Stein Lier-Hansen, fotografert i Molde ved en tidligere anledning.

Industri-topp mener staten taler med to tunger om lokale karanteneregler

Toppsjef Stein Lier-Hansen i Norsk Industri anklager staten for liten enhetlig styring av karantenereglene. I Møre og Romsdal har fylkesmannen anbefalt egne regler for kommunene, mens regjeringen vil ha likhet for loven i hele Norge.

– Vi har varmt anbefalt Stortinget å vedta en fullmaktslov, nettopp for å sikre at hele landet følger de samme reglene. Det har regjeringen bekreftet overfor oss i flere møter, senest Monica Mæland da vi møtte henne sammen med næringsmiddelindustrien og bygg og anlegg på fredag ettermiddag, sier Stein Lier-Hansen til VG.

Han legger til:

– Likevel har fylkesmannen bedt kommunene om å opprettholde lokale vedtak om karantene for folk fra andre steder i landet. For industrien er dette håpløst med arbeidstakere som pendler og som dermed ikke kommer seg på jobb.

NHO-toppen i Norsk Industri regnes som en slugger i arbeids- og næringspolitikken. Han minner om at fylkesmennene er statens representanter ute i fylkene, og pent har å adlyde regjeringens nye fullmaktslov.

Lier-Hansen sier at det er to ting som gjelder i denne situasjonen:

Å følge FHIs anbefalinger for å hindre smitte.

Og samtidig holde så mye som mulig av næringslivet i gang.

– Når bedriftene ikke får inn arbeidskraften, stopper produksjonen. Det er kritisk for mange bedrifter. Regjeringen må rydde opp i dette. De må innkalle fylkesmannen og fortelle henne at hun er statens representant i fylket og skal gjøre som staten bestemmer, sier Lier-Hansen.

I en artikkel i lokalavisen Sunnmørsposten går det frem at fylkesmann Rigmor Brøste anbefaler at kommunale vedtak i Møre og Romsdal blant annet innebærer at:

«Heimekarantene på 14 dagar skal gjelde personar som kjem frå fylka Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland.»

RISIKERER KARANTENE: Folk som kommer reisende til fergefylket Møre og Romsdal fra fylker lenger sør, skal etter hovedregelen i karantene. Bildet er fra fergen mellom Hollingholmen og Aukra. Foto: Mattis Sandblad, VG

Dette er et eksempel på lokale karanteneregler som justis- og beredskapsminister Monica Mæland fraråder.

Statsråden har flere ganger de siste ukene bedt om at kommunene ikke må innføre sine egne, strenge reisebegrensninger som går lenger enn de nasjonale reglene.

Ringvirkninger

– Dette får negative ringvirkninger, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag.

Blant annet trakk hun frem at det kan vanskeliggjøre transport av medisiner.

Mæland fikk støtte av ministerkollega Bent Høie.

– Vi må ha de samme reglene over hele landet. Vi håper at kommunene tar dette til seg, sier helseministeren til VG.

Det samme sier Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi vurderer at de generelle rådene som gjelder i Norge, er nok for å beskytte befolkningen generelt, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

VIL HA LIKE REGLER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Tore Kristiansen

Fylkesmann Rigmor Brøste i Møre og Romsdal mener på sin side at hun har bidratt til å samordne kommunenes ulike karanteneregler.

– Mindre smitte i Møre og Romsdal

– Med bakgrunn i at det vart fatta mange og ulike karantenevedtak i kommunane, fekk fylkesmennene i oppdrag å samordne, slik at kommunane sine vedtak vart mest mogleg einsarta. Spreiinga er vesentleg mindre i Møre og Romsdal enn for fylka sør for oss, der dei etter FHI sine vurderingar har gått over i fase 2. Basert på den informasjonen vi har tilgjengeleg no er vi i Møre og Romsdal framleis i fase 1, begrunner Brøste i en e-post til VG.

I hennes tilsvar understrekes det også at kommunenes karanteneregler må sikre at personer og transport som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt krav om karantene.

I tillegg: At fører og nødvendig personell for vare- og passasjertransport er unntatt kravene om karantene.

– Hvorfor ber du fortsatt om å opprettholde de lokale karantenereglene, når blant andre justis- og beredskapsministeren fraråder det?

– Dette for at vi skal greie å rigge oss for den situasjonen det kan sjå ut som vi har i vente. At vi har lite smitte i Møre og Romsdal enno, gjev oss litt meir tid til å bu oss på ei auka smitte i befolkninga. Kommunane jobbar for fullt med dette innanfor primærhelsetenestene, både i lag med kvarandre og med helseføretaket, svarer fylkesmann Rigmor Brøste i e-posten.

Politisk ledelse i justis- og beredskapsdepartementet er absolutt ikke tilfreds med fylkesmannens svar.

– Dette er ikke i tråd med det vi har kommunisert. Vi mener det fornuftige er å unngå lokale regler, slik at samfunnet ellers kan fungere i så stor grad som mulig, for eksempel at lokale bedrifter ikke lider mer enn de må som en konsekvens av coronaviruset, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i en sms til VG.

