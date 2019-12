HENTET OPP: En person ble funnet livløs i sjøen ved Tjuvholmen fredag kveld. Foto: Heiko Junge

Politiet erklærte person død ved en feil

Fredag kveld ble en person hentet livløs opp fra sjøen ved Tjuvholmen i Oslo. Vedkommende ble erklært død, men er kritisk skadet.

For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 18.31 fredag fikk politiet meldinger om at en person lå i sjøen ved Tjuvholmen. Vedkommende ble hentet opp og fikk livreddende førstehjelp på stedet.

Kort tid senere meldte politiet på Twitter at personen var erklært død, men dette var feil.

– Vi må bare beklage at vi gikk ut med informasjon for tidlig, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

Han forteller at opplysningen var basert på informasjon fra helsepersonell på stedet.

– Vi kom raskt til stedet, og vedkommende ble hentet opp i politibåten. Det ble umiddelbart startet livreddende førstehjelp, og politiets patruljer hadde tett dialog med helsepersonell, forteller operasjonslederen.

Politiet opplyser at de ble varslet om at personen var død klokken 18.54.

– Vi fikk beskjed om at vedkommende var død. Vi følte at den bekreftelsen var god nok, men helsepersonell fortsatte med livreddende førstehjelp på stedet, og etterpå fikk vi ny info om at det sto til liv, sier operasjonslederen.

Tilstanden ble endret fra død til kritisk skadet klokken 19.10. Personen får nå behandling på Ullevål sykehus.

– Medier ringer tidlig, og vi har et ansvar med å svare med det vi vet. Vi ønsker alltid å svare det som er riktig. Jeg kan skylde på informasjonen vi fikk, men det er selvsagt vi som sitter med ansvaret, sier Grøttum til VG.

Politiet har avhørt vitner på stedet, men vet foreløpig ikke hvordan personen havnet i vannet.

Publisert: 20.12.19 kl. 20:45

Mer om

Flere artikler