HÅPER PÅ HJEMREISE: - Det er veldig stille her og betydelig færre gjester enn vanlig på hotellet vårt. Informasjonen på hva som skjer har vært kaotisk, sier ekteparet Peter A. og Gerd Patricia Csango som ønsker å dra hjem til Norge fra Gran Canaria tidligere enn planlagt etter at Spania erklærte unntakstilstand før helgen.

Coronafast på Gran Canaria: - Vi vil hjem

Ekteparet Peter A. og Gerd Patricia Csango fra Kristiansand vil hjem til Norge, slik statsminister Erna Solberg oppfordret til i helgen. Men de mangler informasjon om hvordan de kan komme seg hjem.

– Vi lider ingen nød, men føler at det er tryggere for oss hjemme i Norge. Vi tilhører jo en risikogruppe, og jeg må innrømme at jeg har våknet om natten og tenkt på dette med smitte, sier Gerd Patricia Csango (72) på telefon til VG fra sitt hotell på Gran Canaria.

Ekteparet har hjemreise neste lørdag, men ønsker å dra hjem tidligere.

– Hvis vi får til det, pakker vi omgående, vi er reiseklare, er den klare beskjeden fra 72-åringen.

– Det har jo skjedd så rasende fort her nede. Hadde vi visst om dette før vi dro, hadde vi aldri tatt turen, sier hun.

Ekteparet Csango har vært misfornøyd med informasjonen fra sitt reiseselskap. Først søndag formiddag fikk ekteparet en SMS fra Apollo Gran Canaria, forteller Peter A. Csango (77).

– Der henvises det kun til statsministerens kunngjøring og uttalelsen «fly med passasjerer som skal hjem til Norge vil fortsatt lande», sier han.

Nå har ekteparet fått beskjed om at de vil få ytterligere informasjon ved 17-tiden søndag.

Til VG sier Apollos presseansvarlige, Beatriz Rivera, at de har forståelse for fortvilelsen.

– Dette er en krevende situasjon for alle involverte og vi jobber på spreng for å informere alle berørte etter tur og orden. I går var vi nødt til å prioritere de med av-, og hjemreise de nærmeste dagene, men vi er allerede i full gang med å kontakte resten og sender ut sms til alle i løpet av kort tid, sier Rivera som påpeker at de skal få alle hjem, selv om det er utfordringer med flykapasiteten.

Hun sier at nærmere halvparten av deres gjester har hjemreise i dag, søndag, og at alle disse flyvningene går som planlagt.

– Vår førsteprioritet er å få folk hjem så fort som mulig. Vi jobber også med å finne løsninger for å kunne få folk hjem tidligere enn opprinnelig planlagt og vil kontakte alle fortløpende, men det kan ta noe tid før det er klart, sier Rivera.

Spania erklærte unntakstilstand før helgen, inkludert på Kanariøyene og på Mallorca. Fra og med mandag blir kjøpesentre, restauranter og barer stengt. Kun apotek og dagligvarebutikker vil være åpne.

Også andre reiseselskap jobber nå på spreng for å mette informasjonsbehovet til sine kunder. Ving Reiser oppdaterte sine hjemmesider med informasjon søndag formiddag, sier Vings informasjonssjef Siri Røhr-Staff.

Dette skriver hun på spørsmål om hvorfor de ikke setter inn ekstrafly for å få gjestene hjem:

«Det er for øyeblikket en ekstraordinær situasjon i hele Europa, og de nye begrensningene i Spania gjør at det er stor kapasitetsmangel når det gjelder landingstillatelser på Kanariøyene, ettersom mange flyselskaper og turoperatører prøver å ta reisende hjem. Så langt det er mulig, og om vi kan finne løsninger for å få ekstra landingstillatelser, vil vi sette inn ekstrafly tidligere enn planlagt avgang. Vi jobber på spreng med dette. Om din hjemreise får et annet tidspunkt vil du få direkte beskjed fra oss».

Også hos TUI jobbes det nå med å dekke det samme informasjonsbehovet.

– Vi er i kontakt med kundene våre på destinasjonen, via sms primært, og vi deler relevant informasjon så raskt det lar seg gjøre. Det er veldig mange henvendelser som kommer inn til oss nå, og vi ber om at de som har avreise først kontakter oss først, og at de som kan vente litt, gjør det, opplyser TUIs kommunikasjonsansvarlige Nora Aspengren overfor VG.

– Per nå vil alle returnerende flighter gå som planlagt. Merk at dette kan endre seg, i så fall vil de berørte kundene kontaktes av oss, sier hun og henviser alle med spørsmål til TUIs hjemmeside.

