Kilder til VG: Raja og Rotevatn trakk seg fra lederkamp da de ble statsråder

De to ferske statsrådene Abid Raja og Sveinung Rotevatn skal nylig ha kontaktet Venstres valgkomité med et helt nytt og felles budskap: At de ikke ønsket å utfordre den sittende partilederen Trine Skei Grande, får VG opplyst.

Ifølge flere kilder som VG har snakket med skal dette skal ha skjedd etter at de var blitt utnevnt til regjeringsmedlemmer 24.januar, da Frp forlot Solberg-regjeringen.

En kilde med kjennskap til prosessen forteller VG at det skal ha blitt etablert en forståelse mellom Trine Skei Grande, Rotevatn og Raja om hva de skulle si til valgkomiteen.

Sto «til disposisjon»

Budskapet fra de to etter endringene i regjeringen, var et helt annet enn signalet de ga valgkomiteen i fjor høst: Da meldte både Raja og Rotevatn at de sto «til disposisjon» for alle verv komitéen måtte ønske dem inn i, inkludert ledervervet.

De to er blitt regnet som de mest sannsynlige kandidatene til å bli foreslått som etterfølger som partileder, dersom valgkomiteen ønsket å vrake Skei Grande.

Men det gjorde de ikke: Torsdag kveld bekreftet valgkomiteen at de innstiller Skei Grande som partileder, og Raja og Rotevatn som nestledere.

Da nyheten ble presentert på en pressekonferanse sa også valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen at begge de ferske nestlederne har pekt på Trine som leder overfor komiteen.

– Jeg kommenterer ikke hva mine samtaler med valgkomiteen er. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Raja til VG.

– Hva jeg sier i møte med valgkomiteen blir nok mellom meg og valgkomiteen, skriver Rotevatn i en SMS.

Skei Grande har så langt ikke hatt mulighet til å kommentere saken, men hun holder pressekonferanse klokken 20.

Holdt Elvestuen utenfor

Torsdag har Venstres 1. nestleder Ola Elvestuen bekreftet overfor VG og andre medier at han aldri ble tatt med på råd da Trine Skei Grande foretok skifter blant Venstres statsråder i januar.

Elvestuen var klima- og miljøminister i to år. Han har vært første nestleder i Venstre siden 2012, og før det mangeårig leder i Oslo Venstre.

– Jeg var uenig i de endringene som ble gjort. Dette var noe jeg ble presentert for, sa Elvestuen tidligere torsdag.

Partiets første nestleder skal altså ikke ha vært med i diskusjonene om endringene i Venstres regjeringslag.

Ifølge Elvestuen ble det lagt planer og gjennomført endringer som gjorde at han måtte forlate regjeringen, uten at han ble informert.

