VAKTHOLD: Her holder politiet vakt utenfor Oslo universitetssykehus etter drapsforsøket i 2012. Tirsdag fremstilles en tidligere sentral gjengkriminell (innfelt) for varetektsfengsling. Foto: Daniel Laabak / Politiet

Tidligere gjengkriminell pågrepet for drapsforsøk

En mann i 30-årene er siktet for et drapsforsøk i Oslo i 2012. Siktede har tidligere hatt en sentral rolle i hovedstadens gjengmiljø, ifølge politiet.

Mandag ble den utpekte gjenglederen (28) i Young Bloods varetektsfengslet i samme sak.

Mannen i 30-årene som nå er pågrepet, er av politiet tidligere blitt knyttet til en sentral rolle i beryktede B-gjengen.

– Vi pågrep mannen mandag formiddag. Han ble i går avhørt av politiet, og erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Nina Bakken til VG.

Mannen i 30-årene er siktet for drapsforsøk på Furuset i Oslo i 2012.

Politiet har tidligere knyttet mannen til sentral rolle i beryktede B-gjengen.

– Han nekter straffskyld, sier forsvarer Vidar Lind Iversen til VG, som også påpeker at klienten hans har lagt det kriminelle livet bak seg.

Mannen i 30-årene er straffedømt flere ganger tidligere, senest i 2017 ble han tatt med en Uzi-maskinpistol og mindre mengder narkotika. Den gangen ble han dømt i en såkalt tilståelsessak.

Politiet vil be om at mannen varetektsfengsles i tre uker med brev- og besøkskontroll på grunn av bevisforspillelsesfare.

SKUTT: Offeret etter drapsforsøket i 2012 er fornøyd med at politiet endelig synes å ta saken på alvor. – Det er gått seks år, uten at noen er blitt stilt til ansvar for det som skjedde, sa han til VG i september. Foto: Privat

Politiadvokat Bakken opplyser til VG at det er taktiske årsaker som har gjort at politiet har ventet med å gå til pågripelse av mannen i 30-årene.

Gammel sak

Natt til 18. mai i 2012 ble en den tidligere lederen i gjengen Furuset Bad Boys forsøkt drept utenfor hjemmet sitt på Furuset i Oslo.

VG har tidligere skrevet om hvordan det nå syv år drapsforsøket endte opp som en kasteball mellom ulike avdelinger i Oslo politidistrikt.

Det siste året har det vært aktiv etterforskning i saken – og det skal blant annet ha blitt gjennomført flere avhør.

VG er kjent med at politiet skal ha kommet over nye opplysninger som kan kaste lys over det som skjedde for snart syv år siden.

Politirapport: Flere grove voldshendelser

Den tidligere B-gjengenprofilen som nå er tatt, skal ikke ha vært siktet i saken tidligere.

Politiet har tidligere brukt mye ressurser på en konflikt mellom medlemmer av B-gjengen og Furuset Bad Boys, ifølge en hemmeligstemplet politirapport fra 2013.

«Denne konflikten har medført flere grove voldshendelser, og har ført med seg ytterligere konflikter mellom andre parter i gjengmiljøet», står det i politirapporten.

Marokkansk politiet: Hadde kontakt med venner

Mandag ble den utpekte lederen i den kriminelle gjengen Young Bloods varetektsfengslet i fire uker, siktet for samme drapsforsøk. 28-åringen ble utlevert til Norge i helgen, og ankom Gardermoen søndag.

28-åringen skal ha bestukket to marokkanske politimenn da de fraktet han fra fengselet i Salé utenfor hovedstaden i Rabat, til flyplassen i Marrakech, for transport videre til Norge.

Under transporten skal han ha hatt kontakt med seks venner.

– Mistenker dere at mannen som nå fremstilles for varetektsfengsling har vært i kontakt med 28-åringen før han kom til Norge?

– Vi vet ikke om 28-åringen har vært i kontakt med noen da han var i Marokko, og hvis han var det vet vi ikke med hvem, sier politiadvokat Bakken.

