.

EKS-POLITIKER: Rådmannen i Gamvik Øyvind Korsberg fotografert i Tromsø. Foto: Terje Mortensen

Ingen av medpolitikerne i formannskapet kjente til festen.

– Jeg skal ha meg frabedt å bli beskyldt for ryktespredning, skrev Ap-politikeren på Facebook og fastholdt at hun hadde grunn til å hevde at utefesten hadde funnet sted.

Til VG sier Ragnhild Vassvik at hun kom med en bekymringsmelding:

– Mitt ønske var at rådmannen ved inngangen til påskehøytiden kunne henstille til kommunens ansatte om å oppføre seg pent og unngå uakseptabel atferd, sier Vassvik.

– Provoserende at noen fester

Hun minner om at mange av kommunens innbyggere sitter hjemme og passer unger som ikke får gå i barnehage eller skole. Folk får ikke besøke sine eldre på sykehjemmet.

– For dem er det provoserende at noen tillater seg å feste og til og med legger det ut på sosiale medier. De fremstår ikke som gode eksempler. Særlig folk i sentrale posisjoner bør tenke over sin atferd, mener Vassvik.

Rådmann Øyvind Korsberg sier at han ikke er kjent med noen fest.

– Jeg har bedt om å få opplysninger fra dem som har formidlet påstanden, men har ikke mottatt noe ennå.

– Men hvis festen har funnet sted?

– Jeg har ingen kommentarer, først må jeg få relevant informasjon.

– Andre måter å varsle på

– Du er kritisk til at saken ble tatt opp i formannskapet?

– Som øverste leder i kommunen er jeg opptatt av at formannskapet ikke er en arena for personalpolitikk. Om noen ønsker å varsle, finnes det andre måter enn å ta det opp i et formannskapsmøte, sier Korsberg.

Han er tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og var visepresident på Stortinget i 2009–2013.

– Jeg griper gjerne fatt i en henvendelse som er basert på fakta, men ønsker ikke å ta personalhåndtering i det offentlige rom og vil at de som er berørt, skal ha mulighet til å gi tilsvar, sier Korsberg.

Rådmannen understreker at han er opptatt av at innbyggerne i Gamvik følger smittevernreglene.

– Og hvis de vil ta seg en fest?

– Den får de eventuelt ta digitalt. Det skal ikke være noen sammenkomst så lenge vi er i en situasjon der smittefare gjør at vi skal holde avstand til hverandre, sier rådmann Øyvind Korsberg.

Dans hos varaordføreren

Gamvik har så langt ingen bekreftet coronasmittede. Det kan ifølge Ragnhild Vassvik skyldes kommunens «søringkarantene», men like gjerne at uvær har ført til kolonnekjøring og stengte veier de siste ukene.

Den angivelige utendørsfesten er ikke den eneste som har vakt oppsikt i Gamvik.

Varaordføreren fra SV hadde privat fest palmelørdag. Bare fem var til stede, men videoen som ble lagt ut på Facebook, skal ifølge lokalavisen ha involvert dansing og nærkontakt i form av skåling og et lite kyss.

– Med den posisjonen jeg har i kommunen, er det veldig respektløst av meg å gjøre dette, uttalte varaordføreren da hun beklaget overfor iFinnmark.

Flere fester i Finnmark

I Gamviks nabokommune i sør, Tana, skal rundt 20 personer ha vært samlet til utendørsfest i Luftjokdalen.

– Det er provoserende at noen gir blaffen i rådene og tiltakene som myndighetene har iverksatt, sa ordfører Helga Pedersen til iFinnmark dagen derpå.

I Gamviks nabokommune i vest, Lebesby, sendte rådmann Harald Larssen e-post til kommunens ansatte og ba dem oppføre seg ansvarlig, etter at kommuneledelsen fikk høre om fester der ansatte var til stede.

«Jeg forventer at dere som er ansatt i kommunen og fortsatt får trygg lønn (i motsetning til mange andre som er permittert og oppsagt), følger opp de anbefalingene som gjelder», skrev rådmannen i Lebesby ifølge iFinnmark.

Publisert: 17.04.20 kl. 21:52

