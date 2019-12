Såpeglatte veier og rasfare på Vestlandet

Det er utstedt oransje farevarsel for jord-, slaps- og flomskred i Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal søndag. I Vik kommune er 200 innbyggere isolert etter jordras.

Raset på fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Sogn og Fjordane var mellom 50 til 60 meter bredt, og rundt halvannen meter høyt, opplyser politiet.

– Per nå har vi ingen grunn til å tro at noen er tatt av raset, sier operasjonsleder Morten Rebnor til VG.

Politiet fikk melding om raset klokken 16.37 søndag.

– Vi har vært i kontakt med beboere i hyttene og husene som ligger i nærheten av raset. De var ikke hjemme, og alle er gjort rede for, forteller operasjonslederen i Vest politidistrikt.

Politiet og Redningsskøyten gjennomfører søndag kveld et strandsøk for sikkerhets skyld.

200 isolert



– Raset gikk over veien mellom Fresvik og Feios, så Fresvik er nå isolert. Det vil de være frem til det tas en ny vurdering av om veien kan åpnes klokken 12 i morgen, sier Vik-ordfører Roy Egil Stadheim (Ap) til VG.

– Hvilke tiltak har dere iverksatt for å avhjelpe de som er rammet?

– I første rekke er det beredskapen vi ser på nå. Vi har i alle fall forsikret at hjemmesykepleien fungerer, sier Stadheim.

– Annen beredskap må vi se litt på utover kvelden. Men vi er jo vant med at dette skjer her i kommunen. Folk tar det med ro, sier ordføreren.

Raset gikk over veien og i et ubebodd område. Stadheim bekrefter at ingen biler ble tatt av raset, og sier det heller ikke har slått ut strøm eller vannforsyning.

– Alt er intakt, sier ordføreren.

Ifølge Stadheim regner det fortsatt «vanvittig mye» i området mellom Fresvik og Feios, og det er ikke ventet at regnværet stopper med det første.

-- Betyr det at dere frykter flere ras?

-- Det er vanskelig å si, men i sånt vær med varmegrader høyt til fjells og mye snåsmelting kan jo ting skje. Så vi må bare være på vakt, sier ordføreren.

Regner sidelengs

Det er meldt om stor rasfare som følge av kraftige nedbørsmengder på store deler av Vestlandet søndag. Det er også utstedt gult flomvarsel for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal.

– Det regner sidelengs. Vi merker det til og med i Bergen, hvor vi i utgangspunktet er godt impregnert. Spesielt heftig er det i Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Rebnor til VG.

– Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, skriver Tuomo Salorenta, vakthavende jordskredvakt i NVE i en oppdatering på Varsom.no.

Årsaken til farevarslene er mye regn i området. Ifølge Meteorologisk institutt har det allerede regnet mellom 40 og 70 millimeter i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag.

Stengte veier

Bergensbanen var en liten periode stengt på strekningen mellom Myrdal og Mjølfjell på grunn av vanskelige kjøreforhold og mye nedbør.

Bane NOR melder på sine hjemmesider at Bergensbanen er åpnet igjen for trafikk.

– Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, skriver Vy på sine hjemmesider.

I 13-tiden søndag gikk det også et jordras i Gunvordalen i Sogndalsdalen i Sogn og Fjordane.

Ingen ble skadet, og raset gikk ikke over veien, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Vegtrafikksentralen region Vest melder på Twitter at en rekke strekninger i Sogn og Fjordane vil stenges klokken 22 søndag kveld på grunn av rasfare.

De rammede strekningene er:

Fylkesvei 5829 Otterdal-Grodås

Fylkesvei 5723 Bødal-Loen

Fylkesvei 5722 Storesund-Flo

Fylkesvei 5744 Fossebakken-Navelsaker

Fylkesvei 5724 Briksdalen-Olden stenge på grunn av skredfare.

Veiene vil tidligst åpne klokken 9 mandag morgen.

I tillegg er også fylkesvei 5602 Fresvik-Feios og fylkesvei 5600 Arnafjord-Vikøyri i Sogn og Fjordane stengt på grunn av fare for ras. Det vil bli gjort ny vurdering av strekningene klokken 12 mandag.

– Fare for å bli blåst av veien

Det er også meldt om svært glatte veier på fjellovergangene og flere steder i Sør-Norge søndag.

Trafikkoperatør Roger Nedberge Hille hos Vegtrafikksentralen sier til Bergens Tidende at det er fare for glatte veier og frisk bris på Haukelifjell.

– Kraftig regn gjør at det kan bli skøytebane. Selv om det blir strødd med sand, vil det regne vekk, sier han til avisen.

Trafikkoperatøren advarer også om vanskelige kjøreforhold på Hemsedalsfjellet.

– På Hemsedalsfjellet er det glatte veier og sterk sidevind. Det er fare for å bli blåst av veien eller inn i motgående biler, sier Hille.

Hille sier at det kan bli innført kolonnekjøring på riksvei 52 Hemsedalsfjellet på kort varsel.

Publisert: 29.12.19 kl. 16:58 Oppdatert: 29.12.19 kl. 19:33

