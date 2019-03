BOLIGEN: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober i fjor. Politiet mener hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet gjorde nye undersøkelser i Hagen-familiens bolig

Fredag formiddag gjorde politiet nye undersøkelser i boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen (69) og hennes ektemann, skriver Aftenposten.

NTB

Ved 10.45-tiden fredag, 150 dager etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ankom to sivile politibiler Hagens bolig på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet var på adressen i omtrent én time.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt opplyser til Aftenposten at politiet foreløpig ikke har fått svarene fra undersøkelsene de gjennomførte fredag formiddag.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen 31. oktober i fjor. Politiet antar at hun er blitt bortført. Saken ble først offentlig kjent i januar i år.

Politiets hovedteori er at kvinnen ble bortført fra huset. Politiet har bekreftet at det har kommet trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta i den antatte bortføringssaken. Det har imidlertid ikke kommet noen bevis på at Hagen er i live.

Publisert: 29.03.19 kl. 14:43 Oppdatert: 29.03.19 kl. 15:11