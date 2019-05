TEAMLEDER: Elise Bergsagel leder det psykiatriske teamet i Fjell kommune. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Fjell kommune etter rabies-dødsfallet: – Familien har mye støtte

FØRDE/FJELL (VG) Elise Bergsagel, leder av psykiatrisk team i Fjell kommune, sier familien til kvinnen som døde av rabies har et godt støtteapparat rundt seg.

– Familien får mye støtte fra nettverk og naboer, fortalte Bergsagel til VG før hun torsdag selv skulle møte familien på det lille tettstedet på Vestlandet.

Etter møtet ønsket ikke Bergsagel å si noe om hva hun hadde snakket med familien om, men uttalte seg generelt om kommunens rolle overfor de etterlatte.

– Vår jobb er å bistå de pårørende i en situasjon der det er kaos, og forsøke å hjelpe med å rydde og sortere. Hjelpe dem å forstå vanlige reaksjoner, hvordan ta vare på seg selv i en maksimalt stressende situasjon, og hvordan ta imot støtte, sier Bergsagel.

Også lenger nord på Vestlandet, i Førde , er det et lokalsamfunn som er preget av dødsfallet. Ordfører Olve Grotle forteller at mange har vært opptatt av at en ung kvinne døde av rabies.

– Dette er en dypt tragisk sak som fikk et fatalt utfall. Selv om vi ikke kan forstå det, kan vi nok alle sette oss litt inn i den bunnløse sorgen som de pårørende nå føler på, sier ordføreren til VG.

– Det gjør ekstremt inntrykk at det er ung kvinne, helt i startet av livet, som har fått livstråden kuttet, fortsetter Grotle.

ORDFØRER: Olve Grotle i Førde. Foto: Carina Hunshamar, VG

– Godt for de ansatte

Helse Førde bekreftet onsdag at den rabies-smittede kvinnen i 20-årene, som kommer fra Fjell kommune i Hordaland, selv jobbet på Førde sentralsjukehus, hvor hun døde mandag kveld.

Bergsagel sier til VG at familien skal ha følt seg godt behandlet ved sykehuset.

Ordføreren i Førde forklarer at han ikke kjenner til hvilken behandling kvinnen fikk på lokalsykehuset, men er glad for å vite at de pårørende mener sykehuset har møtt dem på en god måte.

– Jeg tenker at det også må være godt for de ansatte, som har mistet en kollega og venn, sier Grotle.

ANSATT: Kvinnen jobbet på Førde sentralsjukehus, hvor hun også døde av rabies. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Har kommunen vært i kontakt med sykehuset og tilbudt noen form for støtte til de som jobbet sammen med kvinnen?

– Helse Førde og sykehuset tar seg av den biten selv. Skulle det være et eller annet som kommunen kan bistå med, så vil vi selvfølgelig stille opp, men dette har først og fremst blitt håndtert av sykehuset selv.

Opplever ikke bekymring

Kvinnen ble smittet av rabies da hun ble bitt av en hund i Sørøst-Asia for vel to måneder siden. Administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde opplyser at kvinnen ikke var i direkte kontakt med noen pasienter, og at sykehuset ikke anser at hun har vært smittefarlig.

Sykehuset ønsker ikke å kommentere hvilket land i Sørøst-Asia kvinnen har blitt smittet i. VG har derimot snakket med rådmann i Fjell kommune, Steinar Nesse, som sier at kvinnen etter det han forstår ble smittet på Filippinene.

Grotle opplever ikke at innbyggerne har vært bekymret for videre smitte, siden kvinnen ble bitt i et annet land og det er kjent at rabies ikke smitter mellom mennesker.

– Men jeg er sikker på at dette har opptatt mange, og at alle tenker på de som sitter igjen, sier han.

Ikke blitt kontaktet

Ordføreren sier at kommunen har hatt kontakt med ansatte i den kommunale helsetjenesten, som har fått vaksine - i likhet med mange ansatte på sykehuset.

– Vi får alle høre at det ikke skjer smitte mellom mennesker, men vaksineringen blir gjort av mange grunner, sikkert fordi de det gjelder skal føle seg ekstra trygge, sier Grotle.

Han har ikke blitt kontaktet av noen som har vært redde for å få den samme sykdommen.

– Jeg har heller ikke forstått det slik at våre ansatte har hatt særlig kontakt med folk som har kjent på en slik uro. Det skyldes nok blant annet at mediene har gjort et godt og viktig opplysningsarbeid.

Publisert: 09.05.19 kl. 18:00