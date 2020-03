FÆRRE TOG: Det blir færre avganger til Lillehammer fra Oslo S fra i morgen. Foto: Mona Langset

Vy reduserer tilbudet: Færre lokaltog fra i morgen

Coronaviruset utløser færre avganger for lokaltogene på Østlandet allerede fra i morgen tirsdag og innstilte ekspressbusser fra torsdag.

Det blir færre avganger i rushtrafikken, samtidig som Vy går ned til halvtimesruter på flere lokaltogstrekninger på Østlandet.

– Når det gjelder togene på Østlandet, har vi såpass få reisende at vi fortsatt vil ha et godt tilbud for dem som må på jobb, sier kommunikasjonssjef i Vy Nina Schage til VG.

Hun understreker at lokaltogene fremdeles vil gå relativt ofte og jevnt gjennom dagen og at det blir god plass til å holde avstand til andre passasjerer.

Linjene som får færre avganger, er:

R10 Drammen-Lillehammer

R11 Skien-Eidsvoll

1 Lillestrøm-Spikkestad

2 Ski-Høvik

14 Kongsvingerbanen

21 Stabekk-Moss

22 Skøyen-Mysen-Rakkestad

Ekspressbussrutene som midlertidig blir innstilt fra 18. mars, har rutenumrene 1, 15, 123 og 450. Også flybussene FB11 og FB 65 blir innstilt.

Fra i natt blir kafeen på alle regiontogene stengt.

– For å redusere smittespredning vil også lekerom i familievognen og drikke- og vareautomatene bli stengt, sier Schage.

Publisert: 16.03.20 kl. 22:10

