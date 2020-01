ÅPNET GIGANTFELT: Statsminister Erna Solberg (H) deltok under åpningen av Johan Sverdrup-plattformen i Nordsjøen tirsdag. Foto: Carina Johansen

Erna Solberg avviser kritikk - ender med burger i Grimstad

Statsminister Erna Solberg (H) sitter i bil mellom Lyngdal og Grimstad etter at storbrannen stengte Stavanger Lufthavn. Hun roser brannmannskapet og avviser kritikk mot hennes twittermelding.

– Vi ble kjørt til flyet og var på vei opp trappen til flyet da vi fikk beskjed om brannen og at det lå an til at hele flyplassen måtte evakueres. Vi så røyken og etterhvert at det veltet svart røyk ut av parkeringsanlegget, sier statsministeren til VG.

– Det ser ut til å være en voldsom brann med store materielle skader. Jeg håper de får kontroll over brannen og vil berømme brannmannskapene som forsøker å stanse den. De har en tøff jobb og fortjener honnør for det de gjør, sier statsministeren til VG.

Hun twitret da de bestemte seg for å bruke bil i stedet for fly:

«Da ble vi brannfast etter Johan Sverdrup-åpning. Nå blir det kjøring fra Stavanger til Oslo», skrev hun og la til:

«Så nå lurer vi - hva er beste fastfood på veien?»

Bakgrunn: «Hele bygget kan kollapse»

Det var en melding som ikke falt i god jord lokalt. Aps fylkesordfører Marianne Chesak mener det er en upassende twitter-melding fra landets statsminister, når en så alvorlig brann er bakteppet. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Solberg avviser kritikken.

– Ap-politikere får gjøre sine egne vurderinger og formidle dem. Jeg har stor respekt for den innsatsen de lokale brannstyrkene gjør, så Ap-politikeres uttalelser får stå i sitt eget lys.

– Hvor er du nå?

– Vi har kommet til Lyngdal.

– Du ba om matråd: Har du fått noen?

– Ja, vi har fått masse gode råd. Jeg tror det ender med en burger i Grimstad.

Filmet brannen fra innsiden: «Ekkel opplevelse»

Olje og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) deltok også under åpningen av Sverdrup-feltet i Nordsjøen i dag og kom sammen med statsministeren til flyplassen i helikopter fra plattformen.

– Jeg hadde kommet meg til hotellet og var i ferd med å skifte til middag da vi fikk beskjed om at brannen var så alvorlig at flyplassen ville bli stengt. Også vi besluttet å bile til Oslo, fordi det er ulike møter onsdag, som jeg må rekke, sier hun.

