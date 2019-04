SPREDT: Videoen av at en gutt slår Norun Lemberget ble spredt på sosiale medier. Foto: SKJERMDUMP

Forsvarer til tenåring i voldsvideo: – Veldig lei seg for det som har skjedd

Forsvareren til tenåringen som slo Norun Lemberget (82) sier klienten hans ikke kjenner seg igjen i handlingen han har gjort, og at han angrer.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg har hatt samtaler med gutten. Det han sier er at han er veldig lei seg for det som har skjedd. Han skulle gjerne sett det ugjort. Han angrer selvfølgelig. Han skulle gjerne ha møtt fornærmede, den 82 år gamle damen og bedt om unnskyldning med en blomsterbukett, sier guttens forsvarer, Tore Müller Famestad til VG.

– Han sier at han kjenner seg ikke igjen i de handlingene han har gjort. Han var påvirket av alkohol og han tenker at man finner mye av forklaringen i det. Dette er en ung gutt som kanskje ikke har all verdens erfaring med alkohol, også har dette skjedd, legger han til.

les også Norunn (82) slått til av tenåring: Politiet advarer folk mot å dele video

Blir truet i sosiale medier

Voldsepisoden skjedde på et tettsted i Hedmark sent mandag kveld, og ble fanget på video. Videoen har skapt sterke reaksjoner, og natt til torsdag ble barnevernsinstitusjonen gutten bodde på ramponert. Gutten var da alt flyttet til en hemmelig adresse, etter at det var fremsatt trusler mot ham eller personer med et lignende navn.

– Han er nok ganske skjermet for mye av det som har kommet frem på sosiale medier, men han forstår at det var behov for å flytte ham. Han har fått et klart inntrykk av at det ikke er noen fremtid for ham på tettstedet og at han må bort derfra. Dette innebærer at han må flytte, sier Müller Famestad.

les også Bolig ramponert etter spredning av voldsvideo: – Folk må ikke ta loven i egne hender

– Hva tenker du om folks reaksjon?

– Jeg tenker at dette er snakk om et barn. En gutt som så vidt er over kriminell lavalder. Samtidig har han sine utfordringer fra før av og at han er en sårbar ungdom. Jeg ønsker å dempe reaksjonene mest mulig. Det er viktig at vi alle besinner oss. Det er viktig å la politiet etterforske saken og finne ut av hva som har skjedd og å finne ut hvordan dette kunne skje, sier guttens forsvarer.

– Helt ute av proporsjoner

Müller Famestad sier at gutten har forklart seg om sin rolle i sakene han er mistenkt for til politiet. Han har erkjent å ha slått det slaget.

– Dette er et eksempel på hvor sterk effekt sosiale medier kan ha når det legges ut videoer. At dette i det hele tatt ble filmet og lagt ut har medvirket til den sterke reaksjonen som har vært. Selv om volden skal få sin reaksjon, så er reaksjonene i sosiale medier mot gutten helt ute av proporsjoner.

Politiet har også gått sterkt ut mot spredningen av videoen, og har understreket at det er ulovlig å fremsette trusler, også på nettet.

De har tidligere uttalt at politiet vil følge opp truslene, og at de følger med på hva som blir skrevet.

– Jeg har forståelse for at folk reagerer på det som har skjedd, men håper folk skal roe seg ned. Lover og regler gjelder også på nett, sa politioverbetjent Roger Næss til VG tidligere denne uken.

– Folk må ikke ta loven i egne hender. De oppfordringene noen har kommet med hører ikke hjemme i samfunnet vårt, la han til.

Publisert: 05.04.19 kl. 16:05 Oppdatert: 05.04.19 kl. 16:20