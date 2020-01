«DIDRIK»: Her har meteorologisk intitutt sendt ut farevarsel. Foto: Meteorologisk institutt

Ekstremværet «Didrik» kan øke vannstanden med over én meter

Flere steder i landet må innbyggere forberede seg på økt havnivå fra i natt. NVE råder de som bor utsatte steder til å rydde kjellerne sine, og passe på båter og biler.

Oppdatert nå nettopp

– Det er flere ting man bør gjøre. Det ene er å sikre det som har med båter og fortøyninger til båter - hvis man har for kort tau, kan båtene synke når vannet stiger, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog i NVE

Også ting på land bør man ha et ekstra øye med. Biler bør ikke parkeres for nært vannet. Og hvis man bor i hus nært vannet, bør man også ta forholdsregler.

– Det er nok en god del bygninger som er utsatt, både rundt oslofjorden og på vestlandet. Men kan gjøre ting for å sikre seg i forkant der også - det er klart at det er en svær jobb å begynne å rydde en kjeller, men hvis man bor utsatt kan det være lurt å sjekke det, sier han.

Ekstremværet som har fått navnet «Didrik» av meteorologene, begynner i kveld og fortsetter utover onsdag. Det fører til høy vannstand langs kysten i store deler av Norge.

Stormflo og rødt farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremvarsel for en rekke steder. Grunnen vil at havnivået øker så mye nå, er at alle forholdene ligger tilrette for det:

Det har nettopp vært fullmåne

Månen er nærme

Det ligger et kraftig lavtrykk vest for landet

– Det er dette som kalles stormflo - at vi har en kombinert effekt av både månen, og et kraftig lavtrykk, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander. Det skal noen tilfeldigheter til at et kraftig lavtrykk sammenfaller samtidig som du har fullmåne.

Aller verst blir det i Sunnhordland, Rogaland og Agder, der det er ventet ekstremt høy vannstand, og det er sendt ut rødt farevarsel.

I Agder kan vannstanden stige med hele 90 - 105 cm over høyden oppgitt i tidevannstabelen. Mens i Sunnhordaland, Rogaland og Hardanger er vannstanden estimert til å ligge 80–90 cm høyere, opplyser meteorologisk institutt.

Men det er i Oslo at vannet kan stige mest - der kan man forvente 100 til 130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Oslo har likevel oransje farevarsel, ikke rødt.

– Det har å gjøre med hvor mye bebyggelse som er i strandsonen. Derfor er dert lokale variasjoner på hva som definerer faregradene, forklarer Borander.

– I Oslo ventes det å være høyest natt til onsdag, fra rundt klokken 01:00 til 03:00, og det vil også være høyest på ettermiddagen mellom klokken 13:00 og 15:00.

Oransje farevarsel flere steder

Det er også ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud på onsdag.

– På Vestlandet sør for Stad er det en litt lavere estimering, men også der er det oransje farevarsel fra midnatt og utpå ettermiddagen imorgen. Da ventes det 70 til 80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, sier Borander.

I Møre og Romsdal vil vannstanden være høy fra onsdag klokken 12:00 til 16:00.

– Da kan det være fra 65 til 75 cm. over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Det er ventet å være høyest mellom 13:00 og 15:00.

I Trøndelag vil farevarselet holde seg på gult nivå fra tirsdag og frem til onsdag, men det kan fortsatt ventes å være fra 45 til 55 cm høyre vannstand enn normalt på det verste.

PS: Meteorologisk institutt deler inn i områder som tilsvarer de gamle fylkene, men Norge har nå fått nye fylker. Slik ser det nye norgeskartet ut.

– Ganske mange bygninger vil bli berørt

Holmqvist i NVE sier farevarslene meteorologisk institutt hittil har sendt ut tilsier at flommen er i en størrelsesordenen som i kartene er fremstilt som et 20-årsnivå.

– Det innebærer at det er ganske mange bygninger allerede som vil bli berørt. Og det innebærer jo også at det er uvanlig høy vannstand, sånn at flytebrygger, båter og biler parkert nær vannet kan påvirkes.

Han anbefaler de som bor ved kysten å gå inn på kartverket.no, der man kan velge «se havnivå».

– Hvis man for eksempel skriver inn «Oslo», får man opp en graf som viser vanlig flo og fjære i Oslo og hva som er prognosen nå. Der kan man se litt hva man kan forvente seg, og så ligger det i tillegg noen kart som kan vise hvilke områder og bygninger som er utsatt.

Publisert: 14.01.20 kl. 11:43 Oppdatert: 14.01.20 kl. 12:26

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser