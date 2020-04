Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Helsedirektoratet: Ikke realistisk med normal russefeiring

Årets russefeiring blir neppe slik vi kjenner den.

Ingvild Vik

Eivind Haugen

Nå nettopp

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, svarer slik på VGs spørsmål om det er realistisk med en normal russefeiring før sommeren.

Nei, det er dessverre ikke det. Som statsministeren sa på pressekonferansen tirsdag 7. april har regjeringen besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni, sier han og legger til:

– Hva som skjer etter det vet vi ikke, men det er nok klokt å være forberedt på at det vil bli noen former for restriksjoner også etter denne datoen.

Håpet på feiring

Guttene på russebussen «Hindenburg», som VG skriver om i dag, har i det lengste håpet på at feiringen over 13 års endt skolegang kunne gå som normalt.

– Vi må jo ha troen, vi har ikke brukt så mye tid og penger på dette til å ikke ha troen, sier Magnus Telle Bøe.

De hevder å ha brukt opp mot to millioner kroner på bussen. Totalt er de 26 stykker med på bussen. De åpner for å utsette russetiden til senere.

– Vi må jo ta hensyn til hva regjeringen sier. Akkurat nå håper vi at vi kan rulle når vi slipper bussen, men hvis restriksjonene fortsatt er like strenge, må vi nok utsette det, sier Marcus Tønnessen.

Gutta på russebussen ‹‹The Cult›› har laget sin egen russelåt. I videoen under får du rådene for å sikre deg en banger i russetiden.

– Ta ansvar

Svein Lie oppfordrer ungdommen til å ta ansvar.

– Vi har stor forståelse for at russen ønsker å feiere at de er ferdig med 13 års skolegang, men vi vil oppfordre årets russ til å ta ansvar for seg selv og andre, sier han.

– Kampen mot viruset er ikke vunnet og det skal lite til for at antall smittetilfeller øker. Det er dessverre slik at reglen om minst to meters avstand og ikke grupper på mer enn fem også gjelder for årets russ.

Publisert: 12.04.20 kl. 11:22

Coronaviruset Russen Russetid Helsedirektoratet

