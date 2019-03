FIKK NØKKELKORT: Jøran Kallmyr (til venstre) mente det var til departementets beste at han som romsdaling og Liverpool-supporter overtok nøkkelkortet fra sunnmøring og Tottenham-tilhenger Jon Georg Dale. Foto: Trond Solberg, VG

Statsråd Kallmyr: Vil ta opp åpenhet med advokat-klienter

Ny justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) vil ta opp med egne advokat-klienter om han kan opplyse om dem til offentligheten.

Nå nettopp







Det sa han til VG under nøkkeloverrekkelsen i Justisdepartementet fredag ettermiddag.

På spørsmål fra VG om kundelistene fra advokatfirmaet han har vært partner og leder for, svarer Kallmyr:

– Jeg må ta en runde med de klientene jeg har hatt om dette. Jeg har en lovpålagt taushetsplikt. Men jeg skal opptre på en så ryddig måte som overhodet mulig, sier Kallmyr til VG.

les også Jøran Kallmyr - Frps syvende justisminister i Solberg-regjeringen

Kommer tilbake

Uansett vil han levere en liste til både departementet og statsministerens kontor (SMK) slik at det ikke skal herske tvil om hvilke saker som rammes av inhabilitet, forsikrer Kallmyr etter nøkkeloverrekkelsen.

– Jeg kommer tilbake til om dette blir en åpen liste. Det vil kreve en avklaring med de klientene jeg har hatt, fortsetter Kallmyr.

MÅ SJEKKE MED KLIENTER: Jøran Kallmyr har vært partner og leder i advokatfirmaet Ræder før han ble utnevnt til ny statsråd i Solberg-regjeringen fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han har de siste tre årene vært partner i advokatfirmaet Ræder, hvor han har vært leder for avdelingen for eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt.

Politikk og jus

I presentasjonen av firmaet, heter det at Ræder satser offensivt i skjæringspunktet politikk og jus.

les også Sp-lederen vil ikke utestenge advokater med hemmelige kundelister – bare PR-folk

«Jøran og hans team guider klienter i politiske og byråkratiske beslutningsprosesser, og hjelper til når sakene deres stopper opp eller blir forkastet av representanter for myndighetene», ifølge hjemmesiden.

les også Waras kompisdugnad

Kallmyr har hatt eiendom som et av sine hovedområder.

Den nye Frp-statsråden blir dermed den tredje justisministeren fra partiet som har fått spørsmål om bindinger og kundelister hos tidligere arbeidsgiver.

Både hans forgjenger Tor-Mikkel Wara og tidligere justisminister Sylvi Listhaug måtte også tåle fokus på sine tidligere kundelister fra PR-bransjen og kommunikasjonsbyrået First House.

Ingen av de to eks-statsrådene åpnet kundelistene sine fra First House for offentligheten.

Publisert: 29.03.19 kl. 14:20