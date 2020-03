FLERE TILFELLER: Onsdag ble det påvist to tilfeller av coronaviruset i Nordre Follo. I alt er det 20 tilfeller i Follo-distriktet. Foto: GØRAN BOHLIN

Taxisjåfør fikk ikke vite at passasjeren var coronapasient

Legevakten bestilte taxi uten å informere om at pasienten hadde blitt testet for corona. Så viste det seg at pasienten var smittet. – Det er ikke greit, sier styreleder i Ski Taxi.

Nå nettopp

Natt til tirsdag ble en taxisjåfør fra Ski Taxi kalt ut til et oppdrag for Follo legevakt.

Selskapet har en avtale om pasienttransport med legevakten, og sjåføren kjørte pasienten hjem til Oppegård.

Det er sent på natten og sjåføren rekker bare ett oppdrag til før han tar kvelden. Dagen etter tar en annen sjåfør over samme bil og kjører ytterligere 14 oppdrag.

Onsdag morgen får Ski Taxi en telefon fra Follo legevakt. Pasienten som ble kjørt hjem natt til tirsdag, hadde testet positivt for coronavirus.

– Vi måtte gi beskjed til sjåføren umiddelbart om at han var satt i karantene. Og bilen ble tatt ut av trafikk umiddelbart, sier styreleder Ole Emil Johansen i Ski Taxi til VG.

– Ikke greit i det hele tatt

Johansen mener legevakten må ha visst at det var mistanke om coronavirus da de bestilte taxitransport av pasienten.

– De tester vel ikke for coronavirus med mindre det er mistanke, sier han.

Han mener det er uforsvarlig at legevakten ikke informerte om dette, eller i det minste benyttet seg av noe annet enn kollektiv transport.

REAGERER: Styreleder Ole Emil Johansen i Ski Taxi mener det er uforsvarlig at de henter mulig coronasmittede pasienter uten å vite det. Foto: Privat

– Bilen har kjørt 15–16 turer etter dette, også pasientreiser. Det er syke mennesker. Og med to forskjellige sjåfører. Det er ikke greit i det hele tatt, sier Johansen.

Han opplyser at begge de to aktuelle sjåførene blir satt i karantene inntil videre. Onsdag morgen har han ikke vært i kontakt med dem ettersom de kjører om natten og fortsatt sover.

– Men vi gir beskjed om at de er satt i karantene når de våkner, sier han.

Han opplyser at de også vil forsøke å ringe opp passasjerene som har vært i den aktuelle bilen de siste par døgnene.

– Vi har ikke vært i kontakt med legevakten, men vi skal gjøre det. Foreløpig vet vi ikke om de tar kontakt med passasjerene, men de vet jo i motsetning til oss ikke hvem som har vært i bilen, sier Johansen.

– Beklagelig

Daglig Leder Marita Kolstrøm ved Follo lokalmedisinske senter bekrefter overfor VG at de hadde inne en pasient mandag/natt til tirsdag som senere testet positivt for coronaviruset.

Hun sier det som har skjedd er beklagelig, og sier de nå jobber med å spore opp hvem pasienten har vært i kontakt med.

– Vi fikk beskjed sent i går kveld av kommuneoverlegen om at det var en pasient inne hos oss mandag som hadde testet positivt for coronaviruset, sier daglig leder Marita Kolstrøm hos Follo lokalmedisinske senter til VG.

– Før det hadde vi ikke fått noe informasjon om at pasienten var mistenkt smittet av coronaviruset. Det var med andre ord ingen mistanke om smitte da transporten ble bestilt, sier hun.

– Hva er rutinen dersom dere hadde hatt mistanke om smitte?

– Da hadde vi bestilt ambulanse, sier Kolstrøm.

Legevaktansatte i karantene

Hun sier legevakten også ble tatt på sengen da kommunelegen fortalte at pasienten var bekreftet smittet av coronavirus.

– Hadde vi hatt mistanke om smitte hadde vi ikke tatt inn pasienten på den måten vi har gjort heller. Mange hos oss er nå ute av tjeneste, sier Kolstrøm.

Hun sier det per nå er fire sykepleiere, en lege og en vekter som er satt i hjemmekarantene. Hvorvidt de testes for viruset er ikke avklart.

– Kommunelegen vurderer fortløpende om man skal velge å teste noen uten at de har symptomer, sier Kolstrøm.

Publisert: 11.03.20 kl. 12:58

Les også

Mer om Coronaviruset taxi Sykehus

Fra andre aviser