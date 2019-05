KLIMAAKTIVIST: Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (bildet) og Natur og Ungdom er tildelt årets Fritt Ord-pris. Foto: Victoria Jones/ PA / AP / NTB scanpix

Fritt Ord-vinner Greta Thunberg ber norske politikere ta klimagrep

Greta Thunberg og Natur og Ungdom er tildelt Fritt Ord-prisen for sine bidrag i klima- og miljødebatten. I takketalen ba Thunberg norske politikere om å handle.

NTB

Nå nettopp







Den svenske klimaaktivisten har valgt å donere halvparten av prisen sin på 500.000 kroner til klimasøksmålet Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den norske stat for å stanse oljeboringen i Barentshavet.

les også Obama og Clinton hyller Greta Thunberg

Videohilsen

16-åringen var ikke til stede under prisutdelingen i Operaen i Oslo onsdag kveld, men i en videohilsen ga hun en tydelig oppfordring til norske politikere.

– Det er en viktig sak som viser at makthaverne ikke lenger kan holde på som i dag. Min utfordring til norske politikere er at vi må handle nå, ellers kan det bli for sent. Land som Sverige og Norge har så store muligheter til å gå foran. Vi må ta ansvar, sa Thunberg.

Siden august 2018 har 16-åringen inspirert hundretusener av ungdommer, elever og studenter over hele verden til å demonstrere for klimakampen. For det har hun blitt belønnet med Fritt Ord-prisen, som er en ytringsfrihetspris.

les også XXL-sjef nekter for å ha hetset Greta Thunberg

Skolestreiken

Også Natur og Ungdom ble tildelt prisen. Miljøvernorganisasjonen arrangerte elevstreiken for klimakampen, som trakk rundt 40.000 skoleelever og studenter over hele landet 22. mars.

– Klimadebatten polariserer deler av norsk offentlighet i høyere grad enn før. Klimafeltet er ikke et hyggelig samlingssted der man klappes på hodet for glød og iver. Det er vesentlige politiske og økonomiske interesser involvert på mange nivåer, og store verdier står i konflikt. Natur og Ungdom og Greta Thunberg tør å gå inn i dette minefeltet og gjøre sine argumenter og interesser gjeldende, sa styreleder Grete Brochmann i stiftelsen Fritt Ord under prisutdelingen.

FRITT ORD: Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom mottar Fritt Ords pris fra styreleder Grete Brochmann i Operaen i Oslo onsdag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Selfier hjelper ikke

– Noen prøver å avpolitisere og umyndiggjøre ungdomsengasjementet. Mange politikere tar en selfie med ungdommer som klimastreiker og kaller det et «viktig engasjement», uten å følge opp med å vedta nye tiltak, sa Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord i sin pristale.

les også Meninger: Greta og gamle gubber

Fritt Ord-prisen er en årlig utmerkelse gitt av den private stiftelsen ved samme navn i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring i 1945. Utmerkelsen ble første gang gitt i 1976. Blant tidligere prisvinnere finner man Kim Friele, Lech Wałęsa, Erik Bye, William Nygaard, Shabana Rehman, Per Fugelli og Robert Mood.

Publisert: 08.05.19 kl. 20:54