Rødt: Vil gi bompengerabatt til de med dårligst råd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil kutte motorveiutbygging og gi de med dårligst råd lavere bompengesatser. – Rødt har gårsdagens løsninger på morgendagens problemer, svarer samferdselsministeren.

– Bompenger rammer urettferdig, fordi det er en flat avgift som ikke tar hensyn til folks inntekt. Vi ser nå at bompengeregningen blir veldig stor for en del folk. At de blir frustrerte over det, skjønner jeg veldig godt, sier Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt.

Han mener de med lavest inntekt bør betale mindre i bompenger og gratis kollektivtrafikk for barn mellom 0–13 i områder med stor bompengebelastning. Hvor stor rabatt eller hvem som bør få den, kan ikke Moxnes svare på ennå.

– Regjeringen må komme til Stortinget med et forslag til forskjellige modeller, så vi kan skjerme de som har lav inntekt.

Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim er blant områdene der Moxnes mener staten bør betale for gratis kollektivtrafikk for de mellom 0–13.

Rødt-nei til motorvei

– Men hvor skal dere finne pengene?

– Vi er helt ærlige på at vi ikke vil ha disse enorme motorveiprosjektene.

Han får klar beskjed fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp):

– Det er ikke noe sjokk at Rødt fortsatt vil ha bompenger på mange prosjekter uten å bygge veier, sier Dale og fortsetter:

– Som i mange andre tilfeller har Rødt gårsdagens løsninger på morgendagens problemer.

Får Moxnes bestemme, ryker fergefri E39, Norgeshistoriens største veiprosjekt. I tillegg vil han stoppe utbyggingen av E18 inn til Oslo. Han vil også skalere ned flere motorveiprosjekter til riksveier, altså fra fire felt til to eller tre: E16 Kløfta – Kongsvinger, E16 Sandvika – Hønefoss og E6 Oslo – Trondheim.

– Grunnen til at vi skal bygge firefelts motorveier er å ruste opp viktige transportkorridorer for folk som bor i hele landet og produserer varer som man trenger veier for å transportere, sier Dale.

– Rødt tar til orde for en gedigen sentralisering av folk, der den eneste måten å få hverdagen til å gå opp er å bo i eller i umiddelbar nærhet til en stor by. Norge hadde ikke blitt til å kjenne igjen. Det er en av mange grunner til å holde Rødt unna innflytelse i norsk politikk.

Bekymret for bompengepartiet

Kuttes det Moxnes kaller «gigantiske motorveiprosjekter», kan man bruke pengene på utbygging av bane og havnetransport. På Rødts samferdselsønskeliste står også rassikring, flere felt på finnmarkske veier og 100 prosent statlig finansiering av bybanen i Bergen.

– Det er tragisk at bompenger gjør at folk vender seg mot viktige kollektivtiltak. I Bergen risikerer vi at bybanen blir skrinlagt, hvis bompengepartiet får hånden på rattet. Det er veldig dumt for bergenserne.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger er jokerens i årets valgkamp. På Respons analyses siste måling for VG og Bergens Tidende, ble bompengemotstanderne det største partiet i Bergen.

Rødt ønsker også at staten skal ta en større del av regningen for byvekstpakkene. I dag betaler staten 50 prosent, mens resten finansieres gjennom låneavtaler til bompengeselskapene. Moxnes vil ikke si akkurat hvor mye Rødt mener at staten skal bidra med.

– Vi mener regjeringen bør få komme med ulike forslag. Da er det større sjanse for å få det vedtatt enn hvis vi sier et tall. Flere partier har sagt 70 prosent, og vi har ikke noe mindre ambisjoner enn de andre.

