KUNSTHØGSKOLEN: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ligger idyllisk til ved Akerselva og inneholder både Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Klage avvist etter at professor måtte gå etter varsler om sex-trakassering

Kunnskapsdepartementet har avvist en klage på avskjedigelse fra professoren ved Kunsthøgskolen (KhiO) som måtte gå etter flere varsler om seksuell trakassering av studenter.

Nå nettopp

— Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtak fattet av styrets tilsettingsutvalg ved Kunsthøgskolen i Oslo om å avskjedige en professor. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, skriver ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Johan Raaum, i en epost til utdanningsnettsteder Khrono.

Det var VG og Khrono som i flere artikler omtalte varslene som kom til overflaten for to år siden.

Det var Kunnskapsdepartementet selv som initierte at ledelsen ved Kunsthøgskolen behandlet varslene - etter at varslere gikk rett til departementet som skoleeier med varslene om seksuell trakassering i lengre tid.

Et eget utvalg ble nedsatt for å ettergå saken, professoren gikk ut i permisjon, og før studieslutt våren 2018, ble det konkludert med at professoren fikk avskjed.

Tilsettingsutvalget konkluderte med at det både var sannsynliggjort seksuell trakassering og brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, samt brudd på etiske retningslinjer.

Advokat Mariann Helen Olsen, som representerte professoren som ble avskjediget, anket beslutningen på vegne av sin klient. Hun sa til VG at klienten opplevde avskjedigelsen som kritikkverdig og ikke i tråd med forsvarlig saksbehandling.

Advokat Olsen meddeler overfor Khrono at hennes klient ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Publisert: 15.01.20 kl. 07:38

