STORE VANNMENGDER: Oslo sentrum natt til onsdag. Foto: Odin Jæger, VG

Stor vannlekkasje i Oslo: – Vannet fosset opp gjennom asfalten

Natt til onsdag er flere gater i Oslo sentrum sperret av etter en vannlekkasje.

Oppdatert nå nettopp







– Vannet fosset direkte opp fra bakken gjennom asfalten, og sprer seg nå i alle de omkringliggende gatene, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG rundt klokken 03.14 natt til onsdag.

Da var kilden til vannlekkasjen akkurat funnet, og lekkasjen stoppet. Den hadde sitt utspring i krysset ved Møllergata og Youngs gate, og viste seg å skyldes et sprukket vannrør fra 1800-tallet.

Ifølge Jøkling beskrev arbeidere på stedet at vannet sto oppover i strie strømmer, med et høyt trykk.

Både Lybekkergata, Pløens gate, Dronningens gate, Nygata og Storgata ble sperret av, og politiet bla trafikanter velge alternative ruter. Det er imidlertid Youngs gate som er hardest rammet.

Klokken 04.30 er alle gater bortsett fra Møllergata, Hospitalgata og Youngs gate åpnet for trafikk.

Foto: Odin Jæger, VG

– Nå er selve lekkasjen stoppet, men man kan ikke bare begynne å kjøre der. Her må man nok uansett påregne forsinkelser, fordi vi må sjekke at grunnen er trygg å ferdes på, sier Jøkling.

Han forteller at det er fare for at grunnen under asfalten kan ha blitt vasket bort når det har rent såpass mye vann.

Vann- og avløpsetaten gjør undersøkelser på stedet.

– Vil dette påvirke morgentrafikken?

– Det vil bli forsinkelser, men hvor store eller langvarige de vil bli, tør vi ikke si nå, sier operasjonslederen, som sier de har vært i kontakt med både T-bane og annen kollektivtrafikk.

Politiet har også fått melding om at vann har rent ned i kjellere i området.

– Folk har beskrevet elver av vann, så det har vært ganske omfattende, sier operasjonslederen.

Skadene ser imidlertid ut til å være mindre enn først fryktet.

Publisert: 29.05.19 kl. 03:59 Oppdatert: 29.05.19 kl. 04:44