Coronasmitten har ennå ikke nådd Værøy og Røst

Kommunene har kjøpt seg tid i påvente av sine første coronapasienter. Det er høysesong for øysamfunnenes viktigste næring - og ville vært katastrofe om corona satte en stopper for dem. Nå er fiskeriene spente på om hardt rammede Italia fortsatt vil kjøpe tørrfisken når sommeren kommer.

Øysamfunnene midt uti havgapet lever i utgangspunktet isolert. Nå har ett av dem opphevet søringkarantenen.

– Vi vedtok karantenebestemmelsen i en fase hvor vi ikke hadde tilstrekkelig oversikt. Vi har nå nådd et punkt hvor vi opplever at vi egentlig har gjort det som er nødvendig av forberedelser for å håndtere eventuell smitte, sier kommunelege Kjell-Arne Helgebostad i Røst, helt ytterst i Lofoten.

Både Røst og Værøy innførte søringkarantene etter at coronaviruset kom til Norge. Mandag bestemte Røst seg for at søringkarantenen skal oppheves.

Nå er helsepersonell opplært i smittevern, de har fått to leger på øya istedenfor en, de har fått tak i tilstrekkelig smittevern- og testutstyr og har startet opp videokonsultasjoner på legekontoret – blant annet.

En tom ferge ankommer kaia i Røst. Kommuneoverlegen og ordføreren håper fortsatt at folk er forsiktige med å reise hit, selv om søringkarantenen er opphevet.

– Det var helt på sin plass at vi hadde «søringskarantenen» i utgangspunktet, men nå mener vi at det er nok med de nasjonale reglene, sier Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst.

Lokale forskrifter skal dessuten følges opp, og både ordføreren og kommuneoverlegen sier håndheving av de lokale karantenebestemmelsene kan være en utfordring.

Hos Hjalmar Ekrem AS på Røst er fiskebruket helt stengt for uvedkommende. Det er høysesong, og den er viktig.

Fiskebedriftene har selv tilrettelagt for å minske smittefaren.

– Siden vi stort sett lever av fiske her ute ville det vært en tragedie om vi måtte stenge ned fiskeindustrien nå. Vi er veldig glad for å ha unngått det, sier ordfører Mikalsen.

Steinar Greger er tredjegenerasjons medeier i John Greger AS som skulle feiret hundre år i mai. Det er avlyst.

Men driften går omtrent som normalt for fiskeindustrien. – Det store vinterfisket, lofotfisket, er ikke noe vi kan utsette. Corona eller ikke corona, sier Steinar Greger.

Så langt er ingen permittert.

– Hjulene går sånn høvelig rundt. Vi som driver i fiskeproduksjon er heldige som kan drive som normalt.

Det fiskes, flekkes og saltes. Bacalao skal til Portugal, tørrfisk til Italia. De utenlandske arbeiderne har valgt å heller bli igjen på Røst enn å reise hjem til portforbud.

Folk i Røst er optimistiske, sier han. Han tenker mer på samarbeidspartnerne som holder til i Nord-Italia.

– Vi har ikke den gjennomfarten av folk slik det er i en by. Livet går litt mer som normalt. Men jeg er spent på hvordan det blir etter alt dette, med spriting, rutiner og alt.

En Greger traff på butikken her om dagen, sa det så fint, forteller han og ler:

«Før var folk gærne hvis de lukta sprit på butikken. Nå er de gærne hvis de ikke gjør det!»

Men selv om fisket går som normalt enn så lenge, er Greger spent på de kommende månedene. I juli og august starter tørrfiskeksporten de legger grunnlaget for nå.

Det store usikkerhetsmomentet er om italienerne, som er verst rammet av viruset, fortsatt vil kjøpe fisken deres.

– De kjøper 90 prosent av tørrfisken vår. Vi er veldig sårbare hvis importen i Italia stopper opp. Men hva skal vi gjøre? Vi kan ikke sette det på vent.

Gjennom glassdøren på det stengte rådhuset skimtes et hvitt ark med et stort, rødt virus på. Det er corona-stengt.

Ordfører Mikalsen opplever at de som tar kontakt med kommunen og spurt om det er greit å komme, forstår at det kan bli en stor belastning på det lille samfunnet om mange kommer.

Kommuneoverlege Helgebostad sier at de har det samme budskapet i Røst som i de andre kommunene i nord, selv om de ikke skal videreføre søringkarantenen.

– Vi ønsker at folk kun skal gjennomføre nødvendige reiser og følge de nasjonale reglene og anbefalingene om smittevern. Selv om hytteforbudet oppheves, så skal man ikke styrte til hytta, ikke sant.

Han mener at å pålegge folk karantene er et stort inngrep i folks liv, og at det fortsatt gjelder å tenke seg om:

– Er det nødvendig å reise? Dette gjelder spesielt reiser til en liten distriktskommune.

De fortsetter å forberede seg på det som kan komme.

– Skulle situasjonen endre seg, vil vi selvfølgelig måtte vurdere å gjøre nye og strengere tiltak igjen. Og for øvrig ønsker vi alle velkommen til Røst igjen – når dette er over, bare ikke nå.

På naboøya Værøy over fjorden sitter Hilde Sørli i karantene.

Hun driver Gamle Værøy prestegård, et spiseri og overnattingssted. Nå sitter hun i karantene, fordi hun har besøkt venninnen sin på naboøya Røst.

– Om det føles absurd ja? Spesielt siden jeg kom reisende fra coronafrie Røst, sier Sørli.

På Værøy må de fleste som ankommer øya i 14 dagers karantene. Tilreisende uten fast bopel på øya har i utgangspunktet ikke adgang, med noen unntak.

Sørli driver prestegården på 32. året.

– Det har vært bom stille siden den torsdagen. Jeg ventet en begravelse her på prestegården da, men den ble ikke noe av, sier Sørli.

«Den torsdagen», da statsminister Erna Solberg innførte de strengeste tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

I påsken ventet Sørli besøk av søsteren fra Bodø. De skulle ha litt opprydning. Det blir ikke noe av. Snart skulle Sørli bruke av egenkapitalen for å sette i stand et låvetak. Det må også vente. Hun trenger den kanskje selv:

– Alle årsmøter og konfirmasjoner er jo utsatt. Sommergjestene har ikke avbestilt, men jeg tror nok jeg må vente avbestillinger i mai og juni også. Det koster å holde seg oppe uten inntekt. Kanskje må jeg melde meg arbeidsledig hvis det vedvarer, sier hun.

Selv om det å reise til Røst betyr at hun må i karantene igjen, vil hun reise til venninnen sin i lammingen også. Det skjer litt mer på naboøya, forklarer hun.

På Værøy er det stille, fryktelig stille.

– Men fiskeriene går jo sin gang.

Sander Christensen (17) og Aurora Persen (14) og Aron Persen (15) skjærer tunger hos Lofoten Viking. Og på hjellene på Værøy henger enda mer fisk klar for det italienske markedet. Men hos Vidar Andreassen på Sjybrygga fiskecamp glimter gjestene som vil sportsfiske med sitt fravær.

– 99 prosent av gjestene mine er utenlandske, fra Sverige og Finland. Nå har jeg hundre prosent avbooking i mars og april. Det er de nasjonale reglene som påvirker det, sier Andreassen.

Før påsken ventet han 125 gjester. Fra mai og til september pleier det være helt fullbooket med turister som vil sportsfiske. Andreassen regner med hundre prosent avbestilling også da.

– I Sverige fraråder de jo utenlandsreiser frem til 15. juni. Bookingene i sommer står der fortsatt. Folk håper vel på at de mirakuløst vis skal kunne reise. Jeg har bedt kommunen om å tegne et scenario for mer enn 14 dager frem i tid, sier han.

Det hadde vært enklere om myndighetene sa «Ok, det blir ikke utenlandsturisme i 2020», mener han.

– Da kunne vi forholdt oss til det. Slik det er nå, er jeg hverken permittert eller kan ta meg en annen jobb. Jeg kan jo velge å stenge ned, men jeg har utrolig mange trofaste gjester som kommer år etter år.

Selv har han bygget seg gradvis opp siden 2005. Økonomien kommer ikke til å dra bedriften under.

– Men vi er en liten øy. Alle gjestene som kommer hit, bidrar til øya. Tenk bare på den lokale bensinstasjonen, hvor stort tap det blir.

Samtidig forteller han at de er redde for at viruset skal ramme øya.

– Vi er veldig redd for å få viruset hit. Vi er såpass sårbare. Jeg forstår de lokale karantenebestemmelsene.

Kommunelege Kathrine Andresen på Værøy forklarer at de lokale tiltakene er innført fordi de er sårbare på øya i havgapet.

– Det er viktig for oss at når vi får smitte på Værøy, er vi best mulig rustet til å ivareta de syke og befolkningen for øvrig på en forsvarlig måte, sier hun,

Helsetilbudet på Værøy er beregnet for rundt 750 mennesker. De er avhengig av å sende akutt syke pasienter til Bodø med helikopter.

Utenfor helikopterhavnen på Værøy går Rita Adolfsen kommunal vakt.

– Skulle vi få påvist smitte på øya slik situasjonen var for noen uker tilbake, kunne vi fått en svært krevende situasjon. På det tidspunktet hadde ikke ambulansetjenesten fått på plass utstyr som kunne håndtere transport av mulig smittede pasienter, sier Andresen.

Det strenge innreiseforbudet har gitt kommunen tid til å få oversikt i en uoversiktlig situasjon. De har fått på plass helsepersonell, testutstyr og smittevernutstyr.

Susan Berg Kristiansen, ordfører på Værøy, forteller at næringslivet og lokalbefolkningen er fornøyde med de strenge reglene.

– Det gir trygghet. Det har vært i alles interesse i å beskytte sårbare grupper i samfunnet hos oss, sier hun.

Kristiansen forteller at smitte på øya midt under det hektiske lofotfiske ville resultert i store konsekvenser:

– Ikke bare for bedriftene og øya, men for hele landet. Det produseres for store verdier på Værøy i disse hektiske vintermånedene. Jeg må berømme de lokale bedriftene i det arbeidet de har gjort med å få på plass gode tiltak for å forhindre smitte.

