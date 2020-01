To menn pågrepet i drapssak i Bergen

BERGEN (VG) Politiet har startet drapsetterforskning etter at en kvinne og en mann ble funnet døde i et populært turområde i Bergen. To menn er pågrepet og siktet.

Oppdatert nå nettopp

Turgåere kontaktet mandag politiet da de fant en rekke gjenstander ved en liten elv i terrenget ved Gullfjellsvegen øst i Bergen kommune like over klokken 12.00.

SISTE: To menn er pågrepet i Bergen mandag kveld. De er siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet utelukker ikke flere pågripelser i løpet av kvelden/natten, opplyser de i en pressemelding mandag kveld.

De to døde er nå formelt identifisert og arbeidet med å informere deres nærmeste pårørende pågår, men er ikke ferdigstilt, opplyser politiet.

Den første politipatruljen var på stedet klokken 12.45 og fant da en død kvinne blant gjenstandene. Flere av gjenstandene var blodige, opplyser politiet på en pressebrief på politihuset i Bergen klokken 18.

INFORMERER OM ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tore Salvesen påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i i Vest politidistrikt. Foto: HELGE MIKALSEN

Ved kriminaltekniske undersøkelser ble det cirka klokken 15.30 funnet en avdød mann.

– Det etterforskes som en drapssak, opplyser politiinspektør i Vest politidistrikt, Tore Salvesen.

– Vi arbeider ut ifra flere hypoteser, men en av dem er at begge er drap, sier og påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland under pressebriefen.

Foreløpig er det ingen pågripelser i saken.

Mannen er i 40-årene, mens kvinnen er 29 år gammel, ifølge politiet. En foreløpig identifikasjon gjør at politiet mener å vite hvem personene kan være, men de er ikke formelt identifisert.

Politiet opplyser at de to de mener personene er, er norske statsborgere. De er kjent fra politiet fra før av.

I den første pressemeldingen fra politiet, som kom like før klokken 14, informerte politiet om at de hadde funnet en død kvinne.

Klikk for å aktivere kartet

Vitneavhør av omgangskretsen

– Politiet undersøker flere åsteder og det blir gjort kriminaltekniske undersøkelser flere steder. Det blir gjort vitneavhør av naboer og omgangskretsen til de to vi mener er døde, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland.

Politiet vil ikke gå inn på hendelsesforløpet av hensyn til etterforskningen.

Begge skal obduseres, og det vil forsøkt gjort i kveld. Da vil politiet kunne ha en formell identifikasjon. Pårørende kan da varsles.

– Ble det gjort funn i Osavatnet?

– Det ble gjort funn på stedet, men jeg kan ikke gå i detalj på om det er i vannet eller om det er på land, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Politiet vil ikke gå inn på hvilke gjenstander som ble funnet. De vil heller ikke svare på om hvorvidt de avdøde var forsøkt skjult.

De har bedt om nasjonale bistandsressurser i form av etterforskningsledelse og avhør og Kripos ventes å ankomme i kveld.

Kartlegger turgåere

– Vi har kriminalteknikere på stedet i tillegg til dykkere fra brannvesenet som søker i Osavatnet, sier politiinspektør i Vest politidistrikt, Tore Salvesen, til VG tidligere mandag ettermiddag.

Håpet er at dykkerne vil finne noe interessant for saken, sammen med de taktiske etterforskerne som gjennomfører avhør av blant annet vitnene som gjorde observasjonen. Rundt klokken 17 forlot brannvesenet, med en RIB på båthenger, stedet.

Osavatnet ligger øverst i Bjørndalen øst i Bergen kommune, ved foten av Gullfjellet. Veien er sperret av to-tre kilometer fra åstedet.

STENGER VEIEN: Etter dødsfallet ved Gullfjellsvegen har politiet stengt av veien noen kilometer lenger ned. Foto: HELGE MIKALSEN

– Vi har satt på det vi trenger av taktiske, tekniske og digitale etterforskere, så vi har det vi trenger av ressurser. Selv om det haster og det er snakk om ferske spor, bruker vi tiden vi trenger, sier Salvesen til VG mandag ettermiddag.

En hundepatrulje er også på stedet.

Han estimerer at minst 30 personer er involvert i etterforskningen på nåværende tidspunkt.

– Saken er fortsatt kategorisert som et mistenkelig dødsfall, sier Salvesen.

– Området funnet ble gjort er et populært turområde og politiet kartlegger i første omgang personer som har vært på tur der i dag, står det i pressemeldingen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag. Nummeret til tipstelefon er 47 69 60 60.

Publisert: 13.01.20 kl. 14:51 Oppdatert: 13.01.20 kl. 22:08

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser