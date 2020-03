KREVER STOPP: Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det blir helt feil å sende norske helsepersonell bort fra corona-krisen. Foto: Ola Vatn / VG

Norske helsepersonell til Afghanistan: – De må stanses

Rundt 30 norske leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre medisinske støttefunksjoner, er på vei til Afghanistan. – De må stanses, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han ber forsvarsministeren og ikke minst helseministeren gripe inn. De er avvisende.

– I den nasjonale krisesituasjonen vi nå befinner oss i, er det direkte uansvarlig å sende titalls helsearbeidere til Afghanistan. Vi snakker om helsepersonell som det kan bli alvorlig mangel på i Norge om kun kort tid, sier Moxnes.

– Vi kan få en akutt mangel på leger, sykepleiere og intensivsykepleiere i Norge på grunn av corona-pandemien. Det er bokstavelig talt livsviktig at vi nå sørger for å beholde alt medisinsk personell tilgjengelig for å redde folk som risikerer å miste livet på grunn av viruset.

– Nøkkelfunksjoner

NATO har bedt Norge ta over et sykehus i Kabul fra 1. april.

Kilder som kjenner til prosjektet sier til VG at personellet inkluderer leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre medisinske støttefunksjoner. Disse er fast ansatte i Forsvaret eller rekruttert inn på kontrakt fra det sivile helsevesen. Flere av dem jobber ved store norske sykehus i dag.

– Dette er helsepersonell med nøkkelfunksjoner, som kan gå tilbake til sitt tilhørende sykehus og utgjøre en forskjell. Dette er folk med blant annet intensiv kompetanse, som har vist seg å være en mangelfull ressurs i Italia og Kina, sier Moxnes.

– Bør ikke Norge stille opp når NATO ber oss om å gjøre det i Afghanistan?

– Utenlandske soldater i Afghanistan har allerede et sykehustilbud på Bagram-basen. Hvis dette skal vise seg å ikke være tilstrekkelig, er det bedre å hente soldatene hjem enn å sende norsk helsepersonell dit. Dessuten er Tsjekkia er på plass med kirurgisk team allerede, sier Moxnes.

Han sier at corona-pandemien bare er under oppseiling.

– Vi er i en uoversiktlig situasjon. Det ligger an til at det kommer mange flere pasienter på sykehus i Norge, og leger og sykepleiere kan bli syke. Det er snakk om kritisk helsepersonell som det kan bli alvorlig knapphet på i Norge fremover.

Får nei

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser Moxnes sitt krav.

– Det er stort alvor i situasjonen i Norge. Forsvaret bidrar allerede med viktig støtte og vi forbereder oss til å kunne bidra tungt i fortsettelsen av denne nasjonale krisen, sier han og fortsetter:

– De militære bidragene som er bestemt til Afghanistan går som planlagt. Våre soldater i Afghanistan deltar jevnlig i krevende operasjoner. De har behov for tilstrekkelig medisinsk støtte. Nå er det Norges tur til å stille den støtten. Forpliktelsen overfor våre egne soldater og til NATO må veie tungt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie støtter forsvarsministeren.

– Våre soldater i utlandet må ha med seg personell som kan gi dem helsehjelp hvis det trengs. Nå ser vi at det norske forsvaret stiller opp for å hjelpe til i en krevende situasjon her i landet. Da må vi stille opp for dem, og sørge for at de får hjelpen de trenger når de drar utenlands for å oppfylle Norges forpliktelser.

Publisert: 16.03.20 kl. 15:18

