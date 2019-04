EL-sparkesyklene fra merket Voi blir brukt av hundrevis i vårsolen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Frp ønsker å bøtelegge uvettig bruk av elsparkesykler

FrPs bystyregruppe i Oslo vil styrke kontrollen med bruk av elektriske sparkesykler og undersøke om det er hjemmel for å bøtelegge brukere som bryter trafikkreglene.

Men det er ikke snakk om forby slike sparkesykler i hovedstaden.

– Vi vurderer å se på systemer som kan minske problemene for svaksynte og funksjonshemmede ved å styrke kontrollen med bruk av elsparkesykler på en fornuftig måte, sier Carl I. Hagen , som sitter i Oslos bystyre, til VG.

En av utfordringene er at syklene ikke skal stå i veien for blinde og svaksynte når de ikke er i bruk. Frp vil nå undersøke om Oslos trafikkbetjenter kan håndheve dette. Dette ble diskutert på et møte i partiets bystyregruppe mandag.

Carl I. Hagen (Frp) sitter i Oslo bystyre. Foto: Janne Møller-Hansen

– Snakker vi om bøter?

– Vi vil undersøke om de har adgang til å bøtelegge brudd på trafikkreglene med elsparkesykler, vi må undersøke om de har lovhjemmel til det, sier Hagen og understreker at hovedregelen er at man skal vise omtanke for andre trafikanter.

Frp har ikke diskutert om det skal være faste parkeringsplasser for elsparkesykler, men understreker at de skal stå plassert på lovlig vis og ikke midt på fortauet.

– Det er helt uaktuelt med forbud mot å leie elsparkersykler, sier Hagen.

Onsdag gikk Aina Stenersen, førstekandidat i Oslo Frp, ut i VG om at hun var skeptisk til elektriske sparkesykler, og ville diskutere et forbud i partiets gruppemøte.

Det var etter at lederen i Blindeforbundet fortalte på Radio Norge at flere blinde og svaksynte var blitt påkjørt av elektriske sparkesykler på fortauet i Oslo.

Aina Stenersen Foto: Trond Solberg

Dette sa Aina Stenersen til VG onsdag:

– Det er jeg som har tatt initiativet til dette. Jeg går mye i sentrum i Oslo og jeg er veldig skeptisk til de elektriske sparkesyklene. Jeg opplever det litt utrygt. De er veldig stillegående, vi hører ikke at de kommer og det er lett å bli påkjørt. Vi vet at det har vært mange nestenulykker allerede, sa hun til VG på onsdag.

På torsdag sier hun dette:

– Jeg ville ikke kalt det et forbud, for det er jeg helt imot. Jeg har snakket om muligheten til å regulere bruken av elektriske sparkesykler til å gjelde kun for sykkelfelt.

Samferdselsministeren, Jon Georg Dale (Frp) har sagt at det er helt uaktuelt å innføre et forbud mot elektriske sparkesykler så lenge det sitter en samferdselsminister fra Frp.

Byråd Lan Marie Berg har tidligere opplyst at Oslo kommunens retningslinjer sier at det skal være minst to og en halv meters fri ferdsel på fortauene.

Publisert: 08.04.19 kl. 20:06